Las presentaciones tardías del SII pueden dar lugar a sanciones económicas, normalmente calculadas por registro o como un porcentaje del IVA implicado. Aunque las sanciones individuales puedan parecer pequeñas, se acumulan rápidamente con un gran volumen de facturas.
No. El SII y VeriFactu tienen propósitos diferentes. El SII se centra en la declaración del libro de registro del IVA en tiempo real, mientras que VeriFactu rige cómo se generan, almacenan y controlan las facturas para garantizar su integridad y trazabilidad. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación pueden tener que cumplir ambas normativas.
La automatización no es un requisito legal explícito, pero se vuelve operativamente necesaria a medida que aumentan el volumen y la complejidad de las facturas. Los procesos manuales tienen dificultades para cumplir los requisitos en tiempo real del SII de forma consistente y a escala.
La automatización mejora la precisión de los datos, garantiza la presentación puntual y crea registros de auditoría estructurados. Esto reduce los errores, limita los atrasos de «aceptado con errores» y proporciona documentación clara durante las revisiones de la autoridad fiscal.