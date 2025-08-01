US-Bürger zahlen nur dann Mehrwertsteuer, wenn sie sich in Europa oder einem anderen Land befinden, in dem eine Mehrwertsteuer erhoben wird. Die USA betreiben kein Mehrwertsteuersystem. Stattdessen wird die US-Umsatzsteuer von den einzelnen Bundesstaaten und nicht von der Bundesregierung verwaltet . Es erhebt die Umsatzsteuer an der letzten Verkaufsstelle, die vom Verkäufer eingezogen und an die zuständige staatliche oder lokale Behörde überwiesen wird.
Die Umsatzsteuersätze variieren in Tausenden von Ländern, einschließlich Bundesstaaten, Landkreisen und Städten. Aufgrund dieser Komplexität wird die Umsatzsteuer in der Regel an der Kasse hinzugefügt und ist nicht im Listenpreis enthalten.
Das tun Sie nicht — die USA haben keine Mehrwertsteuer. Die Umsatzsteuer wird stattdessen auf der Grundlage der am Standort des Käufers geltenden Regeln und Steuersätze berechnet, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.