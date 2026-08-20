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Ledger aprovecha el auge del bitcoin con el apoyo de Avalara

La demanda global de carteras de criptomonedas se ha disparado en los últimos años, y el pequeño equipo fiscal de Ledger confía en el software y los servicios de presentación de declaraciones de Avalara para gestionar el cumplimiento normativo en 30 países.

Información general sobre la empresa

¿Alguna vez te has preguntado dónde guarda la gente sus bitcoins? Mucha gente utiliza las carteras de hardware de última generación de Ledger. La creciente demanda de criptomonedas, impulsada por la globalización y la pérdida de confianza en las instituciones financieras tradicionales, ha disparado las ventas de la tecnología patentada de Ledger desde que la empresa se fundó en 2014.

 

Hoy en día, la empresa tecnológica francesa presta servicio a clientes en más de 165 países y su monedero de hardware más popular, el Nano, ha vendido más de tres millones de unidades. En la actualidad, esta empresa tecnológica con sede en Francia presta servicio a clientes de más de 165 países, y su monedero físico más popular, el Nano, ha vendido más de tres millones de unidades.

Una expansión rápida requiere un socio experto en cumplimiento normativo

Cuando Blanche Savary de Beauregard, directora de fusiones y adquisiciones, fiscalidad y aduanas, se incorporó a Ledger en 2018, se dio cuenta de inmediato de que los ambiciosos planes de crecimiento de la empresa implicaban que necesitarían apoyo. Con un equipo formado por una sola persona, sería imposible mantenerse al día con los requisitos fiscales, cada vez más complejos, en tantas jurisdicciones diferentes.

 

Ese año, la sentencia Wayfair entró en vigor en EE. UU., lo que significó que Ledger tuvo que registrarse en varios estados y cumplir con las normas y reglamentos exclusivos de cada uno de ellos. Blanche sabía que gestionar el registro a efectos del IVA y la preparación y presentación de declaraciones en toda Europa era relativamente sencillo en comparación con el sistema estadounidense, un laberinto de más de 14 000 jurisdicciones fiscales en constante cambio.

 

La directora comenta: «Aunque los países europeos no están completamente alineados, al menos hay similitudes entre ellos. Estados Unidos ha sido, sin duda, el mercado que ha planteado mayores retos. Dado que utilizamos Amazon para parte de nuestra gestión de pedidos, el hecho de que Amazon dispusiera de stock local nos obligó a registrarnos en sitios que no teníamos en cuenta. Habría sido una auténtica pesadilla intentar gestionar esto sin Avalara».

 

Avalara fue seleccionada para proporcionar a Ledger una solución completa capaz de cumplir con la normativa tributaria, que incluye la gestión del registro a efecto de impuestos y la presentación y declaración del IVA y el impuesto sobre las ventas a nivel mundial. Actualmente, Ledger presenta declaraciones de impuestos en toda la UE, en los 50 estados de EE. UU. y en Japón y Australia. La colaboración con Avalara ha permitido a un equipo fiscal relativamente pequeño cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo derivados del rápido crecimiento de las ventas globales.

 

Blanche dice: «Esto no se podría haber hecho sin Avalara». Su automatización y experiencia nos ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero en comparación con tener que buscar abogados y representantes locales para registrarnos a efectos del IVA en todas nuestras jurisdicciones».

Integración flexible de soluciones: una gran ventaja

Ledger cuenta con una página web de comercio electrónico gestionada a través de proveedores externos de comercio electrónico, y dispone de su propio sistema de back-office a medida, que aplica, en particular, determinadas normas fiscales.

 

Para las ventas europeas, los extractos del back-office de Ledger se cargan en los sistemas de Avalara. En EE. UU., el sitio web se integra directamente con AvaTax de Avalara. Poder combinar integraciones de esta manera ha sido una gran ventaja.

«La automatización y la experiencia de Avalara nos ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero en comparación con tener que buscar abogados y representantes locales para registrarnos a efectos del IVA en todas nuestras jurisdicciones».

  • Blanche Savary de Beauregard, directora de fusiones y adquisiciones, fiscalidad y aduanas
  • Ledger

 

Una historia de éxito frente a la COVID-19

La demanda de tecnologías de criptomonedas se disparó durante la pandemia de la COVID-19. Esto se debió a que los inversores buscaban diversificar sus carteras de inversión, y las criptomonedas se consideraban una opción más segura, ya que los mercados tradicionales y las propias divisas se vieron afectados negativamente por la pandemia.

 

Las ventas de los productos de Ledger aumentaron y la empresa se benefició del hecho de que su cadena de suministro para la producción de Nano estaba basada íntegramente en Francia y, por lo tanto, no se vio afectada en gran medida por los confinamientos. Sus principales desafíos fueron logísticos, ya que los envíos salientes se vieron afectados por las restricciones a la importación introducidas por varios países debido a la pandemia.

 

Pero, por suerte, una cosa de la que Ledger no tuvo que preocuparse fue el cumplimiento de las obligaciones fiscales, gracias a su colaboración con Avalara.

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