EU e-book VAT rate cuts

  • Dec 28, 2018 | Richard Asquith

The following major global Value Added Tax and Goods and Services Tax rate and regime changes come into effect after 1 January 2019.

CountryExisting/old rateNew rateImplementation
Austria20%10%1 Jan 2020
Belgium21%6%1 Apr 2019
Bulgaria20%9%1 JUl 2020
Croatia25%5%1 Jan 2019
Czech Republic21%10%1 May 2020
Estonia20%9%1 May 2020
Finland24%10%1 Jul 2019
Germany19%7%1 Jan 2020
Ireland23%9%1 Jan 2019
Luxembourg17%3%1 Jan 2019
Malta18%5%1 Jan 2019
Netherlands21%9%1 Jan 2020
Norway (non-EU)25%0%1 Jul 2019
Poland23%5%1 Nov 2019
Portugal23%6%1 Jan 2019
Slovenia22%5%1 Jan 2020
Spain21%4%23 Apr 2020
Sweden25%6%1 July 2019
United Kingdom (non-EU)20%0%May 2020
