À l’arrivée aux États-Unis des produits fabriqués en Chine, des erreurs de classification des importations de l’entreprise entraînaient non seulement des perturbations dans la réception des marchandises, mais aussi d’importants trop-perçus de droits de douane et autres droits d’importation, qu’il fallait ensuite récupérer.

La classification des articles pour le calcul des droits de douane est très complexe. Il n’existe aucune norme universelle d’un pays à l’autre, et les règles propres à chaque pays peuvent s’apparenter à un véritable labyrinthe. Dans le cas des chaussures, les matériaux utilisés et la conception de leurs différents composants sont des éléments déterminants, qui peuvent avoir une incidence significative sur les taux de droits de douane et autres droits à l’importation.

En 2019, avec près de 20 000 unités entrantes, l'entreprise a découvert que son produit était bloqué en raison de classifications erronées. Le taux de droit de douane est passé de 5 % à plus de 20 %, ce qui a eu un impact significatif sur les marges. Il était clair que, pour garantir une classification correcte, il était essentiel de pouvoir s’appuyer sur un expert connaissant parfaitement le produit et son processus de fabrication.