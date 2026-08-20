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Testimonianza del cliente

Cost Containment Advisors acquisisce clienti con esigenze di compliance più complesse grazie ad Avalara Property Tax

Risultati

Elaborazione accurata di più tipologie di documenti

Onboarding efficace dei nuovi clienti

Inserimento automatico dei dati del cliente

Più precisione, meno errori

Accesso rapido e semplice ai dettagli della property tax dei clienti

Profilo dell'azienda

Cost Containment Advisors (CCA) è specializzata nell’assistenza ai contribuenti con un'importante dotazione di beni strumentali, garantendo una corretta valutazione della property tax e aiutandoli a definire e gestire la propria esposizione fiscale. L'azienda serve clienti nei settori energetico, pipeline, estrattivo, servizi aeroportuali e gestione dei rifiuti in 36 Stati USA.

Problematiche fiscali

CCA ha iniziato l'onboarding di due nuovi clienti con oltre 300 sedi in 23 Stati e si è resa subito conto di aver raggiunto un punto in cui i fogli Excel e i PDF non erano più sufficienti.

 

"CCA è nata come una società di consulenza pura", ha affermato Gregg West, Senior Director e principale responsabile delle aree compliance e consulenza. "Abbiamo scoperto che alcuni clienti volevano servizi completi di compliance alla property tax…. Perdevamo clienti per mancanza di opzioni sufficienti per i servizi di compliance. La nostra risposta è stata l'introduzione di un'applicazione di conformità che avrebbe migliorato le nostre capacità operative.”

Perché scegliere Avalara?

Per CCA, la decisione di scegliere Avalara Property Tax for Accountants rispetto alle soluzioni concorrenti si è basata su tre elementi chiave: costi, design intuitivo dell'applicazione e supporto agli utenti.

 

Inizialmente, CCA aveva qualche perplessità, dovuta al fatto che Avalara Property Tax for Accountants fosse una soluzione relativamente nuova rispetto ad altre piattaforme di compliance disponibili sul mercato. "Penso che l'ostacolo più grande per noi sia stato familiarizzare e sentirci a nostro agio", ha detto Gregg.

 

Mentre CCA iniziava a esaminare la soluzione Avalara Property Tax for Accountants tramite incontri e demo, Gregg è giunto a una conclusione: "Il costo era paragonabile [ad altre soluzioni]", ha spiegato. "Ma ci siamo resi conto che, a parità di investimento, stavamo ottenendo di più."

 

CCA ha capito di poter utilizzare Avalara Property Tax for Accountants per offrire ai clienti un "audit delle best practice" come servizio a valore aggiunto nell'ambito delle proprie attività di consulenza, semplificando al contempo l'inserimento dei dati dei documenti dei clienti e migliorandone l'accuratezza. "L'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) è davvero impressionante per la gestione accurata di diversi tipi di documenti", ha affermato Gregg. L'OCR è una tecnologia fondamentale utilizzata per automatizzare l'estrazione dei dati dai documenti relativi alla property tax. Riduce drasticamente la necessità di inserire i dati manualmente, risparmiando tempo e riducendo gli errori per le aziende.

 

CCA aveva un ambizioso programma di implementazione di 2-3 mesi, che Avalara è stata in grado di soddisfare.

 

"Un'altra notevole differenza tra Avalara e altri fornitori è la 'Help Application'", ha affermato Gregg. "Anche la possibilità di accedere alle registrazioni delle sessioni di implementazione e alle relative note si è dimostrata molto utile, diversamente dalle esperienze avute in passato."

"[Con Avalara Property Tax for Accountants] ci siamo resi conto che, a parità di investimento, stavamo ottenendo di più."

  • — Gregg West,
  • Senior Director, Cost Containment Advisors

 

Risultati

L'onboarding di successo di quei nuovi clienti ha dato a CCA la fiducia necessaria per acquisirne di nuovi.

 

"L'accuratezza dei dati [con Avalara Property Tax for Accountants] è qualcosa che non avevo mai sperimentato prima", ha affermato Gregg. "Non disponevamo di un sistema di gestione dei documenti di servizio in grado di convalidare i dati prima che questi fossero inseriti nel sistema."

 

E, prendendo in carico la compliance alla property tax per conto dei clienti con Avalara Property Tax for Accountants, CCA ha ottenuto una migliore visibilità sul patrimonio dei clienti, riuscendo a individuare eventuali pagamenti effettuati in eccesso, opportunità di ricorso e altri elementi rilevanti, soprattutto grazie ai dati dei clienti, oggi più standardizzati e accurati.

 

"Ora gestiamo la compilazione e l'invio delle dichiarazioni annuali sulla proprietà per conto dei nostri clienti", ha affermato Gregg. "Quando riceviamo gli avvisi di valutazione/accertamento, li esaminiamo e formuliamo raccomandazioni per ulteriori azioni ai nostri clienti. Se il cliente accetta di presentare ricorso contro un accertamento, prepariamo e inoltriamo il ricorso. Poi, gestiamo il processo di ricorso per il cliente."

 

CCA sta attualmente testando la dashboard Avalara Property Tax for Accountants per offrire ai clienti visibilità sulla loro compliance.

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