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Témoignages clients

Wondersign automatise sa conformité fiscale pour favoriser sa croissance

Résultats

Processus améliorés

Expertise fiscale

Économies de coûts

Présentation de l'entreprise

Wondersign, basée à Tampa, en Floride, est une plateforme cloud de syndication de données qui automatise la gestion des catalogues de produits et des prix sur différents canaux de vente. Son produit phare, Catalog Kiosk, est principalement utilisé par les détaillants de meubles pour proposer une expérience d’achat de type « rayon infini », en synchronisant des flux de données actualisés provenant de plus de 40 fabricants.

Défis fiscaux

Les factures de Wondersign pouvaient inclure les frais d’abonnement à son offre SaaS, ainsi que l’achat de bornes et des services d’installation. Chaque élément facturé était soumis à un traitement fiscal différent, certains services étant exonérés dans certains États, mais pas dans d’autres. Avec plus de 3 000 clients répartis dans 49 États, assurer sa conformité fiscale représentait une tâche considérable.

 

« La situation devient très vite complexe, en particulier lorsqu’un client possède des établissements dans plusieurs juridictions », explique Hector Camacho, contrôleur financier de l’entreprise. « Suivre tous les différents taux de taxe et déposer avec précision plusieurs centaines de déclarations au cours de l’année prendrait énormément de temps et coûterait très cher. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Wondersign avait besoin d’une solution de conformité fiscale capable de calculer les taxes et de préparer et déposer les déclarations. « Gérer ce travail en interne serait coûteux et inefficace, et nous obligerait à renforcer notre équipe comptable », explique Hector. « Certaines activités ont tout intérêt à être externalisées. Celle-ci en est l’exemple parfait. Nous n'avons pas à devenir des experts en taxe sur les ventes et de nous tenir au courant des changements de taux dans les différentes juridictions. »

Intégrations

« Nous établissons toutes nos factures dans Chargebee et utilisons Sage Intacct pour la gestion financière. La simplicité des intégrations avec Avalara est donc essentielle pour nous », explique Hector. « La connexion à l’API d’Avalara garantit l’application de la taxe appropriée à chaque ligne de facturation, selon les taux en vigueur dans les juridictions concernées. »

 

« Chargebee apprécie de travailler avec des entreprises qui contribuent à définir la prochaine génération de solutions dans leur secteur, et Wondersign en est un excellent exemple », explique Matthew Clarke, responsable de la réussite client chez Chargebee, une solution de gestion des abonnements et de facturation récurrente. « Le partenariat solide entre Chargebee et Avalara permet également à nos clients de se développer en toute confiance au-delà des frontières, tandis que nous les aidons à faire évoluer leurs revenus récurrents. »

« Nous avons une confiance totale en Avalara. L’entreprise a démontré que sa solution correspondait parfaitement aux besoins de notre activité. »

  • — Hector Camacho
  • Manette

 

Résultats

« Nous sommes très satisfaits d'Avalara », déclare Hector. « Nous traitons chaque mois un volume élevé de transactions. Le fait de ne pas avoir à déposer des déclarations séparées représente donc un avantage considérable pour notre équipe. Il me suffit de vérifier que le montant total de la taxe sur les ventes reçu par Avalara correspond à celui qui figure dans nos propres systèmes. Cela me facilite énormément la tâche. »

 

« À mesure que notre volume d’activité augmente, nous devons gagner en efficacité, et les équipes d’Avalara nous ont été très utiles », poursuit Hector. « Nous sommes par exemple en train de passer à leur solution Streamlined Sales Tax, ou SST, qui simplifiera notre conformité dans plusieurs États. »

 

Avalara fait partie du petit nombre de prestataires de services certifiés, ou CSP, agréés dans le cadre du programme SST. Grâce au programme SST, les vendeurs participants peuvent bénéficier gratuitement du calcul de la taxe sur les ventes, ainsi que de la préparation et du dépôt de leurs déclarations dans un maximum de 24 États.

 

« Nous avons une confiance totale en Avalara », conclut-il. « L’entreprise a démontré que sa solution correspondait parfaitement aux besoins de notre activité. »

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