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Témoignages clients

Wonder Vacation Homes simplifie sa conformité fiscale

Résultats

Processus améliorés

Systèmes intégrés

Favoriser la croissance

Présentation de l'entreprise

Fondée en 2015, Wonder Vacation Homes est une société spécialisée dans la gestion complète de locations de vacances haut de gamme. L’entreprise a commencé avec quelques propriétés dans la région d’Orlando et gère aujourd’hui plus de 120 logements entre Orlando et Miami.

 

Bruno Scarabottolo, fondateur et président de l’entreprise, est issu d’une longue lignée d’hôteliers. Originaire du Brésil, il est de la troisième génération de sa famille à se lancer dans l'hôtellerie.

Défis fiscaux

L’application de la taxe de séjour ne consiste pas simplement à ajouter un pourcentage. En Floride, par exemple, les sociétés de location sont tenues de collecter et de reverser des taxes de séjour à plusieurs niveaux de juridiction. Ces niveaux ne sont d’ailleurs pas uniformes dans l’ensemble de l’État. Selon l’emplacement du bien, jusqu’à trois taxes de séjour différentes peuvent s’appliquer. 

 

« Dès la création de Wonder Vacation Homes, je savais que nous voulions automatiser ce processus », se souvient Bruno. « Dès le premier jour. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Bruno a effectué une recherche sur Internet et a découvert Avalara MyLodgeTax, parmi d’autres solutions. Il a été séduit par l’interface claire et moderne du produit, ainsi que par le fait qu’il s’agisse d’une solution entièrement hébergée dans le cloud.

 

« Ce qui a vraiment fait la différence en faveur d’Avalara, c’est qu’ils ont répondu immédiatement au téléphone et pris notre demande en charge sans attendre », explique-t-il. « Aucun des autres prestataires ne l’a fait. »

Mise en œuvre

Les experts fiscaux d’Avalara ont accompagné Bruno dans la configuration de ses propriétés et dans l’accomplissement des démarches d’enregistrement nécessaires, en fonction des licences requises au niveau de l’État et des collectivités locales pour chacune d’elles. 

 

« Il faut un peu de temps pour effectuer correctement tous les enregistrements, ce qui est compréhensible compte tenu de la complexité du paysage fiscal et du nombre de propriétés que nous gérons », explique Bruno. Même si chaque nouvelle juridiction nécessite des démarches d’enregistrement supplémentaires, la mise en œuvre reste globalement assez simple et il suffit de s’en occuper une seule fois. »

 

Il poursuit en disant : « La capacité d’Avalara MyLodgeTax à s’intégrer à mon système comptable renforce encore sa valeur, et cela a pesé dans notre décision de choisir Avalara MyLodgeTax plutôt qu’une autre solution. »

« Je mesure la valeur de la solution MyLodgeTax aux gains de temps et à la réduction des risques qu’elle nous apporte. Nous ajoutons très rapidement de nouvelles propriétés, si bien que cette valeur augmente à mesure que notre activité se développe. »

  •  — Bruno Scarabottolo
  • Fondateur et Président

 

Résultats

Une fois la configuration terminée, Bruno n’a plus qu’à se connecter une fois par mois et à déclarer les revenus locatifs de chaque propriété. Avalara MyLodgeTax se charge ensuite automatiquement de calculer, collecter, déclarer et reverser les taxes.

 

Le marché de la location de courte durée est très concurrentiel en Floride. Bruno peut désormais permettre à ses employés de se consacrer entièrement au marketing, aux réservations et à la création d’expériences de vacances haut de gamme pour les propriétaires et les voyageurs. 

 

« Nos clients séjournent peut-être dans une maison de location, mais ils ont l’impression d’être dans un hôtel cinq étoiles », explique-t-il. « Ils s’attendent à un niveau de service très élevé, à une conciergerie et à une prise en charge complète. C’est ce qui permet à notre entreprise de mieux fonctionner. Sans la simplicité et l’évolutivité d’Avalara MyLodgeTax, nous ne pourrions pas nous démarquer aussi efficacement ni croître aussi rapidement. »

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