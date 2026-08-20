Andrea afirma que la mayoría de los clientes de Stage 1 quieren delegar por completo el proceso relacionado con el cumplimiento normativo, lo cual tiene sentido ya que algunos no cuentan con el personal ni los conocimientos técnicos necesarios para gestionarlo de forma eficaz, mientras que otros prefieren destinar sus recursos a iniciativas de mayor impacto, como las ventas y el crecimiento.

Stage 1 ofrece a esos clientes la libertad de tomar esa decisión, con la tranquilidad de saber que su cumplimiento normativo está en buenas manos. A su vez, el sistema Avalara Managed Returns for Accountants permite a la empresa ofrecer su gama completa de servicios de manera eficiente, lo que proporciona a Stage 1 la capacidad de promover una solución integral para sus clientes y lograr su propio crecimiento.

La empresa se beneficia incluso cuando deriva clientes directamente a Avalara, lo que refuerza su reputación como asesor de confianza que ofrece conocimientos especializados.

«Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a mejorar y mantener la eficiencia operativa y financiera, hasta que logren salir con éxito de la primera fase del crecimiento de su negocio», afirma Adrián. «Esto significa que o bien son adquiridas por una entidad más grande, o bien han crecido hasta el punto de poder encargarse de su propia gestión financiera internamente».

Gracias a mejoras en la eficiencia que permite la automatización de Avalara, tanto Stage 1 como sus clientes están bien posicionados para dar el siguiente paso.