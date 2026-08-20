Otra ventaja fue lo sencillo que resulta utilizar el sistema ya que no fue necesario impartir una formación exhaustiva a sus equipos; una vez integrado, AvaTax ¡simplemente funciona!
Harry Bembridge, director de Impuestos de Tenth Revolution Group, afirmó: «Cuando buscábamos la mejor solución, sabíamos que queríamos trabajar con un socio experto en el que pudiéramos confiar y que tuviera las integraciones adecuadas para que todo funcionara a la perfección con nuestros sistemas. Avalara cumplía todos los requisitos. La elección de AvaTax, la solución basada en la nube de Avalara, ha permitido a los miembros del departamento de impuestos disponer de más tiempo para dedicarlo a tareas más gratificantes».
«Las tasas por jurisdicción son fiables y están siempre actualizadas. Los datos se organizan de una manera muy lógica y fácil de entender, y nuestro equipo pudo utilizar el sistema de inmediato sin que fuera necesario una formación compleja o tiempo para ponerse al día. Hemos conseguido que el personal se dedique a funciones y tareas más interesantes que aportan valor a nuestro negocio, en lugar de perder el tiempo en tareas rutinarias de procesamiento de datos. Estamos muy satisfechos con nuestra decisión y llevamos ya más de cuatro años trabajando con Avalara».