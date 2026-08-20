Une fois que les clients d'Acuity sont configurés avec Managed Returns for Accountants, Avalara gère pratiquement tous les processus de déclaration de la taxe sur les ventes. Avalara détermine quand les seuils sont atteints dans n'importe quelle juridiction et prépare, dépose et reverse automatiquement la taxe sur les ventes lorsque cela est requis.

Acuity conserve une visibilité et un contrôle sur le processus à chaque étape grâce à un tableau de bord de gestion simplifié, qui indique l'état de toutes les déclarations et permet d’accéder à des données plus détaillées.

« Nous avons essayé différentes solutions, mais aucune n'était suffisamment efficace », a expliqué Matthew. « La gestion des clients ayant des centaines de déclarations était excessivement complexe et nécessitait trop d’étapes. Nous passions tellement de temps à la saisie de données, à la préparation des formulaires, au classement et à nous assurer de suivre toutes les règles dans différents endroits. Grâce à Managed Returns for Accountants, nous avons éliminé les tâches opérationnelles et réduit les risques, ce qui nous permet de consacrer davantage de temps aux services de gestion et au conseil stratégique aux entreprises. »