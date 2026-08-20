Contar con un sistema capaz de gestionar todas las zonas geográficas y las distintas variantes fiscales significa que la empresa puede adaptar con gran facilidad la expansión de sus operaciones comerciales al cumplimiento de la normativa tributaria, tal y como explica Patrick. «Una de las características que más me interesan de AvaTax es que puedes activar un nexo fiscal y, a continuación, realizar pruebas de aceptación del usuario para nuestros 60 productos, y el motor fiscal nos indica al instante las tasas impositivas de cada producto en cada zona geográfica».

«Antes de usar AvaTax, establecer una nueva ubicación geográfica era una odisea. Ahora se tarda menos de una hora». Continúa explicando.

A Patrick también le ha impresionado la fiabilidad de la plataforma. «Utilizamos AvaTax para el impuesto sobre las ventas en EE. UU. y el IVA en Finlandia, Dinamarca, China, Singapur, Corea y Japón, así como en todos los demás territorios en los que se aplica algún tipo de impuesto sobre las ventas. Prácticamente ofrece una funcionalidad «plug and play», lo que significa que podemos ampliar la capacidad al instante y tener la seguridad de que los datos que utiliza serán totalmente precisos. No tener que elaborar códigos fiscales complejos, sino que todo se gestione de forma optimizada a través de Avalara, ha supuesto una diferencia enorme en nuestra carga de trabajo».

«Avalara es una empresa realmente increíble, no solo ofrece un conjunto excepcional de aplicaciones de gestión de impuestos que funcionan a la perfección, sino que además cuenta con unos niveles muy altos de calidad de servicio y la garantía de que cumplirá con su cometido a nivel mundial».