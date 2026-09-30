EL CENTRO DE AGENTES
Agente de transacciones
Agente de declaraciones
Agente de investigación
Agente de certificados
AVALARA AVIATOR
LO QUE GANAS
- Ejecución 24/7
- Cumplimiento proactivo
- Precisión ante auditorías
- En tus sistemas
Tab 2
ESCALA Y PRUEBA
¿POR QUÉ AVIATOR?
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Alternativa
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Limitaciones
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Ventajas de Aviator
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IA de uso general
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Respuestas sin verificar, cero registros de auditoría y un alto riesgo de sanciones durante las auditorías
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Precisión ante auditorías: Información fiscal verificada con más de 20 años de datos normativos y referencias legales
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Software fiscal obsoleto
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Herramientas rígidas y compartimentadas que requieren laboriosas conciliaciones manuales y un mantenimiento informático constante
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Automatización conectada: Agentes que buscan información, calculan y presentan declaraciones con instrumentos cotidianos
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Nuevos participantes
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Carecen de escala empresarial, de variedad de productos y de un respaldo normativo contrastado
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Procedencia empresarial: Más de 20 años de cumplimiento normativo y millones de cálculos ante auditorías en el mundo real
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Declarantes subcontratados y «garantías»
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Equipos humanos que trabajan de forma manual, con límites estrictos de responsabilidad, restricciones de capacidad y registros de auditoría fragmentados
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Precisión constante: Precisión automatizada a nivel de transacciones, historial completo de los datos y asistencia especializada dedicada
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iPaaS tradicional y soluciones a medida
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Proyectos de varios meses que requieren ingeniería especializada, elevados costes de consultoría y un retraso en las tareas informáticas
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Implementación rápida: Conexiones personalizadas creadas e implementadas en días sin afectar a tu pila tecnológica actual
DISEÑADO PARA CUALQUIER NEGOCIO
CLIENTES
Aviator funciona actualmente con Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) y Avalara Tax Research. Se van añadiendo más productos de forma continua.
A diferencia de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) genéricos o de las startups de IA sin fundamento, Aviator se basa en el motor fiscal determinista propio de Avalara. La IA generativa se utiliza exclusivamente para la coordinación, la extracción de documentos no estructurados y la síntesis normativa, y el 100 % de los resultados se cotejan con la legislación fiscal verificada y se les asigna una puntuación de confianza antes de presentar los datos.
No. Aviator está diseñado para una autonomía controlada y te permite mantener el control en las etapas críticas. Aunque los agentes en segundo plano automatizan la investigación, la conciliación y la validación de datos, las acciones críticas (como la presentación de declaraciones, la anulación de reglas, la aprobación de exenciones y otras acciones de alta responsabilidad) requieren una autorización explícita por parte de una persona.
Las herramientas más recientes suelen centrarse en la facturación automatizada para pilas tecnológicas limitadas y carecen de conectividad con los sistemas ERP empresariales, de un alcance fiscal global y de un historial probado en materia de defensa ante auditorías. Aviator combina la velocidad de la IA agéntica con una escalabilidad de nivel empresarial: Más de 1400 integraciones con socios y más de 20 años de experiencia en inteligencia normativa probada en la práctica.
Aviator genera un registro de auditoría de procedencia inalterable para cada transacción y presentación. Puedes reconstruir las normas legales exactas, los tipos impositivos aplicables y la validez de las exenciones vigentes en el milisegundo en que se produjo la transacción, dando a tu equipo una confianza absoluta a la hora de responder a las auditorías.
No hay nada más que configurar. Aviator se inicia directamente desde el portal de Avalara que ya utilizas, y funciona con los productos y suscripciones que ya tienes: no hace falta realizar ninguna integración nueva, acuerdo ni suscripción adicional. A los clientes actuales se les concederá acceso automáticamente en su próxima renovación de AvaTax o Returns tras la disponibilidad general.
Si acabas de unirte a nosotros, Aviator viene incluido de serie en tu experiencia con Avalara: en cuanto tu cuenta y tus productos estén activados, Aviator estará disponible automáticamente, sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional por tu parte.