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AvaTax lleva el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas de Unity en EE. UU. al siguiente nivel

Avalara permite a Unity compaginar el crecimiento de sus operaciones comerciales con el cumplimiento de la normativa tributaria con gran facilidad, y ahora se tarda menos de una hora en configurar un nuevo territorio.

Información general sobre la empresa

Si te gustan los videojuegos, es muy probable que hayas jugado a algún videojuego creado con la plataforma Unity, ya que es uno de los entornos de desarrollo más exitosos y flexibles del mercado, y es la base operativa de la mitad de los videojuegos del mundo.

 

Desde su lanzamiento en Dinamarca en 2004 como una plataforma de desarrollo destinada al sistema operativo Mac, Unity Technologies ha experimentado un fuerte crecimiento. En la actualidad, opera en casi 30 plataformas diferentes y cuenta con ventas a nivel mundial, con una plantilla de más de 1500 empleados. Un crecimiento tan rápido requiere disponer de sistemas de apoyo que puedan adaptarse con la misma rapidez que el negocio.

 

«Vender en tantos mercados diferentes abre todo un mundo de complejidad en lo que respecta al cálculo de impuestos», explica Patrick Loughnane, director de producto sénior de Unity Technologies. Vendemos en más de 60 territorios diferentes donde se utiliza el impuesto sobre las ventas, el VAT o IVA. «En todos los países nos enfrentamos a una gran complejidad adicional, desde definir un nexo fiscal o «lugar de venta» hasta el cumplimiento de los umbrales de volumen de negocio, para que se pueda aplicar el nivel correcto de impuesto y recaudarlo en favor de las autoridades fiscales pertinentes».


«Les pedí a mis compañeros que me dieran una opinión sincera. La respuesta abrumadora fue: «Nos parece genial». En general, afirmaron que no habría forma alguna de arreglárselas sin AvaTax.

Crecimiento sólido y escalable

Contar con un sistema capaz de gestionar todas las zonas geográficas y las distintas variantes fiscales significa que la empresa puede adaptar con gran facilidad la expansión de sus operaciones comerciales al cumplimiento de la normativa tributaria, tal y como explica Patrick. «Una de las características que más me interesan de AvaTax es que puedes activar un nexo fiscal y, a continuación, realizar pruebas de aceptación del usuario para nuestros 60 productos, y el motor fiscal nos indica al instante las tasas impositivas de cada producto en cada zona geográfica».

 

«Antes de usar AvaTax, establecer una nueva ubicación geográfica era una odisea. Ahora se tarda menos de una hora». Continúa explicando.

 

A Patrick también le ha impresionado la fiabilidad de la plataforma. «Utilizamos AvaTax para el impuesto sobre las ventas en EE. UU. y el IVA en Finlandia, Dinamarca, China, Singapur, Corea y Japón, así como en todos los demás territorios en los que se aplica algún tipo de impuesto sobre las ventas. Prácticamente ofrece una funcionalidad «plug and play», lo que significa que podemos ampliar la capacidad al instante y tener la seguridad de que los datos que utiliza serán totalmente precisos. No tener que elaborar códigos fiscales complejos, sino que todo se gestione de forma optimizada a través de Avalara, ha supuesto una diferencia enorme en nuestra carga de trabajo».

 

«Avalara es una empresa realmente increíble, no solo ofrece un conjunto excepcional de aplicaciones de gestión de impuestos que funcionan a la perfección, sino que además cuenta con unos niveles muy altos de calidad de servicio y la garantía de que cumplirá con su cometido a nivel mundial».

«¡Es el tipo de aplicación que me permite dormir tranquilo por las noches!»

  • — Patrick Loughnane
  • Gerente de producto sénior en Unity Technologies

 

Protección de la confianza del cliente

«No es muy habitual encontrar una solución contable que tenga un impacto tan importante en la relación comercial, pero el hecho de que AvaTax sea capaz de garantizar que siempre lo hagamos bien dice mucho de la cuestión de la confianza del cliente», continúa. «Al fin y al cabo, si no podemos enviarles una factura precisa, ¿qué diría eso sobre la atención al detalle de nuestros productos?»

 

«Estoy muy contento de que contemos con esta plataforma, porque eso significa que nuestro equipo no tiene que estar al tanto de los miles de cambios fiscales que se producen cada mes en todo el mundo: AvaTax lo hace por nosotros», continúa. «Desde nuestro punto de vista, uno de sus mayores puntos fuertes es su facilidad de uso ya que la interfaz es muy intuitiva, todos los cálculos se realizan con rapidez y cuenta con una propuesta única de venta masiva en la calidad de su base de datos subyaciente».

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