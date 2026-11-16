|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
20 February 2020
|
February
|
20 March 2020
|
March
|
20 April 2020
|
April
|
20 May 2020
|
May
|
22 June 2020
|
June
|
20 July 2020
|
July
|
20 August 2020
|
August
|
21 September 2020
|
September
|
20 October 2020
|
October
|
20 November 2020
|
November
|
21 December 2020
|
December
|
20 January 2021
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (1 January–31 March)
|
20 April 2020
|
Q2 (1 April–30 June)
|
20 July 2020
|
Q3 (1 July–30 September)
|
20 October 2020
|
Q4 (1 October–31 December)
|
20 January 2021
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
1 January–31 December
|
20 January 2021