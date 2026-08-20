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Témoignage client

AvaTax fait passer la conformité de Unity à la taxe sur les ventes aux États-Unis à un niveau supérieur

Avalara permet à Unity d’accompagner très facilement l’expansion de ses activités tout en assurant sa conformité fiscale : la configuration d’un nouveau territoire prend moins d’une heure.

Présentation de l'entreprise

Si vous jouez aux jeux vidéo, il est fort probable que vous ayez déjà joué à un jeu développé sur la plateforme Unity. Celle-ci compte parmi les environnements de développement les plus performants et les plus flexibles du marché et sert de base à la moitié des jeux vidéo dans le monde.

 

Depuis son lancement au Danemark en 2004 en tant que plateforme de développement destinée au système d’exploitation Mac, Unity Technologies connaît une forte croissance. Aujourd’hui, l’entreprise prend en charge près de 30 plateformes différentes, réalise des ventes dans le monde entier et emploie plus de 1 500 personnes. Une croissance aussi rapide exige des systèmes administratifs capables d’évoluer au même rythme que l’entreprise.

 

« Vendre sur autant de marchés différents engendre une grande complexité en matière de calcul fiscal », explique Patrick Loughnane, responsable produit principal chez Unity Technologies. « Nous vendons dans plus de 60 territoires où s’appliquent la taxe sur les ventes, la TVA ou l’IVA. Dans tous ces pays, nous devons gérer une couche supplémentaire de complexité, qu’il s’agisse de déterminer le lien fiscal ou le lieu de vente, ou encore de respecter les seuils de chiffre d’affaires, afin d’appliquer le bon niveau de taxe et de le reverser aux administrations fiscales concernées. »


« J’ai demandé à mes homologues de me donner leur avis en toute franchise. La réponse a été très largement positive : « C’est excellent ». Dans l’ensemble, ils m’ont expliqué qu’ils ne pourraient tout simplement pas gérer la situation sans AvaTax. »

Croissance forte et évolutive

Le fait de disposer d’un système capable de gérer toutes les zones géographiques et toutes les configurations fiscales permet à l’entreprise d’accompagner très facilement l’expansion de ses activités tout en assurant sa conformité fiscale, comme l’explique Patrick. « L’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’AvaTax, à mes yeux, est la possibilité d’activer un lien fiscal, puis d’effectuer des tests d’acceptation utilisateur sur nos 60 produits. Le moteur fiscal nous indique alors instantanément les taux applicables à chaque produit dans chaque zone géographique. »

 

« Avant d’utiliser AvaTax, la configuration d’une nouvelle zone géographique représentait une véritable épreuve. Aujourd’hui, cela prend moins d’une heure », poursuit-il. Il poursuit.

 

Patrick est également impressionné par la fiabilité de la plateforme. « Nous utilisons AvaTax pour la taxe sur les ventes aux États-Unis et pour la TVA en Finlande, au Danemark, en Chine, à Singapour, en Corée et au Japon, ainsi que dans tous les autres territoires où une forme de taxe sur les ventes s’applique. La solution offre pratiquement une fonctionnalité prête à l’emploi, ce qui signifie que nous pouvons évoluer instantanément tout en sachant que les données utilisées sont parfaitement exactes. Le fait de ne pas avoir à créer des codes fiscaux complexes, mais de pouvoir tout simplifier grâce à Avalara, a considérablement réduit notre charge de travail. »

 

« Avalara est une entreprise véritablement remarquable. Elle propose non seulement une gamme exceptionnelle d’applications de gestion fiscale qui fonctionnent de manière parfaitement fluide, mais elle offre également un très haut niveau de qualité de service et la garantie que la solution remplira efficacement son rôle partout dans le monde. »

« C’est le genre d’application qui me permet de dormir tranquille ! »

  • — Patrick Loughnane
  • Responsable produit senior chez Unity Technologies

 

Protéger la confiance des clients

« Il est rare qu’une solution comptable ait un impact majeur sur la relation commerciale, mais le fait qu’AvaTax nous permette de toujours appliquer les bons montants touche directement à la question de la confiance des clients », poursuit-il. « Après tout, si nous ne sommes pas capables de leur envoyer une facture exacte, que penseraient-ils de l’attention que nous portons aux détails dans nos produits ? »

 

« Je suis vraiment heureux que nous disposions de cette plateforme, car nos équipes n’ont pas besoin de suivre les milliers de changements fiscaux qui interviennent chaque mois dans le monde : AvaTax s’en charge pour nous », poursuit-il. « De notre point de vue, l’un de ses principaux atouts réside dans sa simplicité d’utilisation : l’interface est très intuitive, tous les calculs sont effectués rapidement et la qualité des données sous-jacentes constitue un avantage concurrentiel majeur. »

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