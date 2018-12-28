EU e-book VAT rate cuts
- Dec 28, 2018 | Richard Asquith
The following major global Value Added Tax and Goods and Services Tax rate and regime changes come into effect after 1 January 2019.
|Country
|Existing/old rate
|New rate
|Implementation
|Austria
|20%
|10%
|1 Jan 2020
|Belgium
|21%
|6%
|1 Apr 2019
|Bulgaria
|20%
|9%
|1 JUl 2020
|Croatia
|25%
|5%
|1 Jan 2019
|Czech Republic
|21%
|10%
|1 May 2020
|Estonia
|20%
|9%
|1 May 2020
|Finland
|24%
|10%
|1 Jul 2019
|Germany
|19%
|7%
|1 Jan 2020
|Ireland
|23%
|9%
|1 Jan 2019
|Luxembourg
|17%
|3%
|1 Jan 2019
|Malta
|18%
|5%
|1 Jan 2019
|Netherlands
|21%
|9%
|1 Jan 2020
|Norway (non-EU)
|25%
|0%
|1 Jul 2019
|Poland
|23%
|5%
|1 Nov 2019
|Portugal
|23%
|6%
|1 Jan 2019
|Slovenia
|22%
|5%
|1 Jan 2020
|Spain
|21%
|4%
|23 Apr 2020
|Sweden
|25%
|6%
|1 July 2019
|United Kingdom (non-EU)
|20%
|0%
|May 2020
VP Global Indirect Tax
Richard Asquith
VP Global Indirect Tax Richard Asquith
Richard Asquith is the former VP Global Indirect Tax at Avalara