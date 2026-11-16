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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione cartacea
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Scadenza per la presentazione telematica
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Scadenza per il versamento
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Gennaio
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20 febbraio 2019
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28 febbraio 2020
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27 febbraio 2020
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Febbraio
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20 marzo 2020
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31 marzo 2020
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30 marzo 2020
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Marzo
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20 aprile 2020
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30 aprile 2020
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28 aprile 2020
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Aprile
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20 maggio 2020
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29 maggio 2020
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29 maggio 2020
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Maggio
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22 giugno 2020
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30 giugno 2020
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26 giugno 2020
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Giugno
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20 luglio 2020
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31 luglio 2020
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30 luglio 2020
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Luglio
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20 agosto 2020
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31 agosto 2020
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28 agosto 2020
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Agosto
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21 settembre 2020
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30 settembre 2020
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25 settembre 2020
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Settembre
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20 ottobre 2020
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30 ottobre 2020
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30 ottobre 2020
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Ottobre
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20 novembre 2020
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30 novembre 2020
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27 novembre 2020
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Novembre
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21 dicembre 2020
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31 dicembre 2020
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30 dicembre 2020
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Dicembre
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20 gennaio 2021
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1 febbraio 2021
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29 gennaio 2021
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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione cartacea
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Scadenza per la presentazione telematica
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Scadenza per il versamento
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1° trimestre (1 gen–31 mar)
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22 aprile 2019
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30 aprile 2019
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29 aprile 2019
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2° trimestre (1 apr–30 giu)
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22 luglio 2019
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31 luglio 2019
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30 luglio 2019
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3° trimestre (1 lug–30 set)
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21 ottobre 2019
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31 ottobre 2019
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30 ottobre 2019
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4° trimestre (1 ott–31 dic)
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20 gennaio 2020
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31 gennaio 2020
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30 gennaio 2020
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Periodo di riferimento
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Scadenza per la presentazione cartacea
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Scadenza per la presentazione telematica
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Scadenza per il versamento
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1 gen–31 dic
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21 gennaio 2020
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31 gennaio 2020
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30 gennaio 2020