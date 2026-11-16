Così come la sales tax, anche la sellers use tax è un'imposta sulle transazioni. Si calcola applicando l’aliquota della use tax (pari a quella della sales tax) al prezzo di acquisto dei beni e dei servizi imponibili. In linea generale, un’azienda è tenuta a versare la sellers use tax se ricorrono le seguenti condizioni.
- Non è stata riscossa alcuna imposta su una vendita soggetta alla sales tax in Florida.
- Un'azienda in Florida utilizza, cede gratuitamente, detiene o consuma in altro modo un bene imponibile che è stato acquistato in esenzione d'imposta.
Per determinare l'ammontare della sellers use tax, il venditore deve applicare l'aliquota della sales tax vigente nel luogo in cui l'articolo viene utilizzato, detenuto o consumato, sul prezzo totale di acquisto.
La sellers use tax è anche denominata "retailers use tax" o "vendors use tax".