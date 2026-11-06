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2026 California Sales Tax Calculator & Rates

Rates updated monthly
7.25% - 11.25%
California combined sales tax rate for 2026
  • California
    6%
  • Mandatory local rate
    1.25%
  • Minimum combined sales tax rate
    7.25% - 11.25%

*Rates are rounded to the nearest hundredth.

Sales tax rate lookup and sales tax item calculator

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California's unique sales tax structure creates compliance challenges for e-commerce businesses. Understanding nexus regulations and local tax variations is critical for competing effectively against businesses in states with simpler tax codes.

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The Avalara platform streamlines California sales tax compliance, focusing on unique aspects such as local rate variations and specific exemptions that apply to California businesses. Understanding these elements is vital for both compliance and strategic business operations.
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Additional resources

California sales tax overview

 

The California (CA) state sales tax rate is 7.25%. This rate is made up of a base rate of 6%, plus a mandatory local rate of 1.25% that goes directly to city and county tax authorities. Depending on local sales tax jurisdictions, the total tax rate can be as high as 11.25%.

Historical changes in California sales tax rates over the past two decades have significantly impacted how small businesses operate. Legislative actions have shaped these rates, affecting everything from compliance costs to consumer purchasing behaviors.

California sales tax guide

 

To navigate California's complex sales tax landscape, businesses need to understand local regulations and compliance requirements. Local factors greatly influence tax strategies, which differ significantly between small enterprises and larger retailers.
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