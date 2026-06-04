Si ya estás registrado a efectos del IVA en tu país de origen, no necesitarás volver a registrarte en los países de tus clientes para venderles productos. La Unión Europea, que establece las normas generales del IVA en los 27 Estados miembros, ha fijado unos umbrales para registrarse a efectos del IVA para los vendedores extranjeros que utilizan el servicio FBA. Si tus operaciones de venta no superan estos límites anuales en un país concreto, no necesitas registrarte allí y puedes cobrar el IVA con tu propio número de IVA nacional.
Puedes consultar estos umbrales para las ventas a distancia aquí.
Una vez que superes el límite en un país determinado, deberás darte de alta a efectos del IVA en el país de destino como operador no residente a efectos del IVA. Según las normas del Mercado Único de la UE, esto te permite vender en un estado miembro de la UE sin necesidad de establecer una empresa local. Sin embargo, sigue siendo necesario aplicar el tipo del IVA local y abonarlo a las autoridades fiscales locales, ya que la UE no ha armonizado los regímenes fiscales de sus Estados miembros.
Además de necesitar un número de identificación fiscal por superar los límites de las ventas a distancia, también lo necesitarás si almacenas productos en un almacén de Amazon en el extranjero antes de venderlos a consumidores locales. Lee nuestra sección sobre el IVA en los almacenes de Amazon en el extranjero.