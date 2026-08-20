Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

Oxbo International récolte les bénéfices de l’automatisation de la gestion de la taxe sur les ventes

Résultats

Processus améliorés

Exonérations gérées

Satisfaction des employés

Présentation de l’entreprise

Oxbo International est un leader mondial de la fabrication, de la vente et de la maintenance de machines agricoles. Basée à Byron, dans l’État de New York, Oxbo exerce ses activités aux États-Unis dans sept États et est également présente à l’international, au Brésil et en Europe. Au cours des dernières décennies, l’entreprise s’est considérablement développée par le biais de fusions et d’acquisitions. Elle s’attend à ce que cette tendance se poursuive, portée par la solidité de son savoir-faire, de ses équipes et de ses innovations produits.

Défis fiscaux

La gestion de la complexité de la taxe sur les ventes nécessitait un poste à temps plein, marqué par une forte rotation du personnel. « Nous devions affecter une personne presque à temps plein au suivi des règles applicables dans chaque comté, municipalité et État où nous vendons nos produits », explique Barb Mika, responsable de la comptabilité des ventes de l’entreprise. « Le taux d’erreur était très élevé… et nous avions déjà fait l’objet de nombreux contrôles. »

 

Oxbo gérait la taxe sur les ventes au moyen de son système ERP, selon un processus fastidieux et chronophage. « Nous devions effectuer nous-mêmes toutes les recherches sur les lois fiscales propres à chaque État et applicables au secteur agricole », explique Barb. « Il fallait ensuite ajouter chaque juridiction séparément dans nos différents systèmes et les relier entre eux… La configuration pour chaque État était extrêmement complexe. Nos systèmes nous imposaient de fortes contraintes. »

 

En l’absence de système automatisé pour gérer les certificats d’exonération, les contrôles étaient particulièrement difficiles. « Certains certificats étaient très anciens, d’autres s’étaient perdus… et nous n’avions aucun processus en place pour demander aux clients des formulaires actualisés », précise Barb. La croissance rapide de la clientèle de l’entreprise n’a fait qu’aggraver le problème.

Pourquoi choisir Avalara ? 

Lorsqu’elle a recherché une solution d’automatisation des taxes sur les ventes, Oxbo a sollicité les recommandations de certains de ses principaux clients, qui étaient également revendeurs. Avalara s’est rapidement imposée comme l’une des solutions les plus prometteuses.

 

« L’équipe d’Avalara a étudié avec attention nos besoins spécifiques afin de trouver comment y répondre », se souvient Barb. « Nous avons créé un environnement de test centré sur la Californie et l’État de Washington, les deux États qui nous posaient le plus de difficultés. Après huit ou neuf mois de tests, les résultats nous ont surpris. »

 

Oxbo a pu intégrer Avalara AvaTax et Avalara CertCapture à son système ERP, QAD.

« Nous voulions nous concentrer sur notre cœur de métier, à savoir la vente de machines agricoles. Nous ne voulions pas affecter du personnel à la gestion de la taxe sur les ventes. »

  • — Barb Mika
  • Responsable de la comptabilité des ventes

 

Résultats

La précision des taux s’est améliorée, tandis que la nécessité de saisir plusieurs fois les mêmes données dans des systèmes distincts et non connectés a disparu. « Désormais, tout est regroupé au même endroit », explique Barb. « Lorsque plusieurs entreprises se rapprochent dans le cadre de fusions et d’acquisitions, il est rassurant de savoir que toutes nos informations sont centralisées en un seul endroit. Et cet endroit, c’est Avalara. »

 

Barb indique que le moral de son équipe s’est considérablement amélioré depuis qu’elle n’a plus à supporter la charge fastidieuse et chronophage liée à la gestion de la taxe sur les ventes et des exonérations.

 

« Nous avons pu confier à nos équipes des missions plus intéressantes, comme la gestion des actifs et la modernisation d’autres systèmes », déclare fièrement Barb. « Nous ne voulions pas affecter du personnel à la gestion de la taxe sur les ventes. Nous voulions nous concentrer sur notre cœur de métier, à savoir la vente de machines agricoles. »

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux