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Témoignages clients

Duvet se démarque de la concurrence grâce à MyLodgeTax

Résultats

Conformité accrue
Expertise fiscale
Favoriser la croissance

Présentation de l’entreprise

Implantée dans la charmante ville de Charleston, en Caroline du Sud, Duvet gère plus de 200 locations de courte durée de standing et de luxe dans la région, plus de 65 locations longue durée destinées à une clientèle professionnelle, ainsi qu’un château sur Sullivan’s Island, souvent utilisé par des équipes de production télévisuelle et cinématographique. Duvet propose une gamme complète de services couvrant l’ensemble des besoins des propriétaires : réservations, ménage et inspections, conciergerie ou encore décoration intérieure.

Défis fiscaux

Les taxes sur l’hébergement sont appliquées au niveau de l’État, du comté et de la ville, selon un processus manuel reposant sur des documents papier. De nombreux propriétaires percevaient ces taxes, mais ne les reversaient pas toujours de manière fiable. « Il s’agit d’un processus manuel très fastidieux, auquel nos propriétaires avaient parfois du mal à se conformer », explique Taylor Gates, fondateur et président-directeur général de Duvet.

 

Duvet prend en charge le calcul, la collecte et le reversement de l’ensemble des taxes d’hébergement applicables aux administrations locales et à l’État. « Nous voulions démontrer que les locations de courte durée sont bénéfiques pour l’économie locale », explique Taylor. « De nombreuses données montrent que l’argent généré par les locations de courte durée reste ici, tandis que celui provenant des grands hôtels quitte la ville. Nous voulions également nous assurer que les recettes fiscales étaient bien reversées aux organismes compétents. »

Pourquoi choisir Avalara ?

Taylor savait qu’une solution automatisée pouvait être essentielle pour garantir la conformité, tout en permettant d’économiser de nombreuses heures de travail et de réduire les formalités administratives. Il craignait toutefois d’externaliser la fonction fiscale alors que Duvet connaissait une croissance rapide.

 

« Les équipes d’Avalara nous ont proposé un modèle tarifaire adapté et ont su s’adapter à l’évolution de nos besoins, y compris lorsque la pandémie de COVID-19 a affecté notre activité. », reconnaît-il.

 

Avalara MyLodgeTax a fourni à Taylor l’outil dont il avait besoin pour garantir la conformité. « Dès que nous avons découvert MyLodgeTax, nous avons envoyé une lettre d’information à nos propriétaires pour leur annoncer que nous prenions nous-mêmes en charge le reversement des taxes », se souvient-il. « Nous leur avons clairement indiqué que nous fonctionnerions désormais uniquement de cette manière. »

« C'est un plaisir de travailler avec Avalara, et ce, depuis le début. » La production des rapports, le dépôt des déclarations et le reversement des taxes, pour chaque niveau de juridiction et pour chaque bien, constituent un processus fluide et fiable. Nous pouvons également ajouter de nouveaux biens en quelques minutes, en appliquant les taux et les obligations d’autorisation appropriés. »

  • —Taylor Gates 
  • Fondateur et PDG

Résultats

« C'est un plaisir de travailler avec Avalara, et ce, depuis le début », déclare Taylor. « La production des rapports, le dépôt des déclarations et le reversement des taxes, pour chaque niveau de juridiction et pour chaque bien, constituent un processus fluide et fiable. Nous pouvons également ajouter de nouveaux biens en quelques minutes, en appliquant les taux et les obligations d’autorisation appropriés. »

 

Depuis la mise en place de MyLodgeTax, Duvet économise environ huit heures par mois, ainsi qu’une quantité importante de papier, sur le processus de reversement, tout en garantissant que les propriétaires respectent les lois fiscales applicables. Les relations de l’entreprise avec les administrations fiscales de l’État, des comtés et des collectivités locales s’en sont trouvées renforcées.

 

La conformité a également procuré à Duvet un avantage concurrentiel inattendu. « Certains de nos concurrents ont rencontré des difficultés parce qu’ils ne géraient pas correctement leurs obligations », explique Taylor. « Certains de leurs biens nous ont donc été confiés, car leurs propriétaires savaient qu’ils pouvaient nous faire confiance. Et comme la ville sait que nous tenons à agir en entreprise citoyenne responsable, elle recommande souvent Duvet aux visiteurs potentiels. »

 

Selon Taylor, le principal avantage réside peut-être dans l’effet de cette décision sur la réputation de Duvet, mais aussi sur la sienne. « Lorsque nous échangeons avec les chefs d’entreprise et les responsables locaux de Charleston, il est essentiel pour nous de jouir d’une réputation d’intégrité », affirme-t-il avec fierté. « Ils savent que nous sommes une entreprise qui se soucie réellement de sa communauté. »

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