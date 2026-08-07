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Témoignages clients

Thread Wallets ne peut pas laisser la taxe sur les ventes ralentir sa croissance

Master Avalara Thread
Video: Thread seamlessly manages tax obligations in 45 states by integrating Avalara with popular online marketplaces

Résultats

Conformité accrue

Processus améliorés

Favoriser la croissance

Présentation de l'entreprise

En 2015, Colby Bauer a perdu son portefeuille alors qu’il surfait à Hawaï. Déçu par le choix monotone de modèles en cuir marron ou noir proposés pour le remplacer, il a rapidement découvert qu’il était possible d’imprimer directement sur un matériau élastique. Aujourd’hui, Thread Wallets, basée à Provo, dans l’Utah, réinvente à la fois le style et la fonctionnalité des portefeuilles et d’autres accessoires.

Défis fiscaux

En 2018, l’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, Inc. a créé de nouvelles obligations en matière de lien fiscal pour Thread Wallets. « Il m’a fallu trois ou quatre mois pour comprendre ce que cela signifiait pour nous et comment nous devions réagir », explique Mitch Sanders, directeur des opérations de l’entreprise. « J'étais une personne très stressée. »

 

Le site web de l’entreprise constitue son principal canal de vente, mais Thread Wallets exerce également une activité de vente en gros auprès de petites boutiques et de grandes chaînes de distribution telles que Zumiez. À mesure que l’entreprise se développe, Amazon.com devient également un canal de vente de plus en plus important. Il était déjà suffisamment difficile de suivre l’évolution constante des taux et des règles fiscales dans un nombre croissant de juridictions. La nécessité d’intégrer les données provenant des ventes réalisées sur Amazon.com et d’étudier les lois applicables aux facilitateurs de places de marché compliquait encore davantage la situation. « Il est très fastidieux et difficile d’extraire plusieurs rapports fiscaux depuis Amazon », explique Mitch. « Il faut ensuite les regrouper et les rapprocher manuellement afin de préparer les déclarations. C’était un vrai casse-tête. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Mitch connaissait déjà Avalara AvaTax grâce à l’abonnement Shopify Plus de l’entreprise. « Pour une personne qui n’est pas experte en la matière, la taxe sur les ventes est extrêmement difficile à comprendre », explique Mitch. « Ce n’est pas mon métier, et ce n’est pas dans ce domaine que j’apporte le plus de valeur à notre entreprise. »

 

« AvaTax et Shopify Plus répondaient assez bien à nos besoins, mais nous devions trouver une solution pour gérer les ventes réalisées sur Amazon », poursuit-il. Avalara Extractor for Amazon a été conçu précisément à cette fin : la solution synchronise automatiquement les ventes réalisées sur Amazon.com avec Avalara afin de faciliter la préparation et le dépôt des déclarations.

« J’ai beaucoup d’autres sujets à gérer et je ne veux pas consacrer davantage de temps à la taxe sur les ventes. Avec Avalara, il me suffit essentiellement de configurer la solution, puis de ne plus m’en préoccuper. »

  • — Mitch Sanders
  • Directeur des opérations

Résultats

Grâce à Avalara Extractor for Amazon et Avalara Returns, Mitch ne s’inquiète plus des difficultés et des risques liés à la gestion de la taxe sur les ventes dans plusieurs juridictions et sur plusieurs canaux. « Avalara m’a fait gagner énormément de temps et m’a épargné bien des tracas », explique-t-il. « J’ai beaucoup d’autres sujets à gérer et je ne veux pas consacrer davantage de temps à la taxe sur les ventes. Avec Avalara, il me suffit essentiellement de configurer la solution, puis de ne plus m’en préoccuper. »

 

Mitch estime qu’il gagne entre cinq et dix heures par mois simplement parce qu’Avalara suit à sa place l’évolution des taux et des règles. « Au moins une fois par semaine, nous recevons une notification nous informant qu’un État ou une toute petite juridiction modifie ses taux » explique-t-il. « Rien n’est plus satisfaisant que de pouvoir détruire ces courriers, car je sais qu’Avalara s’occupe de tout. »

 

Thread Wallets dépose désormais des déclarations dans 44 États et dans le district de Columbia. Avant d’automatiser ces dépôts avec Avalara Returns, l’entreprise préparait ses déclarations manuellement, et uniquement dans l’Utah. Que se passerait-il si l’entreprise devait déposer manuellement ses déclarations dans toutes les juridictions où elle est aujourd’hui immatriculée ? « Je préfère ne même pas imaginer le temps que cela prendrait », répond Mitch en riant. « Je pense que j’y consacrerais plus de 20 heures par mois. Cela pourrait facilement être davantage, compte tenu du caractère rudimentaire des sites web de certains États. »

 

L’avantage que Mitch apprécie peut-être le plus est aussi le plus difficile à mesurer : la tranquillité d’esprit que lui procure le fait de savoir que les complexités de la conformité en matière de taxe sur les ventes sont prises en charge automatiquement par des spécialistes. « Je suis beaucoup plus serein », explique-t-il, « car je sais que la taxe sur les ventes ne freinera pas la croissance de notre entreprise. »

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