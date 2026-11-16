Quando un bene mobile materiale viene acquistato in Florida, generalmente viene riscossa la sales tax (imposta sulle vendite) dal venditore al momento della vendita. Se l'imposta non viene riscossa, oppure se le merci vengono acquistate fuori dallo Stato senza che venga riscossa alcuna imposta, è probabile che sia dovuta la use tax, che spetta all'acquirente dichiarare e versare. La use tax è una delle imposte meno conosciute e più spesso ignorate. Questa guida ti aiuterà a comprendere meglio come gestire gli obblighi relativi alla use tax in Florida.

La use tax può essere dovuta da aziende, privati o organizzazioni non profit che non beneficiano di un'esenzione concessa dal Department of Revenue della Florida. Il suo scopo è garantire condizioni eque anche per gli acquisti sui quali non viene applicata la sales tax.

Esistono due tipi di use tax. La use tax dovuta dai venditori e la use tax a carico del consumatore. I consumatori possono essere sia individui che aziende. Le regole sulla use tax si applicano anche agli acquisti effettuati all’estero e introdotti in Florida.