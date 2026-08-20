Avalara è una soluzione completa, in grado di gestire tutte le esigenze di fuboTV e di fornire una piattaforma scalabile, man mano che un numero maggiore di Stati rende imponibili i servizi di streaming. Avalara AvaTax for Communications aiuta fuboTV a calcolare con precisione la miriade di tasse, imposte e contributi applicabili, mentre Avalara Returns for Communications garantisce che le dichiarazioni di fuboTV vengano presentate in tempo, per un totale di circa 1.000 dichiarazioni all'anno.

Ciò che Larry apprezza di più di Avalara è la tranquillità di sapere di essere in regola, che a suo parere fuboTV non avrebbe potuto avere solo con risorse rinterne.

"Avalara fa tutto il lavoro pesante per noi", afferma. Altrimenti, avremmo dovuto assumere nuove risorse con competenze specifiche". Poi, avremmo avuto bisogno di accedere a un database con le informazioni sulle aliquote e le frequenze di presentazione. Non saprei nemmeno da dove cominciare per dirvi quanto ci sarebbe costato, né quanto tempo ci sarebbe voluto per costruirlo da zero. Sarebbe stata un'impresa enorme."

Dato che non deve occuparsi del calcolo e della presentazione delle imposte, Larry è libero di concentrarsi su priorità più importanti per la società quotata in borsa.

"La SEC ci ha classificato come accelerated filer", spiega, "il che significa che abbiamo solo 60 giorni alla fine dell'anno per presentare la nostra relazione annuale. Mentre prima avevamo 90 giorni, e quei 30 giorni in più facevano un'enorme differenza. Se dovessi preoccuparmi anche della gestione della sales tax e della compliance, non credo che riuscirei a completare l'audit annuale e la presentazione della documentazione nei tempi previsti. Con Avalara ho il tempo di concentrarmi su cose come queste."