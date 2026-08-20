Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., Lionel Racing había estado recaudando el impuesto sobre las ventas en los seis estados en los que tenía presencia operativa. «Al igual que cualquier otro negocio en línea de Estados Unidos, nuestras obligaciones fiscales cambiaron de la noche a la mañana», afirma Rick Gemereth, director de sistemas de información. «A medida que los estados empezaron a establecer sus propios umbrales para las ventas sujetas a impuestos, en poco tiempo nos vimos recaudando el impuesto sobre las ventas en 20 de ellos, y esperamos que esa cifra siga aumentando».

La repentina incorporación de todos esos estados trajo consigo una gran complejidad, ya que las tasas impositivas varían de una jurisdicción a otra. Rick dice: «Hay unos cien condados en Carolina del Norte, por ejemplo, y cada uno de ellos puede establecer sus propios requisitos, que cambian constantemente. El cumplimiento normativo es una prioridad para nosotros, y es un objetivo en constante cambio».