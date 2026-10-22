Get started

UK VAT returns

Once registered for value added tax (VAT) in the United Kingdom, businesses must declare all taxable transactions and remit any VAT due to HM Revenue & Customs (HMRC).

How often are UK VAT returns required?

U.K. VAT returns are typically filed quarterly. However:

 

  • Some businesses may be approved to file monthly returns, often where regular VAT repayments are expected
  • Annual filing is available under the Annual Accounting Scheme, subject to eligibility and HMRC approval
  • Filing frequency is determined at registration or when a special scheme is approved

 

HMRC will notify the business of its VAT return frequency when issuing VAT registration confirmation or scheme approval. 

UK VAT returns deadline

VAT returns must usually be submitted one month and seven days after the end of the reporting period.

 

Payments of any VAT due must also be made by the same deadline.

 

U.K. VAT returns are submitted using HMRC’s online VAT return system, which supports Making Tax Digital (MTD) reporting requirements. 

UK VAT ledgers

VAT-registered businesses must maintain appropriate VAT records, including:

 

  • Sales and purchase invoices
  • Import and export documentation
  • Accounting records and journals supporting VAT calculations
  • Digital records that comply with Making Tax Digital (MTD) requirements

 

VAT records must generally be retained for at least six years and be made available to HMRC upon request.

UK VAT payments deadline

VAT payments are due on the same date as the VAT return filing deadline (typically one month and seven days after the end of the reporting period).

 

Late payments may result in interest charges and penalties under the U.K. VAT penalty regime.

What UK VAT can be deducted?

Input VAT may generally be reclaimed on goods and services used for taxable business activities, including:

 

  • Goods purchased for resale
  • Capital assets and business equipment
  • Professional services and utilities
  • Import VAT on goods used for business purposes
  • Partial recovery for mixed-use expenses (such as travel or telecommunications), subject to apportionment rules

 

Input VAT cannot be reclaimed on private, non-business, or specifically blocked items (such as most business entertainment costs).

 

Overseas businesses may recover U.K. VAT either through:

 

  • Their U.K. VAT return (if U.K.-registered), or
  • The U.K. VAT refund scheme for non-U.K. established businesses, subject to eligibility and documentation requirements

Where are UK VAT returns filed?

All U.K. VAT returns must be submitted electronically via HMRC’s systems using Making Tax Digital-compatible software.

 

VAT payments are made electronically, typically by:

 

  • Direct Debit
  • Bank transfer
  • Other HMRC-approved electronic payment methods

UK VAT penalties

Penalties may apply for VAT non-compliance, including:

 

  • Penalties for late submission of VAT returns under the points-based penalty system
  • Interest charged on late VAT payments
  • Additional penalties for inaccuracies, errors, or deliberate misstatements

 

HMRC publishes guidance on applicable penalty thresholds, interest rates, and compliance standards, which may change over time.

How are UK VAT credits recovered?

If input VAT exceeds output VAT for a given period, the resulting VAT credit may be:

 

  • Carried forward to offset future VAT liabilities, or
  • Refunded directly to the business by HMRC

 

Refunds are generally processed after HMRC reviews the VAT return. Delays may occur if HMRC requests further information or opens a compliance check. 
Get help solving your VAT challenges
Contact us
phone_number
Other pages

Ready to see what Avalara can do?

Schedule a demo to see our solution.
Request a demo