Por ejemplo, si tienes tu sede en Francia con un número de registro de IVA francés, vendes tus productos a consumidores franceses con un 20 % de IVA francés.

Si empiezas a vender en Alemania y España y tus ventas están por debajo de los límites de estos países que obligan a registrarse a efectos del IVA, vendes a los consumidores de allí con un 20 % de IVA francés y pagas el IVA recaudado a las autoridades fiscales francesas. Una vez superados los límites establecidos por esos países (Alemania 100 000 € ; España 35 000 € anuales), deberás registrar tu empresa francesa ante las autoridades fiscales de Alemania y España. Números de IVA alemanes y españoles para tu empresa francesa. En terminología fiscal, te has convertido en un comerciante o empresario no residente. A continuación, deberás empezar a cobrar a tus consumidores alemanes y españoles un 19 % y un 21 % de IVA, respectivamente, y remitirlo a las autoridades fiscales locales.