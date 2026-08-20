Le fait de disposer d’un système capable de gérer toutes les zones géographiques et toutes les configurations fiscales permet à l’entreprise d’accompagner très facilement l’expansion de ses activités tout en assurant sa conformité fiscale, comme l’explique Patrick. « L’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’AvaTax, à mes yeux, est la possibilité d’activer un lien fiscal, puis d’effectuer des tests d’acceptation utilisateur sur nos 60 produits. Le moteur fiscal nous indique alors instantanément les taux applicables à chaque produit dans chaque zone géographique. »

« Avant d’utiliser AvaTax, la configuration d’une nouvelle zone géographique représentait une véritable épreuve. Aujourd’hui, cela prend moins d’une heure », poursuit-il. Il poursuit.

Patrick est également impressionné par la fiabilité de la plateforme. « Nous utilisons AvaTax pour la taxe sur les ventes aux États-Unis et pour la TVA en Finlande, au Danemark, en Chine, à Singapour, en Corée et au Japon, ainsi que dans tous les autres territoires où une forme de taxe sur les ventes s’applique. La solution offre pratiquement une fonctionnalité prête à l’emploi, ce qui signifie que nous pouvons évoluer instantanément tout en sachant que les données utilisées sont parfaitement exactes. Le fait de ne pas avoir à créer des codes fiscaux complexes, mais de pouvoir tout simplifier grâce à Avalara, a considérablement réduit notre charge de travail. »

« Avalara est une entreprise véritablement remarquable. Elle propose non seulement une gamme exceptionnelle d’applications de gestion fiscale qui fonctionnent de manière parfaitement fluide, mais elle offre également un très haut niveau de qualité de service et la garantie que la solution remplira efficacement son rôle partout dans le monde. »