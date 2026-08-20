Même si l’automatisation de la taxe sur les ventes et sur l’utilisation ne constitue qu’un volet des services de commerce électronique proposés par Acuity, son président, Matthew May, explique qu’il s’agissait du domaine le plus complexe à gérer, car l’entreprise compte des clients dans tout le pays et que la législation fiscale varie d’un État à l’autre.
Puis, en 2018, la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. a annulé une règle de longue date concernant la présence physique, permettant aux États d'exiger des vendeurs à distance qu'ils collectent et reversent la taxe sur les ventes. Chaque État fixant son propre seuil de ventes pour les obligations fiscales, ainsi que ses règles de taux et de taxabilité, l'impact sur les entreprises était considérable.
Même si Acuity possédait une expérience en matière de fiscalité étatique et locale (SALT), suivre l’augmentation des obligations déclaratives dans des milliers de juridictions était fastidieux et source d’erreurs, ce qui augmentait le risque de non-conformité et de pénalités.