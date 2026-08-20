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Orbus Software eligió Avalara para automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas en EE. UU. y crecer internacionalmente

AvaTax ayuda a la empresa tecnológica con sede en el Reino Unido a buscar de manera segura oportunidades de crecimiento sin tener que preocuparse por gestionar la complejidad del cumplimiento normativo.

El crecimiento global requiere la automatización del impuesto sobre las ventas

Orbus Software es un proveedor independiente de software y servicios para la transformación digital. Fundada en 2004 y con sede en el Reino Unido, los clientes de Orbus son, en su mayoría, grandes empresas de primer orden ubicadas en América, EMEA, Australasia y la ASEAN, que abarcan todos los sectores industriales.

 

En 2016, la base de clientes de Orbus crecía a un promedio anual del 25 % y EE. UU. había sido identificado como un mercado clave para el crecimiento futuro. El equipo de finanzas se dio cuenta de que sus procesos manuales para calcular el impuesto sobre las ventas en EE. UU. iban a ser demasiado laboriosos y requerirían mucho tiempo para gestionar su rápido crecimiento.

 

Sabían que gestionar la complejidad del impuesto sobre las ventas en EE. UU. significaba que Orbus necesitaba un socio de cumplimiento normativo con las herramientas y la experiencia necesarias para automatizar los cálculos de impuestos sobre las ventas y reducir el riesgo de errores caros.

 

Así que empezaron a buscar una solución automatizada con una cobertura integral. Orbus quería asegurarse de que el socio elegido les permitiera estar al tanto de las principales tasas impositivas del impuesto sobre las ventas en los diferentes estados, así como de los numerosos tipos impositivos locales en las miles de autoridades y jurisdicciones fiscales.

Ventajas de la integración con Quickbooks

Orbus utiliza el sistema de contabilidad Quickbooks Online y el equipo reconoció que su solución de cumplimiento normativo debía integrarse con este. La integración preconfigurada de Avalara para Quickbooks hizo que AvaTax fuera fácil de implementar, y el equipo de servicios profesionales de Avalara estuvo disponible para garantizar que todo transcurriera sin problemas. Tras la implementación, cualquier pregunta que tuviera el equipo de Orbus se resolvía fácilmente utilizando el soporte de Avalara y el centro de aprendizaje en línea.

Asociarse con Avalara ha sido una gran experiencia. AvaTax es muy sencillo de usar y nos facilita la gestión de nuestro cumplimiento normativol [...] podemos calcular con precisión el impuesto sobre las ventas de manera correcta en múltiples jurisdicciones.

  • — Dirk Grobelaar
  • Gerente financiero en Orbus Software

Una plataforma para el crecimiento

En 2016, cuando se asociaron por primera vez con Avalara, el equipo de Orbus solo necesitaba gestionar el impuesto sobre las ventas en Nueva York. Pero a medida que el negocio crecía, AvaTax realmente cobró verdadera importancia. Ahora la empresa vende en 26 estados diferentes de EE. UU., lo que requiere el cumplimiento de múltiples normativas de nexo económico y, potencialmente, miles de tasas impositivas y requisitos de preparación y presentación de declaraciones diferentes.

 

Este tipo de crecimiento habría sido casi imposible de gestionar para el equipo de Orbus si hubieran dependido de los sistemas manuales anteriores para el cumplimiento normativo.

 

Dirk Grobelaar, Director financiero de Orbus, afirmó: «Asociarse con Avalara ha sido una gran experiencia. AvaTax es muy sencillo de usar y nos facilita la gestión de nuestro cumplimiento normativo, garantizando que podamos calcular con precisión el impuesto sobre las ventas correcto en múltiples jurisdicciones».

¿Qué les deparará el futuro a Orbus y Avalara?

En la actualidad, Orbus cuenta con más de 500 organizaciones globales como clientes, todas ellas invirtiendo en Orbus para mejorar su competitividad a través de la transformación empresarial y de TI. Gracias a que Avalara puede ofrecer el cumplimiento normativo indirecto a nivel mundial, el equipo de Orbus puede buscar más oportunidades de crecimiento, con la seguridad de que contarán con el apoyo de su colaboración con Avalara.

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