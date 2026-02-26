Get started

Global VAT and GST on digital services

Many countries treat electronically supplied services (streaming, apps, SaaS, e-books, digital advertising, hosting, etc.) as taxable supplies for VAT/GST purposes.

 

Rules and enforcement continue to evolve — particularly in the EU with the rollout of VAT in the Digital Age reforms.

 

Below is a summary of countries that levy VAT or GST on e-services on nonresident providers selling to consumers.

Countries applying VAT/GST on digital services

Country

E-services VAT/GST rate

VAT registration threshold

Albania

VAT 20%

ALL10 million;
nonresidents subject to
registration regardless
of turnover

Algeria

VAT 19%

None

Andorra

IGI 4.5%

EUR40,000

Angola

VAT 14%

AOA25 million

Argentina

VAT 21%

Armenia

VAT 20%

AMD115 million

Australia

GST 10%

AUD75,000

Azerbaijan

VAT 18%

AZN200,000

Bahamas

VAT 10%

BSD100,000

Bahrain

VAT 10%

BHD37,500

Bangladesh

VAT 15%

BDT30 million

Belarus

VAT 20%

None

Brazil

VAT 21%

Cameroon

VAT 19.25%

XAF50 million turnover (VAT invoicing threshold)

Canada

GST 5%

CAD30,000

Canada, British Columbia

PST 7% (sales tax)

CAD10,000 in BC sales (out-of-province seller)

Canada, Quebec 

QST 9.975%

CAD30,000 (specified suppliers)

Canada, Saskatchewan

PST 6% (sales tax)

No small-supplier threshold stated; 
registration required for
vendors making taxable sales

Chile

VAT 19%

None

China

VAT 13%

CNY5 million

Colombia

VAT 19%

COP3,500 (UVT)

Costa Rica

VAT 13%

CRC100 million

Ecuador

VAT 15%

Egypt

VAT 14%

EGP500,000

European Union (27 member states)

VAT varies by member state

€10,000 EU-wide
cross-border threshold for
EU-established microbusinesses; 
otherwise member 
state rules

Fiji

VAT 15%

FJD100,000

Ghana

VAT 15%

GHS200,000

Iceland

VAT 24%

ISK2 million (12-month turnover)

India

GST 18%

INR2 million

Indonesia

VAT 11%

IDR4.8 billion

Israel

VAT 18%

None

Japan

Consumption tax 10%

JPY10 million

Kazakhstan

VAT 12%

KZT20,000 x MCI

Kenya

VAT 16%

KES5 million

Malaysia

Service tax 8%

MYR500,000

Mauritius

VAT 15%

MUR6 million

Mexico

VAT 16%

None

Moldova

VAT 20%

MDL1.2 million

Morocco

VAT 20%

MAD2 million

New Zealand

GST 15% 

NZD60,000

Nigeria

VAT 7.5%

NGN25 million

Norway

VAT 25%

NOK50,000

Oman

VAT 5%

OMR38,500

Paraguay

VAT 10%

None

Peru

VAT 18%

None

Philippines

VAT 12%

PHP3 million

Russia

VAT 22% (standard)

RUB10 million (3 consecutive months)

Saudi Arabia

VAT 15%

SAR375,000

Serbia

VAT 20%

RSD8 million

Singapore

GST 9%

SGD1 million

South Africa

VAT 15%

ZAR1 million

South Korea

VAT 10%

KRW80 million

Switzerland

VAT 8.1%

CHF100,000

Taiwan

VAT 5%

None

Tajikistan

VAT 14%

TJS1 million (12-month income)

Tanzania

VAT 18%

TZS100 million

Thailand

VAT 7%

THB1.8 million

Tunisia

VAT 19%

TND100,000

Turkey

VAT 20% (standard)

No threshold (registration required for taxable transactions)

Uganda

VAT 18%

UGX150 million

Ukraine

VAT 20%

UAH1 million

United Arab Emirates

VAT 5%

AED375,000

United States

No VAT/GST (sales tax)

Varies by state (economic nexus thresholds)

Uruguay

VAT 22%

None

Vietnam

VAT 10%

VND100 million

Zimbabwe

VAT 15%

USD25,000
