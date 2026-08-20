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Testimonianza del cliente

Duvet acquisisce un vantaggio competitivo con MyLodgeTax

Risultati

Compliance consolidata
Competenza fiscale
Crescita sostenuta

Profilo dell'azienda

Con sede nella suggestiva Charleston, nella Carolina del Sud, Duvet gestisce più di 200 immobili "boutique" e di lusso per affitti brevi, oltre 65 immobili residenziali a lungo termine per professionisti e un castello sull'isola di Sullivan, frequentemente scelto come location da produzioni televisive e cinematografiche. Duvet fornisce un servizio completo, dalla prenotazione alla pulizia e ai sopralluoghi, servizi di concierge e interior design, offrendo ai proprietari un supporto a 360 gradi.

Problematiche fiscali

Le imposte sulle strutture ricettive sono applicate a livello di Stato, contea e città, con un processo manuale e cartaceo. Molti proprietari di immobili riscuotevano le imposte, ma non le versavano in modo affidabile. "È un processo molto noioso e manuale… che i nostri proprietari di immobili non sempre trovavano facile da rispettare", afferma Taylor Gates, CEO e fondatore di Duvet.

 

Duvet si assume l'onere di calcolare, riscuotere e versare tutte le tasse di soggiorno applicabili alle autorità locali e statali. "Volevamo dimostrare che gli affitti a breve termine apportano grandi benefici all'economia locale", afferma Taylor. "Numerosi studi evidenziano che il denaro proveniente dagli affitti a breve termine rimane nella comunità, mentre quello generato dai grandi hotel non interessa l'economia locale. E volevamo assicurarci che le imposte rimanessero dove devono.

Perché scegliere Avalara?

Taylor sapeva che una soluzione automatizzata poteva essere la chiave per la compliance, per non parlare del risparmio di tempo e burocrazia. Ma ero preoccupato all'idea di esternalizzare la gestione fiscale in una fase di rapida crescita di Duvet.

 

"Il team di Avalara ci ha proposto un piano tariffario adeguato alle nostre esigenze e ha mantenuto la flessibilità necessaria per accompagnarci nella crescita, anche durante le difficoltà del periodo COVID-19", afferma.

 

Avalara MyLodgeTax è stato lo strumento di cui Taylor aveva bisogno per la compliance. "Appena abbiamo scoperto MyLodgeTax, abbiamo inviato una newsletter ai proprietari degli immobiliari per informarli che ci saremmo occupati in prima persona del versamento delle imposte", ricorda. "Abbiamo chiarito che, da quel momento in poi, avremmo operato solo in questo modo."

"È fantastico lavorare con Avalara, e lo è stato fin dall'inizio. I processi di rendicontazione, presentazione e versamento delle imposte sono fluidi e affidabili nelle giurisdizioni fiscali a ogni livello e per ogni immobile. Inoltre possiamo aggiungere nuovi immobili in pochi minuti, applicando le aliquote e i requisiti di licenza corretti."

  • —Taylor Gates 
  • Fondatore e CEO

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"È fantastico lavorare con Avalara, e lo è stato fin dall'inizio", afferma Taylor. "I processi di rendicontazione, presentazione e versamento sono fluidi e affidabili nelle giurisdizioni fiscali a ogni livello e per ogni immobile. Inoltre possiamo aggiungere nuovi immobili in pochi minuti, applicando le aliquote e i requisiti di licenza corretti."

 

Dall'implementazione di MyLodgeTax, Duvet ha risparmiato circa otto ore al mese (e molta carta) per i versamenti, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative fiscali applicabili da parte dei proprietari degli immobili. Di conseguenza, i rapporti dell'azienda con le autorità fiscali statali, provinciali e locali si sono rafforzati.

 

La conformità ha anche dato a Duvet un vantaggio competitivo inaspettato. "Alcuni dei nostri competitor hanno avuto problemi perché non gestivano le pratiche fiscali in modo altrettanto corretto," dice Taylor, "quindi alcuni dei loro clienti sono passati a noi, perché sapevano di potersi fidare." E dato che la città riconosce il nostro impegno di imprenditori e cittadini virtuosi, spesso consiglia Duvet ai potenziali visitatori."

 

Forse il vantaggio principale, secondo Taylor, sta l'impatto che la decisione ha avuto sulla reputazione di Duvet e sulla sua. "Quando ci relazioniamo con gli imprenditori e i rappresentanti delle istituzioni di Charleston, per noi è davvero importante avere una reputazione basata sull'integrità", afferma orgoglioso. "Sanno che siamo un'azienda che ci tiene davvero."

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