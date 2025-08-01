6 Unterschiede zwischen MwSt. und US-Verkaufssteuer

Länder mit einem Mehrwertsteuersystem haben in der Regel einen nationalen Standardsatz für die meisten Waren und Dienstleistungen. Der durchschnittliche nationale Standard-Mehrwertsteuersatz auf der ganzen Welt liegt bei 15— 16%. In Europa sind es 21— 22%, wobei die Schweiz mit 8,1% am niedrigsten und Ungarn mit 27% am höchsten ist. Länder mit Mehrwertsteuer haben in der Regel auch reduzierte und stark reduzierte Steuersätze, die für Dinge wie Grundnahrungsmittel und öffentliche Dienstleistungen gelten. Obwohl sich die Mehrwertsteuersätze ändern können, bleiben sie in der Regel von Jahr zu Jahr gleich.

Diese mehr als 12.000 US-amerikanischen Umsatz- und Gebrauchssteuergebiete, die wir erwähnt haben? Es gibt kaum Versuche zwischen Städten, Landkreisen und Bundesstaaten, die Umsatzsteuersätze, die sie für dieselben Produkte erheben, zu harmonisieren. Schuhe, die Sie in Kalifornien kaufen, können einen anderen Preis haben als Schuhe in Tennessee. Außerdem können Schuhe in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento einen anderen Tarif haben, und noch weiter kann der Preis in Nashville, Tennessee, wieder unterschiedlich sein. Diese Länder ändern ihre Steuersätze auch viel häufiger als die Mehrwertsteuer. Tatsächlich gab es 2025 in den USA fast 12.000 Zinsänderungen. Dies macht die Tarifberechnung zu einer großen Herausforderung für Unternehmen und zu einer nicht beneidenswerten Arbeit, die jemand manuell erledigen muss.