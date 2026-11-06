|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
20 February 2019
|
February
|
20 March 2019
|
March
|
22 April 2019
|
April
|
20 May 2019
|
May
|
20 June 2019
|
June
|
22 July 2019
|
July
|
20 August 2019
|
August
|
20 September 2019
|
September
|
21 October 2019
|
October
|
20 November 2019
|
November
|
20 December 2019
|
December
|
21 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
January
|
28 February 2019
|
February
|
1 April 2019
|
March
|
30 April 2019
|
April
|
31 May 2019
|
May
|
1 July 2019
|
June
|
31 July 2019
|
July
|
3 September 2019
|
August
|
30 September 2019
|
September
|
31 October 2019
|
October
|
2 December 2019
|
November
|
2 January 2019
|
December
|
31 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
Q1 (1 January–31 March)
|
30 April 2019
|
Q2 (1 April–30 June)
|
31 July 2019
|
Q3 (1 July–30 September)
|
31 October 2019
|
Q4 (1 October–31 December)
|
31 January 2020
|
Reporting period
|
Filing deadline
|
1 January–31 December
|
31 January 2020