Per CCA, la decisione di scegliere Avalara Property Tax for Accountants rispetto alle soluzioni concorrenti si è basata su tre elementi chiave: costi, design intuitivo dell'applicazione e supporto agli utenti.

Inizialmente, CCA aveva qualche perplessità, dovuta al fatto che Avalara Property Tax for Accountants fosse una soluzione relativamente nuova rispetto ad altre piattaforme di compliance disponibili sul mercato. "Penso che l'ostacolo più grande per noi sia stato familiarizzare e sentirci a nostro agio", ha detto Gregg.

Mentre CCA iniziava a esaminare la soluzione Avalara Property Tax for Accountants tramite incontri e demo, Gregg è giunto a una conclusione: "Il costo era paragonabile [ad altre soluzioni]", ha spiegato. "Ma ci siamo resi conto che, a parità di investimento, stavamo ottenendo di più."

CCA ha capito di poter utilizzare Avalara Property Tax for Accountants per offrire ai clienti un "audit delle best practice" come servizio a valore aggiunto nell'ambito delle proprie attività di consulenza, semplificando al contempo l'inserimento dei dati dei documenti dei clienti e migliorandone l'accuratezza. "L'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) è davvero impressionante per la gestione accurata di diversi tipi di documenti", ha affermato Gregg. L'OCR è una tecnologia fondamentale utilizzata per automatizzare l'estrazione dei dati dai documenti relativi alla property tax. Riduce drasticamente la necessità di inserire i dati manualmente, risparmiando tempo e riducendo gli errori per le aziende.

CCA aveva un ambizioso programma di implementazione di 2-3 mesi, che Avalara è stata in grado di soddisfare.

"Un'altra notevole differenza tra Avalara e altri fornitori è la 'Help Application'", ha affermato Gregg. "Anche la possibilità di accedere alle registrazioni delle sessioni di implementazione e alle relative note si è dimostrata molto utile, diversamente dalle esperienze avute in passato."