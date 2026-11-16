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Meldezeitraum
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Abgabefrist
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Januar
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20. Februar 2026
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Februar
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20. März 2026
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März
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23. April 2026
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April
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20. Mai 2026
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Mai
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22. Juni 2026
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Juni
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20. Juli 2026
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Juli
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20. August 2026
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August
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21. September 2026
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September
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20. Oktober 2026
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Oktober
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20. November 2026
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November
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21. Dezember 2026
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Dezember
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20. Januar 2027
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Meldezeitraum
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Abgabefrist
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1. Quartal (1. Januar bis 31. März)
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20. April 2026
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2. Quartal (1. April bis 30. Juni)
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20. Juli 2026
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3. Quartal (1. Juli bis 30. September)
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20. Oktober 2026
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4. Quartal (1. Oktober bis 31. Dezember)
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20. Januar 2027
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Meldezeitraum
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Abgabefrist
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1. Januar bis 31. Dezember 2026
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20. Januar 2027