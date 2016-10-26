Which states let you pay sales tax return with a credit card?

|
State
|
Credit cards accepted?
|
Fee
|
Alabama
|
No
|
Alaska
|
No sales tax
|
Arizona
|
No
|
Arkansas
|
No
|
California
|
Yes
|
2.3%, minimum $1
|
Colorado
|
Yes
|
Unspecified
|
Connecticut
|
Yes
|
2.35%
|
Delaware
|
No sales tax
|
Florida
|
Yes
|
1.85%, minimum $1
|
Georgia
|
Yes
|
2.50%
|
Hawaii
|
Yes
|
Unspecified
|
Idaho
|
Yes
|
Unspecified
|
Illinois
|
No
|
Indiana
|
Yes
|
Unspecified
|
Iowa
|
Yes
|
2.45%, minimum $3.95
|
Kansas
|
Yes
|
2.50%
|
Kentucky
|
Yes
|
2.45%
|
Louisiana
|
Yes
|
2.45%.
|
Maine
|
No
|
Maryland
|
Yes
|
2.49%
|
Massachusetts
|
Yes
|
2.30%
|
Michigan
|
Yes
|
2.75%.
|
Minnesota
|
Yes
|
2.25%, minimum $3.75
|
Mississippi
|
Yes
|
2.50%
|
Missouri
|
Yes
|
Unspecified
|
Montana
|
No sales tax
|
Nebraska
|
Yes
|
2.35%
|
Nevada
|
No
|
New Hampshire
|
No sales tax
|
New Jersey
|
Yes
|
Unspecified
|
New Mexico
|
Yes
|
Unspecified
|
New York
|
Yes
|
2.25%
|
North Carolina
|
Yes
|
$2.00 for every $100.00 increment of tax payment
|
North Dakota
|
Yes
|
2.49%
|
Ohio
|
Yes
|
2.50%
|
Oklahoma
|
Yes
|
2.50%
|
Oregon
|
No sales tax
|
Pennsylvania
|
Yes
|
2.49%, minimum $1
|
Rhode Island
|
Yes
|
2.50%
|
South Carolina
|
Yes
|
Unspecified
|
South Dakota
|
Yes
|
2.45%
|
Tennessee
|
Yes
|
2.49%.
|
Texas
|
Yes
|
$1 up to $100 payment; 2.25% plus $0.25 processing fee for payments over $100
|
Utah
|
Yes
|
Tiered according to amount of tax payment
|
Vermont
|
Yes
|
3%
|
Virginia
|
No
|
Washington
|
Yes
|
2.5%, $1 minimum
|
West Virginia
|
Yes
|
2.5%, $1 minimum
|
Wisconsin
|
Yes
|
$1 for payments less than $40; 2.5% for payments greater than $40
|
Wyoming
|
Yes
|
2.50%