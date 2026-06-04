Umbrales que regulan la obligatoriedad de registrarse a efectos del IVA por ventas a distancia en la UE

|
País
|
Umbral que regula la obligatoriedad de registrarse a efectos del IVA por ventas a distancia en la UE
|
Austria
|
35 000 €
|
Bélgica
|
35 000 €
|
Bulgaria
|
70 000 BNG
|
Croacia
|
270 000 HRK
|
Chipre
|
35 000 €
|
República Checa
|
1 140 000 CZK
|
Dinamarca
|
280 000 DKK
|
Estonia
|
35 000 €
|
Finlandia
|
35 000 €
|
Francia
|
35 000 €
|
Alemania
|
100 000 €
|
Grecia
|
35 000 €
|
Hungría
|
35 000 €
|
Irlanda
|
35 000 €
|
Italia
|
35 000 €
|
Letonia
|
35 000 €
|
Lituania
|
35 000 €
|
Luxemburgo
|
100 000 €
|
Malta
|
35 000 €
|
Países Bajos
|
100 000 €
|
Noruega (país no perteneciente a la UE)
|
N/A
|
Polonia
|
160 000 PLN
|
Portugal
|
35 000 €
|
Rumanía
|
118 000 RON
|
Eslovaquia
|
35 000 €
|
Eslovenia
|
35 000 €
|
España
|
35 000 €
|
Suecia
|
320 000 SEK
|
Suiza (país no perteneciente a la UE)
|
N/A
|
Reino Unido (país no perteneciente a la UE)
|
No aplicable. Es obligatorio registrarse a efectos del IVA en el Reino Unido para vender cualquier cantidad según la normativa británica sobre el IVA en el comercio electrónico de 2021.