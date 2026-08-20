Orbus Software es un proveedor independiente de software y servicios para la transformación digital. Fundada en 2004 y con sede en el Reino Unido, los clientes de Orbus son, en su mayoría, grandes empresas de primer orden ubicadas en América, EMEA, Australasia y la ASEAN, que abarcan todos los sectores industriales.

En 2016, la base de clientes de Orbus crecía a un promedio anual del 25 % y EE. UU. había sido identificado como un mercado clave para el crecimiento futuro. El equipo de finanzas se dio cuenta de que sus procesos manuales para calcular el impuesto sobre las ventas en EE. UU. iban a ser demasiado laboriosos y requerirían mucho tiempo para gestionar su rápido crecimiento.

Sabían que gestionar la complejidad del impuesto sobre las ventas en EE. UU. significaba que Orbus necesitaba un socio de cumplimiento normativo con las herramientas y la experiencia necesarias para automatizar los cálculos de impuestos sobre las ventas y reducir el riesgo de errores caros.

Así que empezaron a buscar una solución automatizada con una cobertura integral. Orbus quería asegurarse de que el socio elegido les permitiera estar al tanto de las principales tasas impositivas del impuesto sobre las ventas en los diferentes estados, así como de los numerosos tipos impositivos locales en las miles de autoridades y jurisdicciones fiscales.