Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Avalara for Communications gère la complexité fiscale croissante

Résultats

Conformité accrue

Systèmes intégrés

Économies de coûts

Présentation de l’entreprise

La société de streaming fuboTV Inc. intègre des jeux de pronostics gratuits à certains de ses contenus sportifs. En proposant une solution de remplacement à la télévision par câble, fuboTV cherche à transformer les spectateurs passifs en participants actifs et à créer une nouvelle catégorie de télévision interactive consacrée au sport et au divertissement.

 

Basée à New York, l’entreprise compte des clients dans les 50 États américains et développe sa présence internationale grâce à des acquisitions.

Défis fiscaux

Larry Wills, vice-président senior et directeur du contrôle financier, a rejoint fuboTV en 2018, peu après la décision historique rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. « Cette décision a véritablement changé la donne. Elle a créé, pour de nombreux États, une source de recettes qui n’existait pas auparavant », se souvient-il.

 

Depuis la décision Wayfair, Larry a vu un nombre croissant d’États modifier leur législation afin de commencer à taxer les services de streaming.

 

Les taxes sur les communications, qui sont différentes et plus complexes que les taxes sur les ventes, nécessitent souvent des déclarations distinctes et spécifiques.

 

De plus, pour chaque État qui commence à taxer les services de streaming, il faut tenir compte de plusieurs juridictions au sein même de cet État. « Il existe des taxes municipales et des taxes de comté », explique Larry, « et les fréquences de déclaration varient énormément. C’est ce qui rend la situation vraiment complexe. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Pour faire face à cette complexité croissante, fuboTV aurait dû mobiliser des ressources dont l’entreprise ne disposait tout simplement pas. Larry recherchait une solution automatisée intégrant une expertise fiscale et pouvant facilement être connectée à Recurly, le système utilisé par fuboTV pour inscrire ses abonnés et leur facturer ses services. Avalara disposait déjà d’un connecteur prêt à l’emploi pour Recurly, ce qui a encore facilité son adoption par fuboTV.

 

« Avalara répondait parfaitement à nos besoins », explique-t-il. « Nous ne détenons aucune information de carte bancaire concernant nos abonnés », précise Larry. « Tout passe par Recurly. Il était donc essentiel de trouver un partenaire capable de s’intégrer à cette solution. Avalara connaît les territoires dans lesquels nous générons des revenus et dépose les déclarations pour notre compte. »

 

La rapidité et la fiabilité sont également essentielles dans le cadre de la vente en ligne. En intégrant Avalara aux transactions d’abonnement de fuboTV, l’entreprise peut limiter le risque d’abandon.

« Avalara fait tout le gros du travail pour nous. Sinon, nous aurions dû augmenter considérablement nos effectifs et rechercher des personnes possédant cette expertise spécifique. »

  • — Larry Wills
  • Vice-président senior et contrôleur

 

Résultats

Avalara constitue une solution complète qui répond à l’ensemble des besoins de fuboTV et lui fournit une plateforme évolutive à mesure que de nouveaux États commencent à taxer les services de streaming. Avalara AvaTax for Communications aide fuboTV à calculer plus précisément les nombreuses taxes, redevances et surtaxes applicables. Avalara Returns for Communications veille, quant à lui, au dépôt des déclarations dans les délais, soit environ 1 000 déclarations par an.

 

Ce que Larry apprécie le plus chez Avalara, c’est la possibilité d’assurer la conformité fiscale en toute sérénité, ce que fuboTV n’aurait, selon lui, pas pu accomplir avec ses seules ressources internes.

 

« Avalara fait tout le gros du travail pour nous », dit-il. « Sinon, nous aurions dû augmenter considérablement nos effectifs et rechercher des personnes possédant cette expertise spécifique. Nous aurions également eu besoin d’accéder à une base de données indiquant les taux applicables et les fréquences de déclaration. Je serais incapable d’estimer le coût d’une telle solution, ni le temps qu’il aurait fallu pour la développer entièrement en interne. Cela aurait représenté un chantier colossal. »

 

Comme il n’a pas à gérer le calcul des taxes ni le dépôt des déclarations, Larry peut se concentrer sur des priorités plus importantes pour cette société cotée en bourse.

 

« La SEC nous a a accordé le statut de déclarant accéléré », explique-t-il, « ce qui signifie que nous ne disposons que de 60 jours après la fin de chaque exercice pour déposer notre rapport annuel. Auparavant, nous avions 90 jours, et ces 30 jours supplémentaires faisaient une énorme différence. Si je devais également me préoccuper de la conformité en matière de taxes sur les ventes et superviser l’ensemble de ce travail, je ne suis pas certain de pouvoir mener à bien l’audit annuel et le dépôt du rapport annuel. Avalara m’a libéré du temps pour me concentrer sur ce type de priorité. »

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux