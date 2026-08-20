Contactez-nous
Prizm dark blue background

Témoignages clients

L'entreprise Oasis Solutions séduite par une nouvelle solution simplifiée de dépôt des déclarations

Résultats

Conformité accrue

Expertise fiscale

Présentation de l’entreprise

Oasis Solutions fournit des services de conseil et d’accompagnement en systèmes de gestion aux petites et moyennes entreprises, en partenariat avec de grands éditeurs de solutions tels qu’Oracle NetSuite, Sage, Workday et Avalara.

Défis fiscaux

Oasis est basée à Louisville, dans le Kentucky, et dépose des déclarations fiscales dans l’Indiana, le Kentucky et le Tennessee. Chaque État applique ses propres règles concernant la taxabilité des services de conseil et des abonnements logiciels, ainsi que ses propres échéances déclaratives.

 

« De plus en plus de solutions sont désormais proposées sous forme d’abonnement », explique Annette Manias, présidente et fondatrice d’Oasis. « Nous ne facturons la taxe sur les ventes à nos clients que pour les logiciels installés sur site, qui font toujours partie de notre activité. »

 

Oasis facture également à ses clients des services tels que la mise en œuvre et la formation, qui ne sont imposables dans aucun des trois États où l’entreprise dépose des déclarations.

Pourquoi choisir Avalara ? 

« Nous avons un partenariat avec Avalara depuis plusieurs années », explique Annette. « Nous recommandons et vendons ses produits à nos clients, et nous utilisons nous-mêmes ses solutions depuis huit ans. »

 

Avec Returns for Small Business, Avalara a comblé un manque sur le marché en proposant une solution de dépôt des déclarations simplifiée, abordable et facile à utiliser. Lorsque le programme bêta a été lancé, Annette a souhaité y participer. « J’étais ravie de tester un produit capable de s’intégrer au reste de la gamme Avalara, tout en étant proposé à un tarif mieux adapté à notre budget et à nos besoins », explique-t-elle. « Et puis, j’aime tout simplement tester des logiciels. »

« Les petites entreprises recherchent avant tout deux choses : une solution économique et simple. Avalara Returns for Small Business répond à ces deux critères.

  • — Annette Manias
  • Présidente et fondatrice

 

Résultats

Annette a participé au programme de test bêta avec beaucoup d’enthousiasme. « J’aime les logiciels, alors j’ai demandé à Avalara de ne pas trop m’en dire », explique-t-elle. « Je voulais voir si je pouvais comprendre seule comment le produit fonctionnait et évaluer à quel point sa conception était intuitive. Les réponses se trouvaient presque toujours là où je m’attendais à les trouver. Et pour déposer les déclarations, il suffisait vraiment de cliquer sur un bouton. C’était simple. »

 

« Les équipes d’Avalara nous ont été extrêmement utiles », ajoute-t-elle. « Nous avons eu quelques questions en cours de route, et elles nous ont répondu très rapidement. Elles ont également été très attentives aux commentaires que je leur ai transmis en tant que cliente bêta. »

 

Annette apprécie également la tranquillité d’esprit que procure une conformité maîtrisée. « Nous ne suivons pas nous-mêmes l’évolution des lois et réglementations relatives aux taxes sur les ventes », explique-t-elle. « Nous savons qu'Avalara s'occupe de tout cela. Nous n’avons pas à nous en soucier. Nous savons que nous sommes en conformité. »

 

Avant d’utiliser Returns for Small Business, Annette effectuait elle-même le rapprochement et le dépôt des déclarations de taxes sur les ventes, un processus fastidieux qui lui prenait trois à quatre heures par mois. Aujourd’hui, sa comptable peut s’en charger en une heure environ. « Cela m’a permis d'avoir davantage de temps pour moi », conclut Annette.

Prêt à découvrir ce dont Avalara est capable?

Planifiez une démonstration pour découvrir notre solution.
Demander une démo
À propos d’Avalara
Produits et solutions
Integrations
Contactez-nous

Lundi–Vendredi

9:00 – 19:00 GMT
Ressources (Anglais)
Sites internationaux