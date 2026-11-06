The need to pay GET in Hawaii is predicated on having a significant connection with the state. This is a concept known as nexus. Nexus is a Latin word that means "to bind or tie," and it’s the deciding factor for whether the state has the legal authority to require your business to file and remit GET.

Nexus triggers

Sales tax nexus in all states used to be limited to physical presence: Hawaii could require a business to register and remit general excise tax only if it had a physical presence in the state, such as employees or an office, retail store, or warehouse.

In June 2018, the Supreme Court of the United States overruled the physical presence rule with its decision in South Dakota v. Wayfair, Inc. States are now free to tax businesses based on their economic and virtual connections to the state, or economic nexus.



While physical presence still triggers a GET obligation in Hawaii, it’s now possible for out-of-state sellers to have general excise tax nexus with Hawaii.



Out-of-state sellers

Out-of-state sellers with no physical presence in a state may establish nexus in the following ways:



Affiliate nexus : Having ties to businesses or affiliates in Hawaii. This includes, but isn’t limited to, the design and development of tangible personal property (goods) sold by the remote retailer, or solicitation of sales of goods on behalf of the retailer.

Click-through nexus: Having an agreement to reward a person(s) in the state for directly or indirectly referring potential purchasers of goods through an internet link, website, or otherwise. At this time, Hawaii has not enacted a click-through nexus law.



Economic nexus: Having a certain amount of economic activity in the state. For sales made on and after 1 July 2018, a remote seller must register with the state then remit Hawaii GET if the remote seller meets either of the following criteria (the economic thresholds):

Gross revenue from Hawaii sales of $100,000 or more; or

200 or more separate transactions in the current or previous year

Inventory in the state: Storing property for sale in the state. This includes merchandise owned by Fulfilment by Amazon (FBA) merchants and stored in Hawaii in a warehouse owned or operated by Amazon.



Marketplace sales: Making sales through a marketplace. Effective 1 January 2020, marketplace facilitators will be responsible for collecting and remitting GET on behalf of marketplace sellers in Hawaii.



Non-collecting seller use tax reporting: Effective 1 January 2020, Hawaii will require use tax notice and reporting by “any person other than a marketplace facilitator who provides a forum, whether physical or electronic, in which sellers list or advertise tangible personal property for sale and takes or processes sales orders.” Requirements include:

Posting a conspicuous notice on the forum informing potential purchasers that they’re required to pay Hawaii use tax on sales made through unlicensed sellers

Providing a written notice at the time of sale that the purchaser may be required to remit use tax directly to the tax department, along with instructions on how to obtain additional information

Additionally, non-collecting forum providers would have to send an annual report to the Hawaii Department of Taxation with the following information for each purchaser of tangible personal property delivered into Hawaii:

The name and address (billing and mailing) of the purchaser

The Hawaii address where tangible personal property was delivered to the purchaser

The aggregate dollar amount of the purchaser’s purchases

The name and address of the seller (not the forum provider)

If a seller opts to collect and remit tax in Hawaii, the non-collecting forum provider would be relieved of the use tax notice and reporting requirements on that seller’s sales.



Trade shows: Businesses attending conventions or trade shows in Hawaii may be required to register with Form G-45. You may be liable for collecting and remitting Hawaii GET on orders taken or sales made during Hawaii conventions or trade shows.



For more information, see Hawaii Department of Taxation Announcement No. 2018-10, Hawaii State Taxes Chapter 237, and Administrative Rules.

Trailing nexus

Nexus can linger even after a retailer ceases the activities that caused it to be “engaged in business” in the state. This is known as trailing nexus. As of June 2019, Hawaii does not have an explicitly defined trailing nexus policy.

Fulfilment by Amazon (FBA)

If you’re an active Amazon seller and you use Fulfilment by Amazon (FBA), you need to know where your inventory is stored and if its presence in a state will trigger nexus. FBA sellers can also download an Inventory Event Detail Report from Amazon Seller Central to identify inventory stored in Hawaii.

If you sell taxable goods to Hawaii residents and have inventory stored in the state, you likely have nexus and an obligation to remit tax. To begin to understand your unique nexus obligations, check out our free economic nexus tool or consult with a trusted tax adviser.



Sourcing general excise tax in Hawaii: which rate to collect

In some states, tax rates, rules, and regulations are based on the location of the seller and the origin of the sale (origin-based sourcing). In others, tax is based on the location of the buyer and the destination of the sale (destination-based sourcing).

Hawaii is a destination-based state. This means you’re responsible for the rate determined by the ship-to address on all taxable sales.