Resale certificates by state: 2026 guide

Reference
Alabama Department of Revenue FAQ
Accepted exemption forms
Sales tax permit
Expiration period
Renew annually
Alaska doesn’t have a state sales tax, but local sales tax is permitted and is in effect in multiple jurisdictions.
Sales tax exemptions are also determined by individual municipalities.
Reference
Tax exemption letter of response
Exemption certificate directory
Exempt resellers can use the MTC Uniform Sales & Use Tax Resale Certificate
Reference
Arizona Department of Revenue TPT exemptions page
Accepted exemption forms
Expiration period
Does not expire
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Expires if not used within a 12-month period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Does not expire
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Does not expire
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Renew every 3 years
Delaware doesn’t have a state sales tax, or similar. Therefore, an exemption certificate is not applicable.
Reference
Accepted exemption forms
Annual resale certificate
Expiration period
Certificates expire on December 31 each year; new resale certificates are issued annually
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Expires annually
Reference
General excise and use tax information
Accepted exemption forms
- Resale Certificate General Form 1
- Resale Certificate General Form 2
- Resale Certificate Special Form
- MTC Uniform Sales & Use Tax Resale Certificate
Expiration period
Does not expire
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Does not expire
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Renew every three years
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Does not expire
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Three years
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Expires if not used within a 12-month period
Reference
Accepted exemption forms
- Resale certificate | Form 51A105
- MTC Uniform Sales & Use Tax Resale Certificate
- SST Certificate of Exemption
Expiration period
Valid as long as there is no change in character of purchaser’s operation and the purchases are of tangible personal property
Reference
Accepted exemption forms
Resale certificate | Application
Expiration period
Valid for the period indicated on the certificate
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Five years
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid until revoked by taxpayer or Comptroller
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Four years
Reference
Retailers and wholesalers industry guide
Accepted exemption forms
Expiration period
Does not expire unless information changes; should be updated every three to five years
Reference
Accepted exemption forms
Mississippi does not issue resale exemption certificates. Goods for resale can be purchased tax exempt using a valid sales tax permit.
Reference
Exemption information search hub
Accepted exemption forms
Expiration period
Five years
Montana doesn’t have a state sales tax, or similar. Therefore, an exemption certificate is not applicable.
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid indefinitely
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid until revoked in writing
New Hampshire doesn’t have a state sales tax, or similar. Therefore, an exemption certificate is not applicable.
Reference
Sales tax exemption administration bulletin
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Non-taxable transaction certificates (NTTCs)
Accepted exemption forms
Non-taxable transaction certificate | Type 2
Resale certificate | Type 5
Border states resale certificate
Out-of-state resale certificate | Type NTTC-OSB
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Exemption certificate information
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Blanket certificate is valid as long as purchaser is making recurring purchase
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Two years
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Blanket certificate is valid as long as purchaser is making recurring purchases
Oregon doesn’t have a state sales tax, or similar. Therefore, an exemption certificate is not applicable.
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Sales tax information (translation available)
Reseller information (translation available)
Accepted exemption forms
Expiration period
Three years
Reference
Information for exempt organizations
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid until canceled or revoked in writing
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid until revoked in writing by the purchaser
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Certificate remains valid as long as purchaser is making recurring purchases
Reference
Exemption certificate information
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid indefinitely when used as a blanket certificate; otherwise valid for a single purchase
Reference
Cigarette resale exemption certificates information
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid until notice from Department of Taxation that certificate is no longer acceptable
Reference
Reseller guides for qualified industries
Accepted exemption forms
Expiration period
48 months, but may expire in 24 months for some businesses
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
Blanket certificate remains valid as long as purchaser is making recurring purchases
Reference
Publication 201, Part 11: What is Exempt?
Accepted exemption forms
Expiration period
Valid indefinitely, but should be reviewed periodically
Reference
Accepted exemption forms
Expiration period
No stated expiration period
Resale certificates can be obtained through state tax departments or multistate organizations like the Multistate Tax Commission and the Streamlined Sales Tax Governing Board. Approximately 12 states require businesses to register for a sales tax permit to get a resale certificate.
No. A business license is a permit that allows the holder to legally conduct business in a city, county, or state. A resale certificate allows a business to purchase taxable goods tax free when the items are for resale.
No, a resale certificate is not the same as an EIN (Employer Identification Number). A resale certificate allows businesses to purchase taxable goods for resale tax free. An EIN is a federal tax identification number that identifies a business for federal tax purposes.