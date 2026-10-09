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La prochaine obligation de facturation électronique entre en vigueur dans 336 Days : 12 Hrs : 23 Mins : 23 Secs

La facturation électronique obligatoire en Espagne commence en 2027 — avez-vous un plan ?

L’Espagne impose la déclaration de l'état des factures et l’interopérabilité entre les plateformes agréées. C’est le moment d’évaluer votre niveau de préparation et d’élaborer votre plan.
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Calendrier de la facturation électronique en Espagne
Principales échéances de mise en œuvre
  • 15 janvier 2015 : la facturation électronique est devenue obligatoire pour les fournisseurs des administrations publiques espagnoles
  • 1er octobre 2027 : les grandes entreprises (chiffre d’affaires annuel d’au moins 8 millions d’euros) devront commencer à émettre, recevoir et déclarer des factures électroniques B2B structurées conformes
  • 1er octobre 2028 : toutes les autres entreprises et tous les professionnels seront soumis aux exigences de facturation électronique B2B
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S'adapter plus vite à l'évolution des obligations

Restez en conformité avec l'évolution des exigences nationales sans recréer les intégrations ni redéfinir les processus pour chaque nouvelle directive.

Centraliser la visibilité entre les juridictions

Surveillez les processus de facturation, la transmission des données fiscales et l’état de conformité à l’échelle mondiale grâce à un modèle opérationnel unifié. Grâce à l’IA, obtenez une meilleure visibilité sur l’évolution des exigences de conformité et les exceptions de traitement.

Se déployer à l’échelle mondiale sans avoir à tout refaire

Remplacez les mises en œuvre propres à chaque pays par un cadre reproductible conçu pour assurer une conformité mondiale à long terme, optimisée par l’IA.
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Exigences de la facturation électronique en Espagne

Modèle

L’Espagne utilise un modèle décentralisé de facturation électronique B2B reposant sur des plateformes d’échange privées et une solution publique de base gérée par l’Agence espagnole de l’administration fiscale (AEAT). Le modèle espagnol impose également la transmission des états du cycle de vie des factures, ce qui étend les obligations de conformité au-delà du seul échange de factures.

Plateformes

Les entreprises peuvent utiliser des plateformes privées, la solution publique ou les deux. Les plateformes privées doivent être interopérables et envoyer à l’AEAT des copies fidèles des factures.

Formats

Le projet de mandat actuel désigne Universal Business Language (UBL) comme format officiel conforme à la norme EN 16931. Les formats tels que Facturae, CII et EDIFACT ne sont plus mentionnés dans le projet.

Champ d’application

L'obligation s’applique aux transactions B2B lorsque le destinataire est une entreprise ou un professionnel établi, résident ou implanté de manière permanente en Espagne.
Indicateurs de risque pour les entreprises
  • Dépendance à des processus de facturation reposant sur des PDF et des e-mails
  • Validation limitée des données structurées
  • Résolution manuelle des exceptions 
  • Manque de visibilité en temps réel sur le cycle de vie des factures
  • Environnements ERP fragmentés 
  • Processus de conformité propres à chaque pays 
  • Capacité limitée à consulter et à déclarer l'état des factures
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Étapes à suivre pour se conformer au mandat espagnol de facturation électronique
  • Renforcer la coordination entre les équipes. Intégrez les services fiscaux, financiers et informatiques dans un flux partagé afin d'harmoniser la préparation, la responsabilité des processus et la mise en œuvre.
  • Évaluer l’applicabilité de l’obligation. Identifiez les entités concernées, les types de transactions, les seuils de chiffre d’affaires et les obligations de déclaration de l'état des factures.
  • Cartographier les flux de facturation actuels. Documentez les systèmes ERP, l’acheminement des factures, la gestion des exceptions, le suivi de l'état des paiements et les dépendances de déclaration entre les unités opérationnelles.
  • Choisissez Avalara comme plateforme de conformité. Choisir Avalara comme partenaire pour la conformité à la facturation électronique vous permet d'être prêt dès le premier jour. Avec Avalara, votre architecture peut s’adapter à l’évolution des exigences et être déployée au-delà de l’Espagne selon vos besoins.
  • Préparer les systèmes et les données ERP. Validez la capacité à traiter des données structurées, l’exhaustivité des données, le suivi du cycle de vie, les données de l'état des paiements et les exigences d’intégration.
  • Tester et valider rapidement. Les fenêtres de test vont se réduire à mesure que l’échéance de 2027 approche. Une validation précoce réduit le risque de rejet et prévient les perturbations futures.

 

La principale erreur des entreprises consiste à traiter l’Espagne comme un projet informatique ponctuel. Les approches propres à un seul pays peuvent répondre aux exigences actuelles, mais elles génèrent de la complexité, des doublons et des reprises à mesure que les obligations de facturation électronique des entreprises se multiplient sur différents marchés.
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L’Espagne s’inscrit dans une transformation plus large

Les obligations s’accélèrent à l’échelle mondiale. Mettez en place dès maintenant un modèle de conformité évolutif au lieu de le reconstruire marché par marché plus tard.
Répondre aux exigences de l'Espagne et à toutes celles qui suivront

Les grandes entreprises considèrent la facturation électronique comme une initiative de transformation opérationnelle, et non comme un projet ponctuel de conformité. Au lieu de mettre en place des solutions propres à chaque pays qui créeront de futures inefficacités, elles standardisent les processus, connectent les systèmes et mettent en place des opérations de conformité évolutives entre les juridictions.  

 

Avalara contribue à cette approche grâce à une plateforme de conformité optimisée par l’IA, conçue pour automatiser les processus complexes de fiscalité et de facturation électronique dans différents pays et systèmes, ainsi que face à l’évolution des exigences réglementaires. 

 

L’objectif est simple : résoudre la problématique de la facturation électronique, puis déployer la conformité à l’échelle mondiale à mesure que les obligations se multiplient et évoluent.

Planifier une session de préparation pour l'Espagne

Au cours d’une session de travail de 45 minutes, les experts d’Avalara vous aideront à identifier les éléments concernés, à repérer les lacunes de vos systèmes et de vos données, à évaluer votre exposition et à prioriser les 90 prochains jours de votre préparation.
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Transactions concernées

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B2G

La facturation électronique est obligatoire en Espagne pour les transactions entre entreprises et administrations publiques (B2G). Les entreprises nationales et étrangères qui émettent des factures de plus de 5 000 € à des organismes du secteur public espagnol, tels que l’administration centrale, les administrations régionales, les organismes publics, les universités et les hôpitaux, doivent utiliser le format FacturaE via le portail FACe du gouvernement espagnol (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). Les factures électroniques B2G doivent être signées numériquement au moyen d’une signature électronique qualifiée. Les entreprises peuvent émettre des factures papier aux administrations publiques si leur montant est inférieur à 5 000 € et si l’administration publique destinataire autorise l’émission de factures papier.

B2B

La facturation électronique pour les transactions interentreprises (B2B) n’est pas encore obligatoire en Espagne. Cependant, le gouvernement espagnol a annoncé sa loi « Crea y Crece ». Cette réglementation vise à faciliter la création (« crea ») et le développement (« crece ») des entreprises en s’attaquant au problème des retards de paiement, qui constitue l’une des principales causes des difficultés de trésorerie et de rentabilité des entreprises espagnoles. Le gouvernement espagnol espère que la facturation électronique contribuera à résoudre ce problème et prévoit de la rendre obligatoire pour les transactions B2B.

 

Un déploiement en deux phases a été proposé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 8 millions d’euros devront se conformer au mandat B2B dans l’année suivant l’approbation de ses exigences techniques, tandis que toutes les autres entreprises disposeront de deux ans. Les exigences et spécifications techniques doivent encore être approuvées et feront probablement l’objet d’une nouvelle consultation publique. Cependant, la législation espagnole imposant aux entreprises un délai de préavis d’au moins 12 mois après l’approbation, une mise en œuvre du mandat entre 2027 et 2028 est probable.

 

Parmi les options envisagées par l’Espagne pour mettre en œuvre un modèle de facturation électronique B2B figurent l’échange direct entre acheteurs et fournisseurs à l’aide de formats structurés, ou la transmission par l’intermédiaire de plateformes certifiées de facturation électronique. Une plateforme centrale de l’administration pourrait être utilisée pour contrôler la conformité.
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Sanctions en cas de non-conformité

L’Espagne adopte une approche plus souple que d’autres pays en matière de sanctions pour non-conformité. Les factures électroniques B2G incorrectes ou tardives peuvent simplement être rejetées, entraînant un retard de paiement. Cependant, des amendes pour non-conformité pourraient être instaurées à mesure que l'obligation espagnole de facturation électronique évolue.

Ressources supplémentaires

FAQ

Oui. L’Espagne impose déjà la facturation électronique pour les transactions B2G. En vertu de la Ley Crea y Crece et du décret royal 238/2026, l’Espagne étend l’obligation de facturation électronique aux transactions B2B, avec une mise en œuvre progressive à compter du 1er octobre 2027 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 8 millions d’euros.

L'obligation s’applique aux transactions B2B lorsque le destinataire est une entreprise ou un professionnel établi, résident ou implanté de manière permanente en Espagne.

Le projet de mandat actuel désigne Universal Business Language (UBL) comme format officiel conforme à la norme EN 16931. Les formats tels que Facturae, CII et EDIFACT ne sont plus mentionnés dans le projet.

Non. Les processus reposant uniquement sur des PDF et l’envoi direct par e-mail ne suffisent pas pour assurer la conformité. Les factures concernées doivent être émises, transmises et reçues sous forme de factures électroniques structurées via le système espagnol de facturation électronique.

La non-conformité peut entraîner le rejet des factures, des retards de paiement, des perturbations opérationnelles, une exposition accrue aux contrôles et des sanctions financières. Les entreprises peuvent également avoir des difficultés à respecter les exigences de déclaration de l'état des factures et des paiements.

Retarder la préparation réduit les délais de test, augmente le risque d’intégration et limite la disponibilité des plateformes. Les exigences espagnoles concernent les données ERP, l’échange de factures, l’interopérabilité et la déclaration des états du cycle de vie, autant d’éléments qui ne peuvent pas être traités de manière fiable dans le cadre d’un projet de dernière minute. Cela peut également imposer le recours à des solutions propres à chaque pays qui ne pourront pas évoluer au rythme des futures obligations.

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