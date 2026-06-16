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Simplifiez la conformité fiscale de WooCommerce avec Avalara

Avec Avalara Agentic Tax and Compliance™, automatisez le calcul de la taxe sur les ventes, la préparation des déclarations, la gestion des exonérations et bien plus encore pour vos transactions WooCommerce.
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Vidéo : Découvrez comment Avalara automatise les tâches de conformité fiscale dans WooCommerce.

AVANTAGES

Automatisez la conformité de bout en bout pour les processus WooCommerce

Simplifiez l'intégration

Bénéficiez d'une connexion unique à la plateforme de conformité mondiale d'Avalara qui s'intègre parfaitement, avec une configuration guidée alimentée par l'IA via notre plugin Chrome. 

Meilleure précision

Activez le moteur fiscal d’Avalara afin d’améliorer la précision des calculs grâce à des taux régulièrement mis à jour en fonction de la géolocalisation, de la taxabilité des articles et de l’évolution des lois et réglementations.  

Déterminez vos obligations fiscales

Déterminez où et quand vous devez collecter et reverser la taxe sur les ventes, en fonction des lois des États en constante évolution sur le lien fiscal physique et économique.

Gérez les ventes exonérées

Automatisez la création, la collecte, la vérification, l’utilisation et le stockage des certificats d’exonération grâce à une validation optimisée par l’IA, afin d’améliorer l’efficacité de la conformité et la préparation aux audits.

Automatisez le dépôt et le paiement des déclarations

Simplifiez la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations, souvent coûteux et chronophages, dans toutes les juridictions et à chaque cycle déclaratif.

Évoluez pour accompagner la croissance

Les produits et solutions d'Avalara, dotés de fonctionnalités basées sur l'IA, fonctionnent ensemble et évoluent, vous aidant à maintenir la conformité fiscale au fur et à mesure de la croissance et de l'évolution de votre entreprise.

Fonctionnement

Intégrez la puissance d'Avalara à vos processus WooCommerce

Configuration et correspondance des produits

  • Configure your connector setting to support the unique needs of your business.
  • Associez vos produits et services aux codes de taxe Avalara afin de déterminer plus précisément la taxabilité de chaque transaction.
  • Utilisez notre plugin Chrome optimisé par l’IA pour bénéficier d’une configuration guidée et d’une assistance fiscale intégrée au navigateur. 
WooCommerce

Validation des adresses

  • Mettez à jour et validez les adresses client directement dans WooCommerce grâce à la géolocalisation, afin de vérifier les taux de taxe avec plus de précision qu’avec les seuls codes postaux. 
WooCommerce

Calcul des taxes sur les ventes et l'utilisation

  • Calculez automatiquement les taxes en temps réel lors du paiement.
WooCommerce

Gestion des exonérations

  • Collectez, vérifiez et validez les certificats d’exonération client à la demande, directement depuis votre plateforme WooCommerce.
WooCommerce

Conformité mondiale

  • Automatisez le calcul de la TVA, des droits de douane et des taxes à l’importation dans WooCommerce afin de garantir la conformité de vos ventes internationales. 
  • Activez la transmission des factures électroniques et des données fiscales, conformément aux exigences propres à chaque pays.
WooCommerce

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Témoignages clients

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« La solution Avalara a été déployée en moins d’une semaine et tout a vraiment fonctionné sans accroc. Avalara est l'un des rares éléments de notre infrastructure technologique auxquels nous n'avons même pas besoin de penser. La tranquillité d’esprit, sans effort. »

  • Steven Sashen
  • PDG de Xero Shoes
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Foire aux questions

Point 1

Avalara pour WooCommerce offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, vous aidant à automatiser et à gérer votre conformité de bout en bout. L'intégration avec WooCommerce active AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification des adresses pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que le reporting en temps réel. 

Point 1

  1. Téléchargez l'extension AvaTax depuis la Woo Marketplace
  2. Achetez un plan AvaTax en ligne ou contactez Avalara pour obtenir un compte AvaTax
  3. Connectez-vous à votre compte AvaTax pour obtenir votre numéro de compte et votre clé de licence
  4. Entrez votre numéro de compte et votre clé de licence dans vos paramètres WooCommerce
  5. Configurez et enregistrez vos codes de taxe et vos paramètres pour votre boutique. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Point 1

Avalara propose un contrat de 12 mois, payable annuellement ou par mensualités. Les abonnements sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque période, mais vous pouvez annuler avant le début de la nouvelle période, conformément à nos conditions.

Point 1

Annuellement. Si votre forfait permet d’effectuer des calculs sur 1000 transactions par an, par exemple, vous pouvez utiliser ces transactions à tout moment pendant la durée de votre abonnement annuel. Les transactions ne sont pas reportées et doivent être utilisées pendant la période d’abonnement au cours de laquelle elles ont été achetées.

Point 1

Oui, vous aurez un accès illimité au portail d'assistance mondial d' Avalara. Des formules d’assistance plus avancées sont également disponibles à l’achat.

Point 1

Oui, AvaTax gère votre conformité fiscale dans plusieurs entreprises, y compris au sein de structures d’entreprise complexes, comme les sociétés mères et filiales.

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