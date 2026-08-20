La précision des taux s’est améliorée, tandis que la nécessité de saisir plusieurs fois les mêmes données dans des systèmes distincts et non connectés a disparu. « Désormais, tout est regroupé au même endroit », explique Barb. « Lorsque plusieurs entreprises se rapprochent dans le cadre de fusions et d’acquisitions, il est rassurant de savoir que toutes nos informations sont centralisées en un seul endroit. Et cet endroit, c’est Avalara. »

Barb indique que le moral de son équipe s’est considérablement amélioré depuis qu’elle n’a plus à supporter la charge fastidieuse et chronophage liée à la gestion de la taxe sur les ventes et des exonérations.

« Nous avons pu confier à nos équipes des missions plus intéressantes, comme la gestion des actifs et la modernisation d’autres systèmes », déclare fièrement Barb. « Nous ne voulions pas affecter du personnel à la gestion de la taxe sur les ventes. Nous voulions nous concentrer sur notre cœur de métier, à savoir la vente de machines agricoles. »