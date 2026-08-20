« Le principal avantage est la tranquillité d’esprit que nous procure la certitude de faire les choses correctement », explique Joe. « Par exemple, après qu’Avalara a commencé à déposer nos déclarations en Arizona, nous avons découvert certains éléments concernant l’utilisation des codes de localisation, qui différait de notre propre méthode. Et chaque fois que nous avons constaté un écart dans un taux de taxe, celui d'AvaTax s’est révélé exact, ce qui m’a agréablement surpris. Notre système est clairement mieux préparé aux contrôles que notre ancienne méthode. Le fait que nos auditeurs sachent que nous utilisons Avalara nous inspire une réelle confiance. »

Pour une entreprise en forte croissance comme Pacon, la facilité avec laquelle de nouveaux États peuvent être ajoutés constitue un autre avantage majeur. « Il suffit d’activer l’État concerné dans AvaTax, et c’est quelque chose que j’apprécie », explique Joe.

Pacon a pu charger dès le début de la mise en œuvre tous les États dans lesquels elle collecte la taxe sur les ventes, car l’entreprise est toujours en phase de croissance. « Ce n’est peut-être pas ainsi que toutes les entreprises mettent en œuvre la gamme Avalara, mais cette approche nous convenait bien », précise-t-il. « Nous sommes désormais prêts pour la suite. L’expérience a été très positive et nous sommes satisfaits du résultat. »