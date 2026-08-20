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Testimonianze dei clienti

Micro Matic ottimizza l'imposta sulle vendite

Risultati

Compliance consolidata

Processi migliorati

Risparmio sui costi

Soddisfazione del cliente

Panoramica sull'azienda

Fondata nel 1953 e presente in oltre 120 paesi, Micro Matic è il fornitore leader mondiale di soluzioni e attrezzature premium per l'erogazione alla spina di una varietà di bevande: birra, vino, caffè, cocktail, acqua, tè e prodotti azotati.

 

L'azienda privata serve il mercato statunitense attraverso centri di distribuzione in Florida, Pennsylvania, Illinois e California. Tra i clienti figurano piccoli ristoranti a conduzione familiare e piccoli birrifici artigianali, oltre a grandi catene nazionali e marchi globali. Una parte significativa delle vendite di Micro Matic coinvolge grossisti esenti da imposte e rivenditori di attrezzature.

Problematiche fiscali

"Il sistema che usavamo per la conformità fiscale non veniva aggiornato frequentemente", ricorda il responsabile contabile Nick Carter. "Siamo stati sottoposti a verifiche da parte di alcuni stati, tra cui Texas e New York, e siamo stati duramente colpiti da sanzioni."

 

L'audit del Texas del 2015 ha coperto un periodo di tre anni e ha richiesto un grande sforzo da parte del team Micro Matic. "Tutti i certificati di esenzione erano collegati ai singoli record dei clienti in Microsoft Dynamics", spiega Nick. "Dovevamo accedere a ogni record, stampare il certificato, scansionarlo e poi aggiungerlo a un file che avevamo preparato per inviarlo allo stato."

 

La ricompensa per tutte quelle ore di lavoro manuale? Il Texas ha riscontrato problemi di conformità e ha imposto una pesante sanzione insieme alle tasse dovute. "Dovevamo fare un lavoro migliore per proteggere l'azienda", dice Nick. "Abbiamo iniziato a cercare una soluzione e molto rapidamente ci siamo orientati su Avalara."

Perché Avalara?

"Siamo rimasti colpiti dalla funzionalità di Avalara AvaTax e CertCapture e dalla capacità di Avalara di integrarsi perfettamente con Microsoft Dynamics", spiega Nick. "I nostri test sandbox sono andati bene e non ci è voluto molto per passare dalla prima conversazione alla messa in funzione. Il team di Avalara ha collaborato con il nostro specialista Dynamics interno e ha fatto sì che tutto si realizzasse senza problemi."

"Prima, il mio CFO poteva impiegare giorni per aggiungere uno stato, far sì che il nostro sistema producesse i dati necessari per compilare un modulo, inviarlo e poi emettere un assegno quando necessario. Tutto quel tempo è stato eliminato usando Avalara."

  • — Nick Carter
  • Responsabile contabile

 

Risultati

Micro Matic presenta circa 350 dichiarazioni ogni mese in 31 stati. Nick afferma che il suo direttore finanziario impiegava quattro o cinque giorni al mese per preparare le dichiarazioni per ogni stato. Utilizzando Avalara Returns, il suo direttore finanziario ha svolto lo stesso compito in 15-20 minuti.

 

Il software ha anche ridotto il tempo necessario per aggiungere un nuovo stato. "Prima, il mio CFO poteva impiegare giorni per aggiungere uno stato", ricorda Nick, "facendo in modo che il nostro sistema producesse i dati necessari per compilare un modulo, inviandolo e poi emettendo un assegno quando necessario. Tutto quel tempo è stato eliminato usando Avalara. Ora aggiungere uno stato richiede solo pochi minuti."

 

Il Texas ha nuovamente sottoposto a revisione contabile Micro Matic all'inizio del 2021, questa volta per un periodo di tre anni successivo all'implementazione di Avalara AvaTax, Avalara Returns e Avalara CertCapture. Questo audit ha richiesto molto meno lavoro. "Siamo riusciti a rispondere a questa verifica circa il 90% più velocemente perché abbiamo implementato Avalara", afferma Nick. "Con CertCapture, posso scaricare facilmente un file di certificati di esenzione basato su qualsiasi parametro di ricerca desideri. Se voglio tutti i certificati per il Texas, per esempio, ci vogliono pochi minuti."

 

Nick ha capito che poteva fidarsi della conformità di Micro Matic. "Questa volta non dovevamo un dollaro al Texas", afferma Nick. "È un ottimo indicatore di quanto Avalara ci stia aiutando a proteggere l'azienda. Il fattore di errore umano è quasi completamente eliminato."

 

Nick utilizza anche la funzione campagna in CertCapture per gestire i certificati di esenzione che scadranno a breve. "Ad esempio, io mi trovo in Florida, dove i certificati scadono ogni anno", afferma. "Iniziamo a inviare i messaggi a ottobre o novembre, ed è bello averli gestiti all'inizio dell'anno. Soprattutto rispetto all'accredito di un sacco di fatture in seguito, quando il cliente si rende conto che gli è stata addebitata l'imposta sulle vendite. Ci ha fatto risparmiare tempo anche in questo modo. Inoltre, i nostri clienti sentono che li stiamo aiutando proattivamente a evitare il problema. Utilizziamo questa funzione anche mensilmente per mirare attivamente ai certificati in scadenza in futuro."

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