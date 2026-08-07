Grâce à Avalara Extractor for Amazon et Avalara Returns, Mitch ne s’inquiète plus des difficultés et des risques liés à la gestion de la taxe sur les ventes dans plusieurs juridictions et sur plusieurs canaux. « Avalara m’a fait gagner énormément de temps et m’a épargné bien des tracas », explique-t-il. « J’ai beaucoup d’autres sujets à gérer et je ne veux pas consacrer davantage de temps à la taxe sur les ventes. Avec Avalara, il me suffit essentiellement de configurer la solution, puis de ne plus m’en préoccuper. »

Mitch estime qu’il gagne entre cinq et dix heures par mois simplement parce qu’Avalara suit à sa place l’évolution des taux et des règles. « Au moins une fois par semaine, nous recevons une notification nous informant qu’un État ou une toute petite juridiction modifie ses taux » explique-t-il. « Rien n’est plus satisfaisant que de pouvoir détruire ces courriers, car je sais qu’Avalara s’occupe de tout. »

Thread Wallets dépose désormais des déclarations dans 44 États et dans le district de Columbia. Avant d’automatiser ces dépôts avec Avalara Returns, l’entreprise préparait ses déclarations manuellement, et uniquement dans l’Utah. Que se passerait-il si l’entreprise devait déposer manuellement ses déclarations dans toutes les juridictions où elle est aujourd’hui immatriculée ? « Je préfère ne même pas imaginer le temps que cela prendrait », répond Mitch en riant. « Je pense que j’y consacrerais plus de 20 heures par mois. Cela pourrait facilement être davantage, compte tenu du caractère rudimentaire des sites web de certains États. »

L’avantage que Mitch apprécie peut-être le plus est aussi le plus difficile à mesurer : la tranquillité d’esprit que lui procure le fait de savoir que les complexités de la conformité en matière de taxe sur les ventes sont prises en charge automatiquement par des spécialistes. « Je suis beaucoup plus serein », explique-t-il, « car je sais que la taxe sur les ventes ne freinera pas la croissance de notre entreprise. »