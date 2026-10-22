UK VAT returns

Input VAT may generally be reclaimed on goods and services used for taxable business activities, including:
- Goods purchased for resale
- Capital assets and business equipment
- Professional services and utilities
- Import VAT on goods used for business purposes
- Partial recovery for mixed-use expenses (such as travel or telecommunications), subject to apportionment rules
Input VAT cannot be reclaimed on private, non-business, or specifically blocked items (such as most business entertainment costs).
Overseas businesses may recover U.K. VAT either through:
- Their U.K. VAT return (if U.K.-registered), or
- The U.K. VAT refund scheme for non-U.K. established businesses, subject to eligibility and documentation requirements