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1. August 2025

6 Unterschiede zwischen MwSt. und US-Verkaufssteuer

Ben Robinson

Sowohl die Mehrwertsteuer (VAT) als auch die US-Umsatzsteuer stellen Unternehmen vor Herausforderungen. Jedes hat seine Komplexität, aber auf unterschiedliche Weise. Wenn Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Steuern kennen, können Sie Ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit beiden Steuern besser bewältigen — insbesondere, wenn Sie an den Umgang mit Mehrwertsteuer gewöhnt sind und zum ersten Mal auf dem US-Markt tätig sind.

 

Eine häufige Ursache für Verwirrung ist die Frage, ob es in den USA Mehrwertsteuer gibt oder ob es überhaupt eine „US-Mehrwertsteuer“ gibt. Wenn Sie in die USA expandieren, können Sie kostspielige Fehler vermeiden, wenn Sie diese Unterschiede frühzeitig verstehen — insbesondere, da viele umsatzsteuerpflichtige Unternehmen immer noch mit den US-amerikanischen Umsatzsteuervorschriften zu kämpfen haben.

Wichtige Erkenntnisse

  • Die Mehrwertsteuer ist eine Mehrwertsteuer, die auf jeder Stufe der Lieferkette erhoben wird, während die US-Umsatzsteuer nur an der endgültigen Verkaufsstelle erhoben wird und je nach Standort sehr unterschiedlich ist.
  • Die Mehrwertsteuersysteme haben in der Regel einige einheitliche nationale Steuersätze, wohingegen die Umsatzsteuersätze in den USA in Tausenden von Bundesstaaten und Gemeinden variieren und sich häufig ändern.
  • Unternehmen, die der Mehrwertsteuer unterliegen, können die Vorsteuer zurückfordern, anders als in den USA, wo stattdessen Ausnahmeregelungen für den Weiterverkauf gelten und Verbraucher möglicherweise für die Selbstauskunft der Nutzungssteuer verantwortlich sind.

 

Schauen wir uns die sechs wichtigsten Unterschiede an. 

1. Stufen: Die Mehrwertsteuer wird auf nationaler Ebene erhoben. Die US-Umsatzsteuer hat mehrere Stufen

Dies ist wohl der wichtigste Unterschied zwischen Mehrwertsteuer und US-Umsatzsteuer. Die Mehrwertsteuer wird von den Regierungen auf nationaler (föderaler) Ebene kontrolliert und erhoben. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu den USA, wo es kein nationales Mehrwertsteuersystem oder eine entsprechende „US-Umsatzsteuer“ gibt. Die US-Umsatzsteuer wird auf Bundesstaatsebene von jedem Bundesstaat festgelegt, der sie erhebt (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon erheben keine US-Umsatzsteuer). Dies bedeutet jedoch nicht, dass es maximal 45 Tarife zu verfolgen gibt. Es steht den Bezirken und Städten innerhalb eines Bundesstaates frei, ihre Umsatzsteuerregeln und -anforderungen auf lokaler Ebene festzulegen, und es gibt mehr als 12.000 US-amerikanische Umsatz- und Nutzungssteuergebiete.  

 

Das bringt uns zu...

2. Tarife: Die Mehrwertsteuer hat einige. Die US-Umsatzsteuer hat viele

Länder mit einem Mehrwertsteuersystem haben in der Regel einen nationalen Standardsatz für die meisten Waren und Dienstleistungen. Der durchschnittliche nationale Standard-Mehrwertsteuersatz auf der ganzen Welt liegt bei 15— 16%. In Europa sind es 21— 22%, wobei die Schweiz mit 8,1% am niedrigsten und Ungarn mit 27% am höchsten ist. Länder mit Mehrwertsteuer haben in der Regel auch reduzierte und stark reduzierte Steuersätze, die für Dinge wie Grundnahrungsmittel und öffentliche Dienstleistungen gelten. Obwohl sich die Mehrwertsteuersätze ändern können, bleiben sie in der Regel von Jahr zu Jahr gleich.

 

Diese mehr als 12.000 US-amerikanischen Umsatz- und Gebrauchssteuergebiete, die wir erwähnt haben? Es gibt kaum Versuche zwischen Städten, Landkreisen und Bundesstaaten, die Umsatzsteuersätze, die sie für dieselben Produkte erheben, zu harmonisieren. Schuhe, die Sie in Kalifornien kaufen, können einen anderen Preis haben als Schuhe in Tennessee. Außerdem können Schuhe in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento einen anderen Tarif haben, und noch weiter kann der Preis in Nashville, Tennessee, wieder unterschiedlich sein. Diese Länder ändern ihre Steuersätze auch viel häufiger als die Mehrwertsteuer. Tatsächlich gab es 2025 in den USA fast 12.000 Zinsänderungen. Dies macht die Tarifberechnung zu einer großen Herausforderung für Unternehmen und zu einer nicht beneidenswerten Arbeit, die jemand manuell erledigen muss.

3. Sammelstellen: mehrere oder einzelne

Die Mehrwertsteuer wird in jeder Phase der Lieferkette erhoben: Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Ein Großhändler berechnet einem Einzelhändler Mehrwertsteuer, der dann auch dem Kunden Mehrwertsteuer berechnet. Unternehmen erheben die Umsatzsteuer (Ausgangssteuer) und ziehen die auf Einkäufe gezahlte Mehrwertsteuer ab (Vorsteuer), wobei sie die Differenz an die Steuerbehörde abführen.

 

Die US-Umsatzsteuer wird dem Endverbraucher nur an der physischen oder Online-Kasse in Rechnung gestellt. Ein Unternehmen oder eine andere Einrichtung (z. B. eine Wohltätigkeitsorganisation) kann Anspruch auf eine Ausnahme haben. In diesem Fall legt der Käufer eine Freistellungsbescheinigung vor und der Verkäufer passt den US-Umsatzsteuersatz auf Null an. Unternehmen überweisen den Gesamtbetrag an die zuständige Steuerbehörde des US-Bundesstaats oder der örtlichen Steuerbehörde.

4. Steuererstattungsmechanismus: Einer hat ihn, der andere nicht

Die Mehrwertsteuer beinhaltet ein Vorsteuergutschriftsystem . Das bedeutet, dass Unternehmen die Mehrwertsteuer, die für die meisten unternehmensbezogenen Käufe (wie Lieferungen und Büroausstattung) gezahlt wurde, zurückfordern können, indem sie die Mehrwertsteuer auf solche Käufe (Vorsteuer) von dem abziehen, was sie auf Verkäufe erheben (Ausgangssteuer).

 

Für die US-Umsatzsteuer gibt es keinen Mechanismus zur Vorsteuergutschrift. Unternehmen, die Waren für den Weiterverkauf kaufen, können jedoch Freistellungsbescheinigungen für den Wiederverkauf verwenden, um bestimmte Artikel steuerfrei zu kaufen. 

5. Berichterstattung: Häufigkeit der Einreichung

Unternehmen mit Umsatzsteuerpflichten reichen in der Regel entweder monatliche oder vierteljährliche Umsatzsteuererklärungen ein, abhängig von den von den einzelnen Ländern festgelegten jährlichen Schwellenwerten für den steuerpflichtigen Umsatz. Unternehmen müssen ihre Eingangs- und Ausgangsumsatzsteuer detailliert angeben und den Nettobetrag an die zuständige Steuerbehörde überweisen.

 

Die Häufigkeit der Einreichung von US-Umsatzsteuererklärungen ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Es basiert oft auf dem Volumen der steuerpflichtigen Umsätze; es ist jedoch wahrscheinlich, dass es in Bezug auf diese Anforderungen von Bundesstaat zu Bundesstaat Unterschiede gibt. Unternehmen müssen Steuererklärungen einreichen und die eingezogenen US-Umsatzsteuern an jedes Land abführen, in dem sie eine Steuerpflicht haben, und nicht an eine einzige nationale Behörde. 

6. Verbrauchsteuer: gilt nicht für die Mehrwertsteuer

Die Verbrauchersteuer in den USA ist eine vom Staat erhobene Steuer auf die Nutzung, Lagerung oder den Konsum von Waren und Dienstleistungen. Es kann angewendet werden, wenn ein Käufer zum Zeitpunkt des Kaufs keine US-Umsatzsteuer zahlt, z. B. wenn er online von einem Verkäufer außerhalb des Bundesstaates kauft oder wenn Unternehmen unversteuerte Waren aus einem steuerfreien Staat in den Staat bringen. Die Verbrauchsteuer trägt dazu bei, dass unversteuerte Käufe nicht vollständig der Besteuerung entgehen. Der Käufer ist dafür verantwortlich, die Verbrauchsteuer selbst zu berechnen und abzuführen, wenn beim Kauf keine Umsatzsteuer erhoben wurde.

 

Die Mehrwertsteuer sieht keine ähnlichen Anforderungen für Verbraucher vor. Es gibt Regeln für die Umsatzsteuererklärung bei Selbstlieferungen, aber es ist keine Barzahlung der Steuern fällig.

Wie Avalara helfen kann

Die Mehrwertsteuer und die US-Umsatzsteuer weisen erhebliche Unterschiede auf, aber eines bleibt gleich: Ihre Verpflichtungen müssen so effektiv wie möglich verwaltet werden. Automatisierung kann Ihnen helfen, das Problem zwischen Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer zu lösen. Es kann die lästigsten Aufgaben vereinfachen, indem es Ihnen hilft, Ihre Verpflichtungen zu verstehen und Sie informiert, wenn Sie neue haben, ständig wechselnde Tarife zu berechnen, genaue Preise an der Verkaufsstelle bereitzustellen und wichtige Meldefristen zu kennzeichnen, damit Sie keinen Anmeldetag verpassen.  

 

Sprechen Sie noch heute mit einem Steuerspezialisten von Avalara , um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Lösungen helfen können. Sie können auch mehr darüber erfahren, wie Sie sich in der Komplexität der US-Umsatzsteuer zurechtfinden oder wie Sie Ihre Umsatzsteuer-Compliance optimieren können.

FAQ

US-Bürger zahlen nur dann Mehrwertsteuer, wenn sie sich in Europa oder einem anderen Land befinden, in dem eine Mehrwertsteuer erhoben wird. Die USA betreiben kein Mehrwertsteuersystem. Stattdessen wird die US-Umsatzsteuer von den einzelnen Bundesstaaten und nicht von der Bundesregierung verwaltet . Es erhebt die Umsatzsteuer an der letzten Verkaufsstelle, die vom Verkäufer eingezogen und an die zuständige staatliche oder lokale Behörde überwiesen wird.

Die Umsatzsteuersätze variieren in Tausenden von Ländern, einschließlich Bundesstaaten, Landkreisen und Städten. Aufgrund dieser Komplexität wird die Umsatzsteuer in der Regel an der Kasse hinzugefügt und ist nicht im Listenpreis enthalten.

Das tun Sie nicht — die USA haben keine Mehrwertsteuer. Die Umsatzsteuer wird stattdessen auf der Grundlage der am Standort des Käufers geltenden Regeln und Steuersätze berechnet, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Umsatzsteuersätze, -regeln und -vorschriften ändern sich häufig. Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für Sie sind. Dieser Blog dient jedoch lediglich Informationszwecken und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
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