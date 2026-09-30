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PRESENTAMOS AVALARA AVIATOR

Tu nueva plantilla dedicada a los impuestos y al cumplimiento normativo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Avalara Aviator es el centro de agentes que integra agentes de IA diseñados específicamente en tus flujos de trabajo fiscales, que ofrece una precisión que resiste cualquier auditoría y un cumplimiento normativo proactivo mientras tú mantienes el control.
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Descubre cómo funciona

EL CENTRO DE AGENTES

Conoce a Avi y al equipo de agentes especializados

El equipo de agentes especializados está pensado para gestionar flujos de trabajo de varios pasos en los que se llevan a cabo tareas fiscales y de cumplimiento normativo. Supervisan de forma proactiva las actividades de cumplimiento, hacen recomendaciones y señalan posibles problemas, además de ofrecerte un control y una visibilidad totales.


Combinan la rapidez de la IA con los conocimientos de un experto fiscal con amplia experiencia, respaldados por más de 20 años de experiencia en materia normativa.
Aviator illustration - Spanish

Avi (agente de orquestación)

Asigna tareas a los agentes principales, señala los riesgos de forma proactiva y cede a los humanos el control de las aprobaciones importantes
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Agente de transacciones

Automatiza cálculos fiscales precisos, explica las decisiones sobre cada elemento y comprueba los datos de las transacciones en tiempo real
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Agente de declaraciones

Prepara, concilia y presenta declaraciones de forma automática en miles de jurisdicciones
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Agente de investigación

Realiza investigaciones fiscales en formato coloquial, respaldadas por referencias normativas verificadas y análisis jurisdiccionales
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Agente de certificados

Verifica certificados de exención, números de identificación fiscal y el estado de registro en tiempo real para reducir los riesgos

AVALARA AVIATOR

Agentes de IA diseñados específicamente para tus flujos de trabajo fiscales y de cumplimiento normativo

Descubre cómo Avalara Aviator integra los impuestos y el cumplimiento normativo mediante IA agéntica en tus flujos de trabajo, ofreciendo así una precisión que resiste cualquier auditoría mientras tú mantienes el control.
Avalara Aviator intro video thumbnail

LO QUE GANAS

Cumplimiento normativo mediante IA agéntica creado para fomentar la confianza, la capacidad y el control

Tab 2

Los agentes llevan a cabo tareas complejas de fiscalidad y cumplimiento normativo las 24 horas del día

Los agentes de IA especializados planifican, investigan, validan y gestionan de forma proactiva los flujos de trabajo de varios pasos a cualquier hora. Tu equipo amplía su capacidad operativa para centrarse en el crecimiento del negocio sin tener que contratar a más personal.

Obtienes lo siguiente:

  • Flujos de trabajo de cumplimiento normativo las 24 horas del día, que funcionan a la perfección desde la investigación hasta la presentación
  • Asistencia bajo demanda y en lenguaje sencillo para resolver tareas de cumplimiento en cualquier momento
  • Análisis de cálculos en tiempo real y razonamientos listos para auditorías
  • Reducción del tiempo de preparación de la presentación, de días a horas
Los agentes de IA detectan los riesgos antes de que surjan los problemas

Los agentes supervisan las transacciones constantemente, detectan anomalías y corrigen los errores antes de que presentes la documentación.

Obtienes lo siguiente:

  • Seguimiento automático de nexos económicos antes de superar los umbrales estatales
  • Comprobaciones automáticas de certificados que señalan la falta de cobertura antes de que venzan los plazos de presentación
  • Conciliación de variaciones previa a la presentación que resuelve las discrepancias de las declaraciones antes de enviarlas
  • Alertas en tiempo real en el flujo de trabajo que detectan riesgos de cumplimiento antes de que los errores se propaguen
  • Pasos de aprobación con intervención humana para todas las tareas críticas
Los agentes proporcionan datos respaldados por expertos y de gran precisión en los que puedes confiar

Para superar con éxito una auditoría, necesitas datos precisos y verificables, respaldados por fuentes fiables.

Obtienes lo siguiente:

  • Referencias directas al código tributario que respaldan cada cálculo y cada decisión
  • Registros defendibles ante una auditoría que recrean las reglas exactas utilizadas en las transacciones
  • Etiquetas transparentes que separen los cálculos legales de los análisis generados por IA
  • Filtros de aprobación manual integrados que garantizan un control total de la presentación
Aviator integra los impuestos y el cumplimiento normativo directamente en los sistemas que utilizan tus equipos a diario

Integra Agentic Tax and Compliance™ directamente en tus sistemas de ERP, facturación y comercio electrónico, plataformas de correo electrónico y copilotos. Conecta cualquier plataforma en cuestión de días con supervisión continua, sin retrasos informáticos y sin costosos proyectos de integración.

Obtienes lo siguiente:

  • Conexiones únicas que se adaptan automáticamente a toda tu empresa
  • Notificaciones en la aplicación y acciones sin tener que cambiar de sistema
  • Posibilidad de instalar y configurar Avi para que interactúe con tus aplicaciones empresariales

ESCALA Y PRUEBA

Impuestos y cumplimiento normativo fiables que se adaptan al crecimiento de tu empresa

54 mil mill.+

de transacciones procesadas en un año
6,6 M+

de declaraciones de impuestos presentadas en 2025 con una precisión del 99,95 %
200  000+

clientes de todos los sectores y empresas de todos los tamaños
30  000+

jurisdicciones fiscales en más de 190 países

¿POR QUÉ AVIATOR?

Aviator es único.

Alternativa

Limitaciones

Ventajas de Aviator

IA de uso general

Respuestas sin verificar, cero registros de auditoría y un alto riesgo de sanciones durante las auditorías

Precisión ante auditorías: Información fiscal verificada con más de 20 años de datos normativos y referencias legales

Software fiscal obsoleto

Herramientas rígidas y compartimentadas que requieren laboriosas conciliaciones manuales y un mantenimiento informático constante

Automatización conectada: Agentes que buscan información, calculan y presentan declaraciones con instrumentos cotidianos

Nuevos participantes 

Carecen de escala empresarial, de variedad de productos y de un respaldo normativo contrastado

Procedencia empresarial: Más de 20 años de cumplimiento normativo y millones de cálculos ante auditorías en el mundo real

Declarantes subcontratados y «garantías»

Equipos humanos que trabajan de forma manual, con límites estrictos de responsabilidad, restricciones de capacidad y registros de auditoría fragmentados

Precisión constante: Precisión automatizada a nivel de transacciones, historial completo de los datos y asistencia especializada dedicada

iPaaS tradicional y soluciones a medida

Proyectos de varios meses que requieren ingeniería especializada, elevados costes de consultoría y un retraso en las tareas informáticas

Implementación rápida: Conexiones personalizadas creadas e implementadas en días sin afectar a tu pila tecnológica actual

DISEÑADO PARA CUALQUIER NEGOCIO

Creado para tu proceso específico de cumplimiento normativo

Empezar

Sin experiencia en automatización fiscal

Muchos proveedores de tecnología fiscal automatizan cálculos básicos, pero no logran adaptarse a la creciente complejidad empresarial. Carecen de análisis proactivos y obligan a los equipos a seguir flujos de trabajo manuales y propensos a errores. Sin una visión en tiempo real de las obligaciones cada vez más amplias en materia de nexos y sin datos precisos sobre las transacciones, el cumplimiento normativo se convierte en una constante pérdida de recursos llena de riesgos. Por otro lado, las herramientas de IA de uso general generan respuestas plausibles, pero sin la certeza necesaria para una auditoría ni las referencias normativas que se exigen en las declaraciones de impuestos.


Aviator, respaldada por más de 20 años de experiencia en cumplimiento normativo, te ofrece la rapidez de la IA moderna con una base sólida y fiable.

Clientes actuales de Avalara

Tus productos de Avalara ya se encargan de las tareas más pesadas y deterministas de cálculo, presentación de declaraciones y gestión de certificados. Pero tu equipo sigue dedicando horas cruciales a la investigación, la conciliación y la gestión de excepciones entre esos sistemas.


Aviator coordina agentes de IA especializados en tus flujos de trabajo actuales para automatizar los procesos que garantizan el cumplimiento normativo: elimina las carencias manuales, ahorra tiempo en la consulta de datos y responde a las auditorías, mientras sigues manteniendo el control total.

Socios de integración de tecnología y sistemas

Incorpora capacidades agénticas de cumplimiento normativo directamente en las plataformas de ERP, comercio electrónico y facturación para sentar las bases de unas operaciones fiscales y de cumplimiento normativo modernas con tecnología de IA. Los socios pueden usar la funcionalidad de integración agéntica de Avalara para ofrecer flujos de trabajo inteligentes y autónomos a sus clientes dentro de sus propias plataformas.

CLIENTES 

Descubre qué opinan las
empresas que usan Aviator

PREGUNTAS FRECUENTES

Aviator funciona actualmente con Avalara AvaTax, Avalara AvaTax for Accounts Payable, Avalara Returns, Avalara Exemption Certificate Management (ECM) y Avalara Tax Research. Se van añadiendo más productos de forma continua.

A diferencia de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) genéricos o de las startups de IA sin fundamento, Aviator se basa en el motor fiscal determinista propio de Avalara. La IA generativa se utiliza exclusivamente para la coordinación, la extracción de documentos no estructurados y la síntesis normativa, y el 100 % de los resultados se cotejan con la legislación fiscal verificada y se les asigna una puntuación de confianza antes de presentar los datos.

No. Aviator está diseñado para una autonomía controlada y te permite mantener el control en las etapas críticas. Aunque los agentes en segundo plano automatizan la investigación, la conciliación y la validación de datos, las acciones críticas (como la presentación de declaraciones, la anulación de reglas, la aprobación de exenciones y otras acciones de alta responsabilidad) requieren una autorización explícita por parte de una persona.

Las herramientas más recientes suelen centrarse en la facturación automatizada para pilas tecnológicas limitadas y carecen de conectividad con los sistemas ERP empresariales, de un alcance fiscal global y de un historial probado en materia de defensa ante auditorías. Aviator combina la velocidad de la IA agéntica con una escalabilidad de nivel empresarial: Más de 1400 integraciones con socios y más de 20 años de experiencia en inteligencia normativa probada en la práctica.

Aviator genera un registro de auditoría de procedencia inalterable para cada transacción y presentación. Puedes reconstruir las normas legales exactas, los tipos impositivos aplicables y la validez de las exenciones vigentes en el milisegundo en que se produjo la transacción, dando a tu equipo una confianza absoluta a la hora de responder a las auditorías.

No hay nada más que configurar. Aviator se inicia directamente desde el portal de Avalara que ya utilizas, y funciona con los productos y suscripciones que ya tienes: no hace falta realizar ninguna integración nueva, acuerdo ni suscripción adicional. A los clientes actuales se les concederá acceso automáticamente en su próxima renovación de AvaTax o Returns tras la disponibilidad general.

 

Si acabas de unirte a nosotros, Aviator viene incluido de serie en tu experiencia con Avalara: en cuanto tu cuenta y tus productos estén activados, Aviator estará disponible automáticamente, sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional por tu parte.
¿Quieres probar Avalara Aviator?

Descubre el centro de agentes que se encarga de todo lo relacionado con el cumplimiento normativo por ti.
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