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Témoignages clients

Une entreprise de cyclisme axée sur la performance simplifie ses transactions fiscales transfrontalières

Résultats

Conformité accrue

Économies de coûts

Processus améliorés

Présentation de l’entreprise

En tant qu'athlètes, les fondateurs de l'entreprise ont entrepris de créer une gamme de chaussures de cyclisme de pointe, conçues pour le VTT agressif. Ils ont commencé à concevoir et à fabriquer leur première ligne de chaussures de cyclisme, motivés par les exigences techniques et de performance spécifiques de ce sport.

Défis fiscaux

À l’arrivée aux États-Unis des produits fabriqués en Chine, des erreurs de classification des importations de l’entreprise entraînaient non seulement des perturbations dans la réception des marchandises, mais aussi d’importants trop-perçus de droits de douane et autres droits d’importation, qu’il fallait ensuite récupérer.

 

La classification des articles pour le calcul des droits de douane est très complexe. Il n’existe aucune norme universelle d’un pays à l’autre, et les règles propres à chaque pays peuvent s’apparenter à un véritable labyrinthe. Dans le cas des chaussures, les matériaux utilisés et la conception de leurs différents composants sont des éléments déterminants, qui peuvent avoir une incidence significative sur les taux de droits de douane et autres droits à l’importation.

 

En 2019, avec près de 20 000 unités entrantes, l'entreprise a découvert que son produit était bloqué en raison de classifications erronées. Le taux de droit de douane est passé de 5 % à plus de 20 %, ce qui a eu un impact significatif sur les marges. Il était clair que, pour garantir une classification correcte, il était essentiel de pouvoir s’appuyer sur un expert connaissant parfaitement le produit et son processus de fabrication.

Pourquoi choisir Avalara ?

Le service de transit de l'entreprise leur a recommandé d'utiliser Avalara pour la classification gérée des codes tarifaires. L'équipe de classification des codes tarifaires gérés d'Avalara a pris le temps d'analyser les différents produits et processus de fabrication. La solution couvrait non seulement les codes nécessaires à l’importation aux États-Unis, mais aussi ceux requis pour l’exportation vers le Canada, qui devenait rapidement une nouvelle priorité pour l’entreprise.

 

Une fois le travail initial terminé, Avalara a passé en revue avec le client l’ensemble des justifications ayant conduit à l’attribution de chaque code. Les codes ont été chargés en toute confiance directement dans le système ERP.

« Lors de nos échanges avec l’équipe Avalara Managed Tariff Code Classification, ses experts ont vraiment pris le temps d’approfondir leur compréhension de nos produits et de nos processus de fabrication. Je pouvais sentir qu'il y avait un réel sentiment d'urgence et un engagement sérieux à comprendre nos besoins.

  • — Employé d'une entreprise de chaussures de cyclisme

 

Résultats

Après avoir subi le retard de leurs marchandises en douane et la surfacturation des droits de douane due à une mauvaise classification, savoir que les droits de douane ne seraient plus source de surprises était une véritable tranquillité d'esprit. 

 

Avec le lancement d'un nouveau produit à l'horizon, un produit doté d'une toute nouvelle conception et de nouveaux matériaux, l'entreprise pouvait être assurée qu'il n'y aurait aucun problème au moment du lancement. Les classifications tarifaires gérées avaient été effectuées et vérifiées.

 

L'expansion géographique était également plus facile. Avoir confiance dans la classification gérée des codes tarifaires a aidé l'entreprise à s'étendre dans 30 pays, avec d'autres canaux de vente en préparation.

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