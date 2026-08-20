Contáctanos
Prizm dark blue background

Testimonio de cliente

Avalara ayuda a Lionel Racing a cumplir con la normativa tributaria

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Procesos mejorados

Sistemas integrados

Información general sobre la empresa

Lionel Racing, una subsidiaria de Lionel, famosa por sus trenes a escala, vende modelos realizados mediante fundición a presión (die-cast) de pilotos legendarios y superestrellas actuales de NASCAR en la web y a través de varias empresas en circuitos de carreras de todo Estados Unidos. Además, Lionel Racing vende ropa exclusiva para su Racing Collectables Club of America (RCCA).

Retos en materia de impuestos

Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., Lionel Racing había estado recaudando el impuesto sobre las ventas en los seis estados en los que tenía presencia operativa. «Al igual que cualquier otro negocio en línea de Estados Unidos, nuestras obligaciones fiscales cambiaron de la noche a la mañana», afirma Rick Gemereth, director de sistemas de información. «A medida que los estados empezaron a establecer sus propios umbrales para las ventas sujetas a impuestos, en poco tiempo nos vimos recaudando el impuesto sobre las ventas en 20 de ellos, y esperamos que esa cifra siga aumentando».

 

La repentina incorporación de todos esos estados trajo consigo una gran complejidad, ya que las tasas impositivas varían de una jurisdicción a otra. Rick dice: «Hay unos cien condados en Carolina del Norte, por ejemplo, y cada uno de ellos puede establecer sus propios requisitos, que cambian constantemente. El cumplimiento normativo es una prioridad para nosotros, y es un objetivo en constante cambio».

¿Por qué Avalara?

Rick sabía que la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas era la solución para Lionel Racing; su experiencia previa con Avalara le daba confianza. «Necesitábamos un socio en el que pudiéramos confiar», afirma, «que pudiera integrarse fácilmente con NetSuite y ofrecer una vía de futuro para la empresa a medida que seguimos creciendo».

 

Si Avalara AvaTax no le hubiera demostrado ya su eficacia a Rick en su anterior puesto, afirma que la búsqueda de una solución le habría supuesto una gran inversión de tiempo y dinero. Además de la integración preconfigurada con NetSuite, entre sus requisitos se incluían la asequibilidad, la facilidad de implementación y uso, clientes de referencia, la durabilidad y un historial de éxito en la recaudación precisa del impuesto sobre las ventas.

«Mi consejo para cualquiera que se dedique a la recaudación de impuestos es que no subestime el esfuerzo que ello conlleva y que busque un socio de confianza que le ayude a garantizar que la recaudación de impuestos sea precisa y válida. Y eso es lo que hice».

  • — Rick Gemereth
  • Director de tecnologías de la información

 

Resultados

Ahora que AvaTax ya está en funcionamiento, a Rick no le preocupa tener que añadir nuevos estados a medida que Lionel Racing supera los umbrales para la recaudación del impuesto sobre las ventas. «Entraremos en AvaTax, pulsaremos un botón y listo», dice. «Esa facilidad de uso, la rapidez con la que podemos responder cuando los estados modifican sus requisitos, es importante para el funcionamiento de nuestro negocio, por lo que podemos seguir cumpliendo con la normativa y evitar auditorías».

 

Usar AvaTax para automatizar la recaudación del impuesto sobre las ventas también ayuda a Rick a centrarse en asuntos más estratégicos. «No me quita el sueño preocuparme por cómo vamos a gestionar los requisitos cambiantes del impuesto sobre las ventas», afirma. «Dedico mi tiempo a mejorar lo que hacemos para seguir haciendo crecer nuestro negocio».

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración
Acerca de Avalara
Productos y servicios
Recursos
Contáctanos

Lunes a Martes

9:00 – 19:00 GMT 
Sitios globales