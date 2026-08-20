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Testimonio de cliente

Stage 1 Financial ofrece cumplimiento normativo y la posibilidad de elegir

Una empresa de asesoramiento empresarial utiliza las soluciones de Avalara para permitir a sus clientes elegir entre un servicio integral y la autogestión para sus necesidades de cumplimiento normativo

Resultados

Flexibilidad

Opciones de servicio completo

Cumplimiento eficiente

Información general sobre la empresa

Stage 1 Financial es una firma de asesoramiento empresarial profesional que ofrece una variedad de servicios de gestión financiera, declaración de impuestos, operaciones y cumplimiento normativo a startups respaldadas por inversores. Uno de los servicios clave para el crecimiento de la empresa es la gestión del impuesto sobre las ventas; Stage 1 presta servicio a empresas que van desde aquellas que aún no generan ingresos hasta las que alcanzan los 100 millones de dólares en ventas, lo que significa que el nivel de complejidad fiscal puede variar considerablemente de un cliente a otro. La empresa cuenta con oficinas en Dallas, Anaheim, Denver y Nueva York, y sus principales sectores de actividad son la salud y la belleza, la alimentación y las bebidas, y la moda.

Retos en materia de impuestos

Las startups que tienen (o buscan) financiación de fuentes externas suelen tener requisitos de rendición de cuentas más estrictos que las empresas familiares o las sociedades, requisitos que a menudo dictan los inversores, las instituciones financieras y/o los reguladores. Esta es una de las principales razones por las que estas empresas recurren a consultoras como Stage 1 para obtener apoyo en funciones empresariales fundamentales, como la contabilidad, los servicios de CFO y el cumplimiento de las obligaciones fiscales corporativas.

 

Cada vez más, ese apoyo incluye el cumplimiento normativo en materia de impuestos a nivel estatal y local. A raíz de la sentencia dictada en 2018 por el Tribunal Supremo de EE. UU. en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, los distintos estados comenzaron a aprobar leyes sobre el nexo económico que obligan a las empresas a recaudar e ingresar los impuestos sobre las ventas y el uso en función de su actividad económica en una jurisdicción determinada, lo que amplió considerablemente las obligaciones fiscales de muchas empresas, especialmente las que venden por Internet.

 

Ante la necesidad de desenvolverse en un panorama fiscal que incluye más de 12 000 jurisdicciones en materia de impuestos sobre las ventas y el uso solo en los EE. UU., y con el objetivo de reducir tanto el riesgo de sanciones por incumplimiento como las cargas administrativas que conlleva el cumplimiento normativo, un número cada vez mayor de estas empresas emergentes ha recurrido a la ayuda de empresas como Stage 1.

 

La empresa ofrece dos opciones principales a los clientes en lo que respecta al impuesto sobre las ventas y el uso; para las startups con personal interno que pueden gestionar el cumplimiento normativo, Stage 1 actúa como asesor y remite al cliente directamente a Avalara para obtener soluciones de automatización.

 

Mientras que para los clientes que desean externalizar completamente el proceso de cumplimiento normativo, Stage 1 lo gestiona todo utilizando Avalara Managed Returns for Accountants. Esto permite que el cliente no tenga que intervenir prácticamente en nada, ya que Stage 1 se encarga de la implementación, las presentaciones de las declaraciones de impuestos y las necesidades de cumplimiento normativo en su nombre. Los clientes pueden incluso remitir cualquier notificación o correspondencia que reciban de las entidades fiscales, con la seguridad de que Stage 1 se encargará de ello.

 

De cualquier manera, según Andrea Sallie, contable sénior de impuestos estatales y locales de Stage 1, los clientes agradecen tener acceso a la potente solución integral de Avalara, que abarca desde el registro a efectos del impuesto sobre las ventas hasta la recaudación de impuestos, la presentación de declaraciones, el envío de fondos e incluso la gestión de exenciones, todo ello mientras se mantienen al tanto de las normativas en constante cambio.

¿Por qué Avalara?

Como líder desde hace mucho tiempo en la automatización de la gestión de los impuestos, Avalara ofrece soluciones integrales de cumplimiento normativo que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas para sus clientes de todo tipo, lo que aumenta la precisión, reduce la necesidad de introducir datos y disminuye el riesgo de errores y de caras sanciones en caso de auditorías.

 

Adrian Rivers, abogado fiscalista de Stage 1 y líder de un equipo de expertos en impuestos sobre las ventas, ha reconocido el potencial de las soluciones de Avalara tras incorporarse a la empresa en 2021. Dado que se integran con las principales aplicaciones empresariales e importan datos fiscales directamente de los sistemas de contabilidad, comercio electrónico, punto de venta y otras plataformas de los clientes, estas soluciones ofrecen gran flexibilidad, lo cual resulta esencial para la amplia gama de clientes a los que atiende Stage 1, y además pueden adaptarse y evolucionar al mismo ritmo que lo hacen dichos clientes.

«La mayoría de nuestros clientes no quieren involucrarse en la parte del impuesto sobre las ventas; están ocupados con la financiación inicial y con los aspectos más atractivos del negocio. El impuesto sobre las ventas no se considera precisamente la parte más glamurosa».

  • — Andrea Sallie
  • Contable sénior de impuestos estatales y locales, Stage 1 Financial

 

Resultados

Andrea afirma que la mayoría de los clientes de Stage 1 quieren delegar por completo el proceso relacionado con el cumplimiento normativo, lo cual tiene sentido ya que algunos no cuentan con el personal ni los conocimientos técnicos necesarios para gestionarlo de forma eficaz, mientras que otros prefieren destinar sus recursos a iniciativas de mayor impacto, como las ventas y el crecimiento.

 

Stage 1 ofrece a esos clientes la libertad de tomar esa decisión, con la tranquilidad de saber que su cumplimiento normativo está en buenas manos. A su vez, el sistema Avalara Managed Returns for Accountants permite a la empresa ofrecer su gama completa de servicios de manera eficiente, lo que proporciona a Stage 1 la capacidad de promover una solución integral para sus clientes y lograr su propio crecimiento.

 

La empresa se beneficia incluso cuando deriva clientes directamente a Avalara, lo que refuerza su reputación como asesor de confianza que ofrece conocimientos especializados.

 

«Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a mejorar y mantener la eficiencia operativa y financiera, hasta que logren salir con éxito de la primera fase del crecimiento de su negocio», afirma Adrián. «Esto significa que o bien son adquiridas por una entidad más grande, o bien han crecido hasta el punto de poder encargarse de su propia gestión financiera internamente».

 

Gracias a mejoras en la eficiencia que permite la automatización de Avalara, tanto Stage 1 como sus clientes están bien posicionados para dar el siguiente paso.

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