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Testimonianza del cliente

Avalara for Communications gestisce la complessità fiscale per le aziende in crescita

Risultati

Compliance consolidata

Sistemi integrati

Risparmio sui costi

Profilo dell'azienda

La piattaforma di streaming fuboTV Inc. arricchisce alcuni contenuti sportivi con giochi predittivi gratuiti. Come prodotto sostitutivo della televisione via cavo, fuboTV mira a trasformare gli spettatori passivi in partecipanti attivi, definendo una nuova categoria di televisione interattiva per lo sport e l'intrattenimento.

 

Con sede a New York, l'azienda ha clienti in tutti i 50 Stati USA e sta espandendo la sua presenza internazionale tramite acquisizioni.

Problematiche fiscali

Larry Wills, Vice Presidente Senior e Controller dell'azienda è entrato in fuboTV nel 2018, poco dopo la storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc. "Quella sì che è stata una svolta. Quella decisione ha creato per molti Stati una nuova fonte di gettito che in precedenza non esisteva", ricorda.

 

Dalla sentenza Wayfair, Larry ha visto un numero crescente di Stati modificare le proprie leggi e iniziare a tassare i servizi di streaming.

 

Le imposte sulle comunicazioni, diverse e più complesse dell'imposta sulle vendite (sales tax), spesso devono essere dichiarate separatamente.

 

E all'interno di ogni Stato che inizia a rendere imponibili i servizi di streaming, ci sono diverse giurisdizioni fiscali da considerare. "Ci sono imposte a livello di città e di contea", dice Larry, "e la frequenza di presentazione è diversa. Questo rende tutto molto complicato."

Perché scegliere Avalara?

Gestire queste complicazioni crescenti richiedeva risorse che fuboTV semplicemente non aveva. Larry voleva una soluzione automatizzata con contenuti fiscali integrati, che si interfacciasse bene con Recurly, il sistema che fuboTV utilizza per iscrivere e fatturare i propri abbonati. Avalara aveva un connettore pre-costruito per Recurly, il che ha reso le cose ancora più facili per fuboTV.

 

“Avalara ha soddisfatto le mie richieste, non c'è dubbio", afferma. "Non abbiamo informazioni sulle carte di credito dei nostri abbonati", spiega Larry. “Tutto viene gestito tramite Recurly, quindi era fondamentale trovare un partner che potesse integrarsi con Recurly. Avalara sa dove generiamo i ricavi e gestisce per noi la presentazione degli adempimenti fiscali."

 

Inoltre, velocità e affidabilità sono importanti quando si vende online. Grazie all’integrazione di Avalara nei processi di abbonamento di fuboTV, l’azienda riesce a ridurre il rischio di abbandono delle transazioni.

"Avalara fa tutto il lavoro pesante per noi. Altrimenti, avremmo dovuto assumere nuove risorse con competenze specifiche".

  • — Larry Wills
  • Vice Presidente Senior e Controller

 

Risultati

Avalara è una soluzione completa, in grado di gestire tutte le esigenze di fuboTV e di fornire una piattaforma scalabile, man mano che un numero maggiore di Stati rende imponibili i servizi di streaming. Avalara AvaTax for Communications aiuta fuboTV a calcolare con precisione la miriade di tasse, imposte e contributi applicabili, mentre Avalara Returns for Communications garantisce che le dichiarazioni di fuboTV vengano presentate in tempo, per un totale di circa 1.000 dichiarazioni all'anno.

 

Ciò che Larry apprezza di più di Avalara è la tranquillità di sapere di essere in regola, che a suo parere fuboTV non avrebbe potuto avere solo con risorse rinterne.

 

"Avalara fa tutto il lavoro pesante per noi", afferma. Altrimenti, avremmo dovuto assumere nuove risorse con competenze specifiche". Poi, avremmo avuto bisogno di accedere a un database con le informazioni sulle aliquote e le frequenze di presentazione. Non saprei nemmeno da dove cominciare per dirvi quanto ci sarebbe costato, né quanto tempo ci sarebbe voluto per costruirlo da zero. Sarebbe stata un'impresa enorme."

 

Dato che non deve occuparsi del calcolo e della presentazione delle imposte, Larry è libero di concentrarsi su priorità più importanti per la società quotata in borsa.

 

"La SEC ci ha classificato come accelerated filer", spiega, "il che significa che abbiamo solo 60 giorni alla fine dell'anno per presentare la nostra relazione annuale. Mentre prima avevamo 90 giorni, e quei 30 giorni in più facevano un'enorme differenza. Se dovessi preoccuparmi anche della gestione della sales tax e della compliance, non credo che riuscirei a completare l'audit annuale e la presentazione della documentazione nei tempi previsti. Con Avalara ho il tempo di concentrarmi su cose come queste."

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