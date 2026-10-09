Oui. L’Espagne impose déjà la facturation électronique pour les transactions B2G. En vertu de la Ley Crea y Crece et du décret royal 238/2026, l’Espagne étend l’obligation de facturation électronique aux transactions B2B, avec une mise en œuvre progressive à compter du 1er octobre 2027 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 8 millions d’euros.
L'obligation s’applique aux transactions B2B lorsque le destinataire est une entreprise ou un professionnel établi, résident ou implanté de manière permanente en Espagne.
Le projet de mandat actuel désigne Universal Business Language (UBL) comme format officiel conforme à la norme EN 16931. Les formats tels que Facturae, CII et EDIFACT ne sont plus mentionnés dans le projet.
Non. Les processus reposant uniquement sur des PDF et l’envoi direct par e-mail ne suffisent pas pour assurer la conformité. Les factures concernées doivent être émises, transmises et reçues sous forme de factures électroniques structurées via le système espagnol de facturation électronique.
La non-conformité peut entraîner le rejet des factures, des retards de paiement, des perturbations opérationnelles, une exposition accrue aux contrôles et des sanctions financières. Les entreprises peuvent également avoir des difficultés à respecter les exigences de déclaration de l'état des factures et des paiements.
Retarder la préparation réduit les délais de test, augmente le risque d’intégration et limite la disponibilité des plateformes. Les exigences espagnoles concernent les données ERP, l’échange de factures, l’interopérabilité et la déclaration des états du cycle de vie, autant d’éléments qui ne peuvent pas être traités de manière fiable dans le cadre d’un projet de dernière minute. Cela peut également imposer le recours à des solutions propres à chaque pays qui ne pourront pas évoluer au rythme des futures obligations.