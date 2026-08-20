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Información sobre el cliente

Tenth Revolution Group utiliza AvaTax para automatizar y optimizar la gestión del impuesto sobre las ventas en EE. UU.

El rápido crecimiento en Estados Unidos y Canadá llevó a la empresa global de selección de personal en el sector de las tecnologías de la información a descubrir las ventajas de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas con AvaTax, y nuestra solución basada en la nube se integró a la perfección con su ERP Sage X3.

Información general sobre la empresa

Tenth Revolution Group es un líder mundial en la selección de personal especializado en tecnologías de la información. La empresa ofrece a sus clientes soluciones para personal fijo y temporal. Como empresa que factura cientos de millones y que se dedica a las ventas transfronterizas en varios estados de EE. UU., así como en Canadá, debe garantizar que se apliquen los impuestos sobre las ventas correctos en las facturas. Su sistema contable no podía gestionar las miles de jurisdicciones y tasas impositivas que existen en Norteamérica.

 

El departamento fiscal de la empresa sabía que necesitaba encontrar una solución automatizada que fuera capaz de calcular automáticamente los impuestos aplicables a un pedido, teniendo en cuenta los impuestos basados en el origen o en el destino, que pueden variar de un estado a otro, e incorporar la información en una declaración de impuestos, reduciendo así los riesgos de sanciones por declaraciones y pagos fiscales incorrectos.

El crecimiento del negocio da lugar a la necesidad de automatización

Antes de asociarse con Avalara, Tenth Revolution Group gestionaba el cumplimiento normativo de forma manual. Esto significaba que en cada factura había que calcular y añadir manualmente el impuesto sobre las ventas, lo que implicaba manipular manualmente los datos históricos para presentar las declaraciones de impuestos. No solo era un proceso laborioso y monótono, sino que también significaba que siempre existía el riesgo de cometer un error humano.

 

La empresa recauda el impuesto sobre las ventas en 10 estados, así como el GST, el HST y el PST en todo Canadá, lo que significaba que sus equipos tenían que gestionar numerosas tasas impositivas diferentes en distintas jurisdicciones, con tipos que cambiaban con frecuencia. Con un crecimiento del negocio de entre el 30 y el 40 % anual, el gran volumen de facturas y el trabajo manual que implicaba hacían necesaria una solución automatizada. Así que el equipo decidió buscar al socio adecuado para que les ayudara.

Cometer errores puede afectar a tu reputación y a tus resultados económicos

Cobrar una tarifa incorrecta en una factura puede dañar potencialmente tu relación con los clientes. En un sector como el de la selección de personal, que se basa en gran medida en las relaciones, eso puede suponer la pérdida de valiosas fuentes de ingresos recurrentes. Cualquier error en las declaraciones de impuestos también expondría a Tenth Revolution Group a tener que cubrir cualquier impuesto omitido o incorrecto, así como al riesgo de multas si una declaración de impuestos fuera incorrecta.

La ventaja de trabajar con un socio autorizado de Sage

Así pues, el equipo fiscal de Tenth Revolution Group decidió que necesitaba encontrar un motor de gestión de impuestos que les ayudara y sabía que quería encontrar una solución que pudiera integrarse de forma automática y sencilla con su ERP Sage X3. Buscaron un socio autorizado de Sage para asegurarse de que la integración fuera más rápida. AvaTax, la solución basada en la nube de Avalara, estaba en su lista de preseleccionados y, gracias a la sólida reputación de Avalara en el mercado y su conector preconfigurado para Sage X3, rápidamente se convirtió en la solución preferida.

 

Una vez que se aseguraron de que AvaTax satisfacía todas sus necesidades y estaban satisfechos con todos los aspectos técnicos y de seguridad, la implementación fue sencilla. El equipo de Avalara trabajó con el departamento de impuestos de Tenth Revolution Group para garantizar que todo saliera a la perfección. Una vez que la solución se había implementado con éxito, AvaTax podía gestionar todo el trabajo necesario para mantener las tasas impositivas actualizadas, realizar cálculos precisos y generar un cálculo automatizado en tiempo real para cada factura.

«La elección de AvaTax, la solución basada en la nube de Avalara, ha permitido a los miembros del departamento de impuestos disponer de más tiempo para dedicarlo a tareas más gratificantes».

  • — Harry Bembridge
  • Director de impuestos - Tenth Revolution Group

Fácil de implementar y con excelentes resultados

Otra ventaja fue lo sencillo que resulta utilizar el sistema ya que no fue necesario impartir una formación exhaustiva a sus equipos; una vez integrado, AvaTax ¡simplemente funciona!

 

Harry Bembridge, director de Impuestos de Tenth Revolution Group, afirmó: «Cuando buscábamos la mejor solución, sabíamos que queríamos trabajar con un socio experto en el que pudiéramos confiar y que tuviera las integraciones adecuadas para que todo funcionara a la perfección con nuestros sistemas. Avalara cumplía todos los requisitos. La elección de AvaTax, la solución basada en la nube de Avalara, ha permitido a los miembros del departamento de impuestos disponer de más tiempo para dedicarlo a tareas más gratificantes».

 

«Las tasas por jurisdicción son fiables y están siempre actualizadas. Los datos se organizan de una manera muy lógica y fácil de entender, y nuestro equipo pudo utilizar el sistema de inmediato sin que fuera necesario una formación compleja o tiempo para ponerse al día. Hemos conseguido que el personal se dedique a funciones y tareas más interesantes que aportan valor a nuestro negocio, en lugar de perder el tiempo en tareas rutinarias de procesamiento de datos. Estamos muy satisfechos con nuestra decisión y llevamos ya más de cuatro años trabajando con Avalara».

Respaldados por una relación sólida

Más recientemente, Harry y su equipo tuvieron que realizar algunos cambios en su sistema Sage. Para asegurarse de que podían probar esos cambios, se pusieron en contacto con su equipo comercial de Avalara para obtener acceso a un entorno de pruebas que pudiera conectarse a su entorno de pruebas de Sage. Una vez más, el proceso fue sencillo y permite al equipo de Tenth Revolution Group tener la seguridad de que sus cálculos de impuestos son siempre precisos, lo que les posibilita desarrollar y probar mejoras sin poner en riesgo su entorno de producción.

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