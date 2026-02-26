Global VAT and GST on digital services

|
Country
|
E-services VAT/GST rate
|
VAT registration threshold
|
Albania
|
VAT 20%
|
ALL10 million;
|
Algeria
|
VAT 19%
|
None
|
Andorra
|
IGI 4.5%
|
EUR40,000
|
Angola
|
VAT 14%
|
AOA25 million
|
VAT 21%
|
Armenia
|
VAT 20%
|
AMD115 million
|
Australia
|
GST 10%
|
AUD75,000
|
Azerbaijan
|
VAT 18%
|
AZN200,000
|
Bahamas
|
VAT 10%
|
BSD100,000
|
Bahrain
|
VAT 10%
|
BHD37,500
|
VAT 15%
|
BDT30 million
|
VAT 20%
|
None
|
VAT 21%
|
Cameroon
|
VAT 19.25%
|
XAF50 million turnover (VAT invoicing threshold)
|
Canada
|
GST 5%
|
CAD30,000
|
Canada, British Columbia
|
PST 7% (sales tax)
|
CAD10,000 in BC sales (out-of-province seller)
|
Canada, Quebec
|
QST 9.975%
|
CAD30,000 (specified suppliers)
|
PST 6% (sales tax)
|
No small-supplier threshold stated;
|
VAT 19%
|
None
|
VAT 13%
|
CNY5 million
|
Colombia
|
VAT 19%
|
COP3,500 (UVT)
|
VAT 13%
|
CRC100 million
|
VAT 15%
|
VAT 14%
|
EGP500,000
|
VAT varies by member state
|
€10,000 EU-wide
|
VAT 15%
|
FJD100,000
|
Ghana
|
VAT 15%
|
GHS200,000
|
VAT 24%
|
ISK2 million (12-month turnover)
|
GST 18%
|
INR2 million
|
VAT 11%
|
IDR4.8 billion
|
Israel
|
VAT 18%
|
None
|
Consumption tax 10%
|
JPY10 million
|
VAT 12%
|
KZT20,000 x MCI
|
Kenya
|
VAT 16%
|
KES5 million
|
Service tax 8%
|
MYR500,000
|
VAT 15%
|
MUR6 million
|
VAT 16%
|
None
|
VAT 20%
|
MDL1.2 million
|
Morocco
|
VAT 20%
|
MAD2 million
|
New Zealand
|
GST 15%
|
NZD60,000
|
Nigeria
|
VAT 7.5%
|
NGN25 million
|
Norway
|
VAT 25%
|
NOK50,000
|
VAT 5%
|
OMR38,500
|
Paraguay
|
VAT 10%
|
None
|
Peru
|
VAT 18%
|
None
|
Philippines
|
VAT 12%
|
PHP3 million
|
VAT 22% (standard)
|
RUB10 million (3 consecutive months)
|
VAT 15%
|
SAR375,000
|
Serbia
|
VAT 20%
|
RSD8 million
|
GST 9%
|
SGD1 million
|
VAT 15%
|
ZAR1 million
|
VAT 10%
|
KRW80 million
|
VAT 8.1%
|
CHF100,000
|
VAT 5%
|
None
|
Tajikistan
|
VAT 14%
|
TJS1 million (12-month income)
|
Tanzania
|
VAT 18%
|
TZS100 million
|
Thailand
|
VAT 7%
|
THB1.8 million
|
Tunisia
|
VAT 19%
|
TND100,000
|
VAT 20% (standard)
|
No threshold (registration required for taxable transactions)
|
Uganda
|
VAT 18%
|
UGX150 million
|
Ukraine
|
VAT 20%
|
UAH1 million
|
VAT 5%
|
AED375,000
|
No VAT/GST (sales tax)
|
Varies by state (economic nexus thresholds)
|
VAT 22%
|
None
|
VAT 10%
|
VND100 million
|
Zimbabwe
|
VAT 15%
|
USD25,000
Menu