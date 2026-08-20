Cuando Blanche Savary de Beauregard, directora de fusiones y adquisiciones, fiscalidad y aduanas, se incorporó a Ledger en 2018, se dio cuenta de inmediato de que los ambiciosos planes de crecimiento de la empresa implicaban que necesitarían apoyo. Con un equipo formado por una sola persona, sería imposible mantenerse al día con los requisitos fiscales, cada vez más complejos, en tantas jurisdicciones diferentes.

Ese año, la sentencia Wayfair entró en vigor en EE. UU., lo que significó que Ledger tuvo que registrarse en varios estados y cumplir con las normas y reglamentos exclusivos de cada uno de ellos. Blanche sabía que gestionar el registro a efectos del IVA y la preparación y presentación de declaraciones en toda Europa era relativamente sencillo en comparación con el sistema estadounidense, un laberinto de más de 14 000 jurisdicciones fiscales en constante cambio.

La directora comenta: «Aunque los países europeos no están completamente alineados, al menos hay similitudes entre ellos. Estados Unidos ha sido, sin duda, el mercado que ha planteado mayores retos. Dado que utilizamos Amazon para parte de nuestra gestión de pedidos, el hecho de que Amazon dispusiera de stock local nos obligó a registrarnos en sitios que no teníamos en cuenta. Habría sido una auténtica pesadilla intentar gestionar esto sin Avalara».

Avalara fue seleccionada para proporcionar a Ledger una solución completa capaz de cumplir con la normativa tributaria, que incluye la gestión del registro a efecto de impuestos y la presentación y declaración del IVA y el impuesto sobre las ventas a nivel mundial. Actualmente, Ledger presenta declaraciones de impuestos en toda la UE, en los 50 estados de EE. UU. y en Japón y Australia. La colaboración con Avalara ha permitido a un equipo fiscal relativamente pequeño cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo derivados del rápido crecimiento de las ventas globales.

Blanche dice: «Esto no se podría haber hecho sin Avalara». Su automatización y experiencia nos ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero en comparación con tener que buscar abogados y representantes locales para registrarnos a efectos del IVA en todas nuestras jurisdicciones».