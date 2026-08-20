Annette a participé au programme de test bêta avec beaucoup d’enthousiasme. « J’aime les logiciels, alors j’ai demandé à Avalara de ne pas trop m’en dire », explique-t-elle. « Je voulais voir si je pouvais comprendre seule comment le produit fonctionnait et évaluer à quel point sa conception était intuitive. Les réponses se trouvaient presque toujours là où je m’attendais à les trouver. Et pour déposer les déclarations, il suffisait vraiment de cliquer sur un bouton. C’était simple. »

« Les équipes d’Avalara nous ont été extrêmement utiles », ajoute-t-elle. « Nous avons eu quelques questions en cours de route, et elles nous ont répondu très rapidement. Elles ont également été très attentives aux commentaires que je leur ai transmis en tant que cliente bêta. »

Annette apprécie également la tranquillité d’esprit que procure une conformité maîtrisée. « Nous ne suivons pas nous-mêmes l’évolution des lois et réglementations relatives aux taxes sur les ventes », explique-t-elle. « Nous savons qu'Avalara s'occupe de tout cela. Nous n’avons pas à nous en soucier. Nous savons que nous sommes en conformité. »

Avant d’utiliser Returns for Small Business, Annette effectuait elle-même le rapprochement et le dépôt des déclarations de taxes sur les ventes, un processus fastidieux qui lui prenait trois à quatre heures par mois. Aujourd’hui, sa comptable peut s’en charger en une heure environ. « Cela m’a permis d'avoir davantage de temps pour moi », conclut Annette.