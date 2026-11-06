2026 California Sales Tax Calculator & Rates

7.25% - 11.25%
California combined sales tax rate for 2026
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California6%
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Minimum combined sales tax rate7.25% - 11.25%
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