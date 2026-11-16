|
Reporting period
|
Filing deadline
|
1–15 January
|
25 January 2019
|
January 16–31
|
11 February 2019
|
February 1–15
|
25 February 2019
|
February 16–28/29
|
11 March 2019
|
March 1–15
|
25 March 2019
|
March 16–31
|
30 April 2019
|
April 1–15
|
25 April 2019
|
April 16–30
|
10 May 2019
|
May 1–15
|
27 May 2019
|
May 16–31
|
10 June 2019
|
June 1–15
|
25 June 2019
|
June 16–30
|
31 July 2019
|
July 1–15
|
25 July 2019
|
July 16–31
|
12 August 2019
|
August 1–15
|
26 August 2019
|
August 16–31
|
10 September 2019
|
September 1–15
|
25 September 2019
|
September 16–30
|
31 October 2019
|
October 1–15
|
25 October 2019
|
October 16–31
|
11 November 2019
|
November 1–15
|
25 November 2019
|
November 16–30
|
10 December 2019
|
December 1–15
|
26 December 2019
|
December 16–31
|
31 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
20 February 2019
|
February
|
20 March 2019
|
March
|
30 April 2019
|
April
|
20 May 2019
|
May
|
20 June 2019
|
June
|
31 July 2019
|
July
|
20 August 2019
|
August
|
20 September 2019
|
September
|
31 October 2019
|
October
|
20 November 2019
|
November
|
20 December 2019
|
December
|
31 January 2019
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (1 January–31 March)
|
30 April 2019
|
Q2 (1 April–30 June)
|
31 July 2019
|
Q3 (1 July–30 September)
|
31 October 2019
|
Q4 (1 October–31 December)
|
31 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
1 January–31 December
|
31 January 2020