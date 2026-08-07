« Nous sommes très satisfaits d'Avalara », déclare Hector. « Nous traitons chaque mois un volume élevé de transactions. Le fait de ne pas avoir à déposer des déclarations séparées représente donc un avantage considérable pour notre équipe. Il me suffit de vérifier que le montant total de la taxe sur les ventes reçu par Avalara correspond à celui qui figure dans nos propres systèmes. Cela me facilite énormément la tâche. »

« À mesure que notre volume d’activité augmente, nous devons gagner en efficacité, et les équipes d’Avalara nous ont été très utiles », poursuit Hector. « Nous sommes par exemple en train de passer à leur solution Streamlined Sales Tax, ou SST, qui simplifiera notre conformité dans plusieurs États. »

Avalara fait partie du petit nombre de prestataires de services certifiés, ou CSP, agréés dans le cadre du programme SST. Grâce au programme SST, les vendeurs participants peuvent bénéficier gratuitement du calcul de la taxe sur les ventes, ainsi que de la préparation et du dépôt de leurs déclarations dans un maximum de 24 États.

« Nous avons une confiance totale en Avalara », conclut-il. « L’entreprise a démontré que sa solution correspondait parfaitement aux besoins de notre activité. »