Une fois la configuration terminée, Bruno n’a plus qu’à se connecter une fois par mois et à déclarer les revenus locatifs de chaque propriété. Avalara MyLodgeTax se charge ensuite automatiquement de calculer, collecter, déclarer et reverser les taxes.

Le marché de la location de courte durée est très concurrentiel en Floride. Bruno peut désormais permettre à ses employés de se consacrer entièrement au marketing, aux réservations et à la création d’expériences de vacances haut de gamme pour les propriétaires et les voyageurs.

« Nos clients séjournent peut-être dans une maison de location, mais ils ont l’impression d’être dans un hôtel cinq étoiles », explique-t-il. « Ils s’attendent à un niveau de service très élevé, à une conciergerie et à une prise en charge complète. C’est ce qui permet à notre entreprise de mieux fonctionner. Sans la simplicité et l’évolutivité d’Avalara MyLodgeTax, nous ne pourrions pas nous démarquer aussi efficacement ni croître aussi rapidement. »