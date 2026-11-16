La necessità di riscuotere la TPT in Arizona si basa sull'esistenza di un collegamento significativo con lo Stato. Questo concetto è noto come "nexus" o nesso fiscale. Il termine "nexus" proviene dal latino e significa "legare o collegare": è il fattore determinante per stabilire se lo Stato ha l'autorità legale di richiedere alla tua attività di dichiarare e versare la TPT.

Fattori che determinano il "nexus"

Il "nexus" ai fini della TPT in passato era limitato alla presenza fisica: l'Arizona poteva richiedere a un'azienda di registrarsi e versare la TPT solo se aveva una presenza fisica nello Stato, ad esempio dei dipendenti o una sede, un negozio al dettaglio o un magazzino.

Nel giugno 2018, con la sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito il criterio della presenza fisica. Da allora, gli Stati possono assoggettare le aziende a imposizione, sulla base dei loro legami economici e virtuali con lo Stato, secondo il principio del "nexus" economico.



Mentre la presenza fisica comporta ancora l'obbligo di applicare la TPT in Arizona, ora anche i venditori di altri Stati possono avere un "nexus" in Arizona ai fini della TPT.



Venditori con sede fuori dallo Stato

I venditori con sede fuori dallo Stato, vale a dire senza una presenza fisica nello Stato, possono stabilire un "nexus" ai fini della TPT nei seguenti modi:

Tramite il possesso o la locazione di beni immobili in Arizona

Tramite la consegna di merce nello Stato dell'Arizona con veicoli noleggiati dal contribuente o di sua proprietà

Tramite l'assunzione di un dipendente presente in Arizona per più di due giorni all'anno

Tramite l'utilizzo di collaboratori autonomi o di altri collaboratori non dipendenti che rappresentino il contribuente in Arizona per più di due giorni all’anno, allo scopo di sviluppare e mantenere un mercato per la sua attività.

Tramite la detenzione di beni destinati alla vendita nello Stato, comprese le merci dei venditori che utilizzano il servizio Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, FBA) immagazzinate in Arizona in un magazzino di proprietà o gestito da Amazon.

Se la tua azienda ha un "nexus" ai fini della TPT in Arizona, devi registrarla presso il Department of Revenue dell'Arizona e versare allo Stato l’imposta dovuta.



Per maggiori informazioni, consulta le Linee guida alla TPT del Programma Nexus del Department of Revenue dell'Arizona.

Persistenza del "nexus"

Il "nexus" può permanere anche dopo che un rivenditore ha cessato le attività che determinavano la sua presenza commerciale nello Stato. Per questo si parla di "persistenza del nexus". A maggio 2019, l'Arizona non ha una politica esplicitamente definita in materia.

Logistica di Amazon (FBA)

Se sei un venditore Amazon attivo e utilizzi Logistica di Amazon (FBA), devi sapere dove è immagazzinata la tua merce e se la sua presenza in uno Stato attiverà il "nexus". I venditori che utilizzano il servizio Logistica di Amazon (FBA) possono anche scaricare un report dettagliato sugli eventi di magazzino da Amazon Seller Central per verificare quali scorte sono immagazzinate in Arizona.

Se vendi merci imponibili a residenti dell'Arizona e hai scorte magazzino nello Stato, probabilmente hai un "nexus" e l'obbligo di versare l'imposta. Per iniziare a capire quali obblighi in materia di "nexus" si applicano alla tua azienda, prova il nostro strumento gratuito per verificare il "nexus" economico oppure rivolgiti a un consulente fiscale di fiducia.



L'imposta TPT in Arizona: quale aliquota applicare?

In alcuni Stati, le aliquote, le regole e le disposizioni relative all'imposta dipendono dall'ubicazione del venditore e dal luogo in cui ha origine la vendita (criterio di imposizione basata sull'origine). In altri Stati, le imposte dipendono dall'ubicazione dell'acquirente e dal luogo di destinazione della vendita (criterio di imposizione basata sulla destinazione).

L'Arizona applica il criterio di imposizione basata sull'origine. Questo significa che sei tenuto ad applicare a tutte le vendite imponibili l'aliquota della TPT prevista per l'indirizzo di spedizione.