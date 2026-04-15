Muchos equipos financieros que operan en España siguen viendo el coste del Suministro Inmediato de Información (SII) y el incumplimiento de VeriFactu en términos de multas. Eso es solo una parte del problema. El coste real se manifiesta en la reelaboración, los ciclos de cierre retrasados y la distracción de la dirección. Los equipos dedican tiempo a corregir registros rechazados, conciliar discrepancias y responder a consultas en lugar de centrarse en la elaboración de informes y la planificación. A medida que el volumen y la complejidad de las facturas aumentan, el cumplimiento manual deja de ser una función de control y se convierte en un centro de costes.



Este cambio es gradual. Con volúmenes más bajos, las hojas de cálculo y las cargas por lotes parecen manejables. A medida que el volumen de transacciones crece, las pequeñas ineficiencias se acumulan, lo que se convierte en un lastre operativo recurrente y aumenta la exposición a sanciones y al escrutinio de auditorías.



VeriFactu eleva aún más lo que está en juego. Traslada el cumplimiento normativo a la fase de generación de facturas y a la integridad del sistema, no solo a la elaboración de informes.



Analicemos el coste real de no automatizar el cumplimiento de SII y VeriFactu, incluyendo la exposición financiera directa, el impacto operativo oculto y el riesgo de auditoría.