|
Reporting period
|
Paper filing deadline
|
Electronic filing deadline
|
Payment deadline
|
January
|
20 February 2019
|
28 February 2020
|
27 February 2020
|
February
|
20 March 2020
|
31 March 2020
|
30 March 2020
|
March
|
20 April 2020
|
30 April 2020
|
28 April 2020
|
April
|
20 May 2020
|
29 May 2020
|
29 May 2020
|
May
|
22 June 2020
|
30 June 2020
|
26 June 2020
|
June
|
20 July 2020
|
31 July 2020
|
30 July 2020
|
July
|
20 August 2020
|
31 August 2020
|
28 August 2020
|
August
|
21 September 2020
|
30 September 2020
|
25 September 2020
|
September
|
20 October 2020
|
30 October 2020
|
30 October 2020
|
October
|
20 November 2020
|
30 November 2020
|
27 November 2020
|
November
|
21 December 2020
|
31 December 2020
|
30 December 2020
|
December
|
20 January 2021
|
1 February 2021
|
29 January 2021
|
Reporting period
|
Paper filing deadline
|
Electronic filing deadline
|
Payment deadline
|
Q1 (Jan 1–Mar 31)
|
22 April 2019
|
30 April 2019
|
29 April 2019
|
Q2 (Apr 1–Jun 30)
|
22 July 2019
|
31 July 2019
|
30 July 2019
|
Q3 (Jul 1–Sept 30)
|
21 October 2019
|
31 October 2019
|
30 October 2019
|
Q4 (Oct 1–Dec 31)
|
20 January 2020
|
31 January 2020
|
30 January 2020
|
Reporting period
|
Paper filing deadline
|
Electronic filing deadline
|
Payment deadline
|
Jan 1–Dec 31
|
21 January 2020
|
31 January 2020
|
30 January 2020