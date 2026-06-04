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¿Necesito un número de IVA de la UE para vender en Amazon?

Si vendes productos a consumidores de otros países de la UE a través de Internet mediante el servicio de Logística de Amazon (FBA, por sus siglas en inglés), probablemente tendrás que registrarte a efectos del IVA en los países de tus clientes. Pero la buena noticia es que no tendrás que establecer ninguna filial extranjera para operar.

 

NOTA: Actualmente no existe el concepto de un número único de IVA de la UE para los vendedores que utilizan el servicio FBA para la venta de productos a consumidores. Tendrás que considerar la posibilidad de darte de alta a efectos del IVA en cada uno de los 27 Estados miembros de la UE por separado. Desde principios de 2015 se está llevando a cabo una prueba piloto con un único número de identificación a efectos del IVA de la UE para los prestadores de servicios electrónicos a consumidores de la UE. Esto podría extenderse a los bienes y a los vendedores de Logística de Amazon en algún momento en el futuro.

¿Cuándo es necesario registrarse a efectos de IVA en otro país de la UE?

Si ya estás registrado a efectos del IVA en tu país de origen, no necesitarás volver a registrarte en los países de tus clientes para venderles productos. La Unión Europea, que establece las normas generales del IVA en los 27 Estados miembros, ha fijado unos umbrales para registrarse a efectos del IVA para los vendedores extranjeros que utilizan el servicio FBA. Si tus operaciones de venta no superan estos límites anuales en un país concreto, no necesitas registrarte allí y puedes cobrar el IVA con tu propio número de IVA nacional.

 

Puedes consultar estos umbrales para las ventas a distancia aquí.

 

Una vez que superes el límite en un país determinado, deberás darte de alta a efectos del IVA en el país de destino como operador no residente a efectos del IVA. Según las normas del Mercado Único de la UE, esto te permite vender en un estado miembro de la UE sin necesidad de establecer una empresa local. Sin embargo, sigue siendo necesario aplicar el tipo del IVA local y abonarlo a las autoridades fiscales locales, ya que la UE no ha armonizado los regímenes fiscales de sus Estados miembros.

 

Además de necesitar un número de identificación fiscal por superar los límites de las ventas a distancia, también lo necesitarás si almacenas productos en un almacén de Amazon en el extranjero antes de venderlos a consumidores locales. Lee nuestra sección sobre el IVA en los almacenes de Amazon en el extranjero.

Un ejemplo de cómo funcionan los umbrales en las ventas a distancia

Por ejemplo, si tienes tu sede en Francia con un número de registro de IVA francés, vendes tus productos a consumidores franceses con un 20 % de IVA francés.

 

Si empiezas a vender en Alemania y España y tus ventas están por debajo de los límites de estos países que obligan a registrarse a efectos del IVA, vendes a los consumidores de allí con un 20 % de IVA francés y pagas el IVA recaudado a las autoridades fiscales francesas. Una vez superados los límites establecidos por esos países (Alemania 100 000 € ; España 35 000 € anuales), deberás registrar tu empresa francesa ante las autoridades fiscales de Alemania y España. Números de IVA alemanes y españoles para tu empresa francesa. En terminología fiscal, te has convertido en un comerciante o empresario no residente. A continuación, deberás empezar a cobrar a tus consumidores alemanes y españoles un 19 % y un 21 % de IVA, respectivamente, y remitirlo a las autoridades fiscales locales.

Recapitulando:

  • Cualquier empresa no perteneciente a la UE que venda bienes dentro de la UE deberá registrarse en el país en el que tenga la mercancía
  • Cualquier empresa de la UE que haya superado el umbral local que obliga a registrarse a efectos del IVA deberá darse de alta en este impuesto en el país correspondiente
  • Cualquier empresa de la UE que haya superado el umbral de ventas a distancia en otro Estado miembro de la UE deberá registrarse en el país de destino en el que se superó dicho umbral
  • Cualquier empresa de la UE no residente que almacene y venda productos desde otro Estado miembro de la UE deberá registrarse en el país donde se encuentren los productos

 

Lee más información sobre cómo obtener un número de IVA de la UE para acogerse al programa FBA.
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