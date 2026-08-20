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Témoignage client

Acuity

Résultats

Processus améliorés

Expertise fiscale

Conformité accrue

Présentation de l'entreprise

Acuity s’est donné pour mission d’aider les entreprises de commerce électronique à mieux réussir, en proposant des services externalisés de tenue comptable et de comptabilité spécialement conçus pour les entrepreneurs du secteur. Afin de renforcer son engagement auprès des vendeurs en ligne, Acuity a fusionné en 2021 avec Catching Clouds, l’un des leaders de la comptabilité dédiée au commerce électronique.

 

Dans le cadre de ses services externalisés dédiés au commerce électronique, Acuity prend en charge le règlement des factures, le suivi des temps et des dépenses, la gestion des comptes clients, les amortissements, les rapprochements comptables et d’autres fonctions comptables.

 

Au cours des 20 dernières années, Acuity est devenue le partenaire financier de confiance de plus de 2 000 entrepreneurs. Grâce à une équipe d’experts dédiés, Acuity vous aide à développer efficacement votre entreprise, à prendre des décisions plus éclairées et à libérer un temps précieux chaque semaine.

Défis fiscaux

Même si l’automatisation de la taxe sur les ventes et sur l’utilisation ne constitue qu’un volet des services de commerce électronique proposés par Acuity, son président, Matthew May, explique qu’il s’agissait du domaine le plus complexe à gérer, car l’entreprise compte des clients dans tout le pays et que la législation fiscale varie d’un État à l’autre.

 

Puis, en 2018, la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. a annulé une règle de longue date concernant la présence physique, permettant aux États d'exiger des vendeurs à distance qu'ils collectent et reversent la taxe sur les ventes. Chaque État fixant son propre seuil de ventes pour les obligations fiscales, ainsi que ses règles de taux et de taxabilité, l'impact sur les entreprises était considérable.

 

Même si Acuity possédait une expérience en matière de fiscalité étatique et locale (SALT), suivre l’augmentation des obligations déclaratives dans des milliers de juridictions était fastidieux et source d’erreurs, ce qui augmentait le risque de non-conformité et de pénalités.

Pourquoi choisir Avalara ?

En réponse aux changements apportés par la décision Wayfair, Avalara a lancé Avalara Managed Returns for Accountants, conçu pour être utilisé par les cabinets pour le compte de leurs clients. La solution Avalara aide les professionnels à créer ou à développer une activité de conseil en taxe sur les ventes en automatisant le dépôt des déclarations et le reversement des taxes dues. Le système importe les données de la taxe sur les ventes de la plupart des systèmes comptables et de commerce électronique, éliminant ainsi le travail manuel et réduisant les risques d'erreur.


Acuity a rapidement compris l’intérêt d’une solution externalisée de conformité fiscale capable de résoudre l’une des problématiques les plus complexes auxquelles ses clients sont confrontés. Après tout, selon Matthew, l'une des clés majeures du succès d'Acuity est la standardisation des technologies et des processus pour tous les clients.

« Grâce à Managed Returns for Accountants, nous avons éliminé les tâches opérationnelles et réduit les risques, ce qui nous permet de consacrer davantage de temps aux services de gestion et au conseil stratégique aux entreprises. »

  • — Matthew May
  • Co-fondateur et Président, Acuity

 

Résultats

Une fois que les clients d'Acuity sont configurés avec Managed Returns for Accountants, Avalara gère pratiquement tous les processus de déclaration de la taxe sur les ventes. Avalara détermine quand les seuils sont atteints dans n'importe quelle juridiction et prépare, dépose et reverse automatiquement la taxe sur les ventes lorsque cela est requis.

 

Acuity conserve une visibilité et un contrôle sur le processus à chaque étape grâce à un tableau de bord de gestion simplifié, qui indique l'état de toutes les déclarations et permet d’accéder à des données plus détaillées.

 

« Nous avons essayé différentes solutions, mais aucune n'était suffisamment efficace », a expliqué Matthew. « La gestion des clients ayant des centaines de déclarations était excessivement complexe et nécessitait trop d’étapes. Nous passions tellement de temps à la saisie de données, à la préparation des formulaires, au classement et à nous assurer de suivre toutes les règles dans différents endroits. Grâce à Managed Returns for Accountants, nous avons éliminé les tâches opérationnelles et réduit les risques, ce qui nous permet de consacrer davantage de temps aux services de gestion et au conseil stratégique aux entreprises. »

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