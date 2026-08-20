"Il sistema che usavamo per la conformità fiscale non veniva aggiornato frequentemente", ricorda il responsabile contabile Nick Carter. "Siamo stati sottoposti a verifiche da parte di alcuni stati, tra cui Texas e New York, e siamo stati duramente colpiti da sanzioni."

L'audit del Texas del 2015 ha coperto un periodo di tre anni e ha richiesto un grande sforzo da parte del team Micro Matic. "Tutti i certificati di esenzione erano collegati ai singoli record dei clienti in Microsoft Dynamics", spiega Nick. "Dovevamo accedere a ogni record, stampare il certificato, scansionarlo e poi aggiungerlo a un file che avevamo preparato per inviarlo allo stato."

La ricompensa per tutte quelle ore di lavoro manuale? Il Texas ha riscontrato problemi di conformità e ha imposto una pesante sanzione insieme alle tasse dovute. "Dovevamo fare un lavoro migliore per proteggere l'azienda", dice Nick. "Abbiamo iniziato a cercare una soluzione e molto rapidamente ci siamo orientati su Avalara."