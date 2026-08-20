"È fantastico lavorare con Avalara, e lo è stato fin dall'inizio", afferma Taylor. "I processi di rendicontazione, presentazione e versamento sono fluidi e affidabili nelle giurisdizioni fiscali a ogni livello e per ogni immobile. Inoltre possiamo aggiungere nuovi immobili in pochi minuti, applicando le aliquote e i requisiti di licenza corretti."

Dall'implementazione di MyLodgeTax, Duvet ha risparmiato circa otto ore al mese (e molta carta) per i versamenti, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative fiscali applicabili da parte dei proprietari degli immobili. Di conseguenza, i rapporti dell'azienda con le autorità fiscali statali, provinciali e locali si sono rafforzati.

La conformità ha anche dato a Duvet un vantaggio competitivo inaspettato. "Alcuni dei nostri competitor hanno avuto problemi perché non gestivano le pratiche fiscali in modo altrettanto corretto," dice Taylor, "quindi alcuni dei loro clienti sono passati a noi, perché sapevano di potersi fidare." E dato che la città riconosce il nostro impegno di imprenditori e cittadini virtuosi, spesso consiglia Duvet ai potenziali visitatori."

Forse il vantaggio principale, secondo Taylor, sta l'impatto che la decisione ha avuto sulla reputazione di Duvet e sulla sua. "Quando ci relazioniamo con gli imprenditori e i rappresentanti delle istituzioni di Charleston, per noi è davvero importante avere una reputazione basata sull'integrità", afferma orgoglioso. "Sanno che siamo un'azienda che ci tiene davvero."