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Testimonianza del cliente

Dylan’s Candy Bar: una suite per i più golosi

Risultati

Risparmio sui costi
Procedure migliorate
Crescita sostenuta

Profilo dell'azienda

Dylan’s Candy Bar non è un negozio di caramelle qualunque. È un'esperienza unica che fonde l'universo dei dolci con moda, arte e cultura pop. Propone oltre 7.000 tipi di caramelle e articoli da regalo a tema provenienti da tutto il mondo.

Problematiche fiscali

La rapida crescita di Dylan con nuove linee di prodotti e canali di distribuzione ha aumentato in modo esponenziale la complessità della sua contabilità fiscale. L'imponibilità dei prodotti varia in base alla località, quindi è vitale sapere dove le caramelle sono classificate come alimenti e se un capo di abbigliamento è considerato un bene di lusso. La strategia omnicanale dell'azienda ha introdotto ulteriori complicazioni e potenziali errori.

 

Con la crescita dell'azienda, è aumentata anche la complessità della gestione. E per rendere le cose ancora più difficili, i sistemi non comunicavano tra loro: i sistemi di contabilità generale, inventario e POS erano completamente scollegati.

 

Il reparto contabile calcolava le imposte e presentava le dichiarazioni in ogni Stato e gestiva i certificati di esenzione per centinaia di clienti, praticamente a mano. Gli ispettori fiscali hanno trovato nella contabilità di Dylan un terreno molto fertile per le loro verifiche: imposte arretrate, sanzioni e interessi, anno dopo anno. Solo lo Stato di New York ha svolto verifiche fiscali in azienda tutti gli anni, dal 2006 al 2012.

 

"È stato estenuante", afferma Lois Browne, vicepresidente finanziario dell'azienda. "Ogni volta che arrivava un ispettore, due persone erano completamente dedicate a quello per almeno tre settimane. La nostra esposizione era così alta che non potevamo permetterci di non darle la priorità."

Perché scegliere Avalara?

Dylan’s Candy Bar ha subito visto in Avalara la scelta giusta per automatizzare il calcolo della sales tax, gestire i certificati di esenzione e presentare le dichiarazioni. 

 

Avalara AvaTax applica la sales tax all'atto della transazione, utilizzando aliquote sempre aggiornate in base al punto vendita. Man mano che l'azienda cresce, AvaTax determina facilmente la sales tax per le nuove sedi. 

 

I dati fiscali delle transazioni di AvaTax vengono inviati ad Avalara Returns, che automatizza la preparazione delle dichiarazioni per l'invio in ogni giurisdizione fiscale. Consolida anche i versamenti dell'imposta.

 

E infine, Avalara CertCapture aiuta Dylan’s Candy Bar a gestire le esenzioni con facilità e sicurezza. Le esenzioni sono applicabili solo in presenza di un certificato valido. I certificati vengono archiviati nel cloud e sono facilmente ricercabili per voce, se richiesto durante una verifica fiscale. Le scadenze e i rinnovi vengono monitorati automaticamente e i report che evidenziano l'esposizione dovuta ai certificati mancanti vengono inviati automaticamente tramite e-mail.

Integrazione

Avalara si connette direttamente con NetSuite, che Dylan's aveva implementato come proprio ERP.

 

"L'implementazione della soluzione di Avalara è stata davvero fluida e intuitiva," afferma Lois. "È stato un processo semplice e chiavi in mano, e quando abbiamo domande, il team di Avalara è molto reattivo."

"Ora rispondiamo con una tale sicurezza e competenza; gli ispettori sono andati a verificare qualcun altro".

  • —Lois Browneo 
  • Vicepresidente finanziario

Risultati

Avalara ha aiutato Dylan a migliorare la conformità alla sales tax e alla use tax in diverse giurisdizioni. "Ora valutiamo anche la use tax a carico dei consumatori sugli ordini di acquisto da soli, su consiglio di Avalara", aggiunge Lois. 

 

Invece di versare separatamente in ogni giurisdizione, cosa che richiedeva molto tempo e lavoro, Dylan's effettua un unico pagamento ACH su un conto protetto e Avalara Returns si occupa dei singoli versamenti a ogni giurisdizione fiscale.

 

"Altrettanto importante, abbiamo chiuso con le verifiche annuali", afferma Lois. “Ora rispondiamo con una tale sicurezza e competenza; gli ispettori sono andati a verificare qualcun altro. Non siamo più il loro bersaglio."

 

Lois e il suo team non dedicano più energie al calcolo e alla riscossione delle imposte, alla presentazione delle dichiarazioni in più giurisdizioni e al rispetto dei requisiti di esenzione. Il team può invece concentrarsi su progetti che aiutano Dylan’s a perseguire i suoi ambiziosi obiettivi di crescita.

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