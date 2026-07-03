The hidden cost of managing VAT compliance across multiple countries

Every new market can introduce additional VAT registrations, filing obligations, tax authority relationships, reporting requirements, and advisor relationships. As businesses grow across multiple countries, managing these obligations can become increasingly complex and resource-intensive.
The hidden costs often include time spent coordinating providers, managing filing deadlines, handling tax authority communications, preparing documentation, and overseeing compliance across multiple regions. These operational costs are often spread across teams and can be difficult to quantify.
Many businesses simplify VAT compliance by centralising processes, reducing reliance on multiple providers, improving visibility across jurisdictions, and standardising how registrations, filings, and ongoing compliance obligations are managed.
According to research conducted by Hobson & Company, organisations using Avalara Managed VAT Reporting achieved between 200% and 400% ROI over three years, with a payback period of approximately 3.2 months. Value was driven by reduced manual effort, lower compliance risk, reduced reliance on external providers, and lower audit response costs.