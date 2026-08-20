Avalara constitue une solution complète qui répond à l’ensemble des besoins de fuboTV et lui fournit une plateforme évolutive à mesure que de nouveaux États commencent à taxer les services de streaming. Avalara AvaTax for Communications aide fuboTV à calculer plus précisément les nombreuses taxes, redevances et surtaxes applicables. Avalara Returns for Communications veille, quant à lui, au dépôt des déclarations dans les délais, soit environ 1 000 déclarations par an.

Ce que Larry apprécie le plus chez Avalara, c’est la possibilité d’assurer la conformité fiscale en toute sérénité, ce que fuboTV n’aurait, selon lui, pas pu accomplir avec ses seules ressources internes.

« Avalara fait tout le gros du travail pour nous », dit-il. « Sinon, nous aurions dû augmenter considérablement nos effectifs et rechercher des personnes possédant cette expertise spécifique. Nous aurions également eu besoin d’accéder à une base de données indiquant les taux applicables et les fréquences de déclaration. Je serais incapable d’estimer le coût d’une telle solution, ni le temps qu’il aurait fallu pour la développer entièrement en interne. Cela aurait représenté un chantier colossal. »

Comme il n’a pas à gérer le calcul des taxes ni le dépôt des déclarations, Larry peut se concentrer sur des priorités plus importantes pour cette société cotée en bourse.

« La SEC nous a a accordé le statut de déclarant accéléré », explique-t-il, « ce qui signifie que nous ne disposons que de 60 jours après la fin de chaque exercice pour déposer notre rapport annuel. Auparavant, nous avions 90 jours, et ces 30 jours supplémentaires faisaient une énorme différence. Si je devais également me préoccuper de la conformité en matière de taxes sur les ventes et superviser l’ensemble de ce travail, je ne suis pas certain de pouvoir mener à bien l’audit annuel et le dépôt du rapport annuel. Avalara m’a libéré du temps pour me concentrer sur ce type de priorité. »