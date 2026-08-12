Las empresas no pertenecientes a la UE que presten los servicios digitalizados mencionados anteriormente a consumidores locales deben cumplir con el régimen del IVA de la UE. Esto implicaba dar de alta a su empresa en el departamento de Hacienda de cada país en el que vendían y, a continuación, presentar declaraciones periódicas y abonar el IVA.



Sin embargo, todo esto se simplificó en 2003. Las empresas de fuera de la UE pueden ahora registrarse en una sola de las 27 autoridades fiscales de los Estados miembros y presentar todas las declaraciones y pagos a esa administración tributaria. Esto incluirá la ubicación de cada cliente en su país (con el tipo de IVA nacional correspondiente aplicado), información que la administración tributaria utilizará posteriormente para asignar y distribuir el pago del IVA entre las demás autoridades fiscales competentes.



Se está preparando algo similar para las empresas de la UE de cara a 2015.