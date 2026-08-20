« C'est un plaisir de travailler avec Avalara, et ce, depuis le début », déclare Taylor. « La production des rapports, le dépôt des déclarations et le reversement des taxes, pour chaque niveau de juridiction et pour chaque bien, constituent un processus fluide et fiable. Nous pouvons également ajouter de nouveaux biens en quelques minutes, en appliquant les taux et les obligations d’autorisation appropriés. »

Depuis la mise en place de MyLodgeTax, Duvet économise environ huit heures par mois, ainsi qu’une quantité importante de papier, sur le processus de reversement, tout en garantissant que les propriétaires respectent les lois fiscales applicables. Les relations de l’entreprise avec les administrations fiscales de l’État, des comtés et des collectivités locales s’en sont trouvées renforcées.

La conformité a également procuré à Duvet un avantage concurrentiel inattendu. « Certains de nos concurrents ont rencontré des difficultés parce qu’ils ne géraient pas correctement leurs obligations », explique Taylor. « Certains de leurs biens nous ont donc été confiés, car leurs propriétaires savaient qu’ils pouvaient nous faire confiance. Et comme la ville sait que nous tenons à agir en entreprise citoyenne responsable, elle recommande souvent Duvet aux visiteurs potentiels. »

Selon Taylor, le principal avantage réside peut-être dans l’effet de cette décision sur la réputation de Duvet, mais aussi sur la sienne. « Lorsque nous échangeons avec les chefs d’entreprise et les responsables locaux de Charleston, il est essentiel pour nous de jouir d’une réputation d’intégrité », affirme-t-il avec fierté. « Ils savent que nous sommes une entreprise qui se soucie réellement de sa communauté. »