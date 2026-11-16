Die Sales-Tax ist eine Steuer, die an eine staatliche oder kommunale Behörde für den Verkauf bestimmter Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Georgia führte 1951 erstmals eine allgemeine staatliche Sales-Tax ein, und seitdem ist der Satz auf 4 % gestiegen. Zusätzlich zur staatlichen Sales-Tax können verschiedene Formen lokaler Sales-Tax sowie eine oder mehrere Sonderbezirkssteuern von bis zu 5 % anfallen. Derzeit liegen die kombinierten Sales-Tax-Sätze in Georgia je nach Verkaufsort zwischen 4 % und 9 %.

Als Unternehmer, der steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen verkauft, fungieren Sie als Beauftragter des Bundesstaates Georgia. Dabei ziehen Sie die Steuern von den Käufern ein und führen diese dann an die zuständige Steuerbehörde ab. Die Sales-Tax und die Gebrauchssteuer in Georgia werden vom Finanzamt von Georgia (Georgia Department of Revenue, DOR) verwaltet.

Die vom Kunden eingezogene Sales-Tax steht dem Bundesstaat Georgia zu, nicht Ihnen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die von Ihnen eingezogenen Steuern so zu verwalten, dass Sie die staatlichen und kommunalen Vorschriften einhalten. Andernfalls drohen Strafen und Zinszahlungen.

Wann Sie die Sales-Tax von Georgia einziehen müssen

In Georgia wird die Sales-Tax auf den Verkauf von Sachgütern und einigen Dienstleistungen erhoben. Die Steuer wird vom Verkäufer eingezogen und an die staatlichen Steuerbehörden abgeführt. Der Verkäufer fungiert de facto als Steuereinzieher.

Um festzustellen, ob Sie in Georgia Sales-Tax einziehen müssen, beantworten Sie zunächst diese drei Fragen:

Haben Sie einen Nexus in Georgia? Verkaufen Sie steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen an Einwohner von Georgia? Müssen Ihre Käufer Sales-Tax zahlen?

Wenn Sie alle drei Fragen mit Ja beantworten, müssen Sie sich bei der Steuerbehörde von Georgia registrieren, den korrekten Sales-Tax-Betrag pro Verkauf einziehen, Steuererklärungen einreichen und die Steuer an den Bundesstaat abführen.

Nichteinziehung von Sales-Tax von Georgia

Wenn Sie die Voraussetzungen für die Einziehung der Sales-Tax erfüllen und sie dennoch nicht einziehen, tragen Sie die Verantwortung für die fällige Steuer sowie für alle anfallenden Strafen und Zinsen.

Es ist äußerst wichtig, die Steuereinziehung direkt am Verkaufsort einzurichten, da es nahezu unmöglich ist, die Sales-Tax nach Abschluss einer Transaktion noch von den Kunden einzuziehen.