Quién está obligado a cumplir con el SII y qué significa técnicamente

El SII se aplica a las empresas que se encuentran dentro de categorías específicas de IVA definidas por la AEAT. Una vez que se cumplen esos criterios, no es opcional. Las categorías principales son:

Grandes contribuyentes con una facturación anual de IVA superior a 6 millones de euros

Grupos de IVA registrados en España (grupos de IVA)

Empresas registradas en REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

Empresas extranjeras con número de IVA español que cumplan los mismos criterios

La AEAT evalúa anualmente la condición de gran contribuyente. Las empresas no se autocertifican. Si una empresa supera el umbral, la AEAT comunica la obligación directamente.

La pertenencia al REDEME también implica la participación obligatoria en el SII. Las empresas suelen unirse a REDEME para beneficiarse de las devoluciones mensuales del IVA, pero esto conlleva automáticamente obligaciones de declaración continua del IVA.

Los grupos de IVA también están incluidos, ya que la AEAT requiere visibilidad casi en tiempo real de la actividad de IVA a nivel de grupo.

Para las empresas que ya se están preparando para el cumplimiento del SII y VeriFactu en la facturación en tiempo real, es fundamental comprender dónde comienzan las obligaciones del SII, ya que los controles de declaración y facturación se superponen cada vez más a nivel operativo.

Algunas empresas también se acogen al SII de forma voluntaria. Esto suele deberse a consideraciones operativas o de flujo de caja vinculadas a la participación en REDEME, más que a la preferencia de declaración en sí.

El punto clave es que el alcance del SII viene determinado por el estado del IVA y la clasificación de la AEAT, no por si la empresa considera necesario el envío de información en tiempo real.

¿Qué ocurre con las empresas extranjeras con IVA español?

Las empresas extranjeras no están excluidas del SII simplemente por tener su sede fuera de España.

Si una empresa no residente está registrada a efectos del IVA español y se encuentra dentro de una de las categorías contempladas —como superar el umbral de 6 millones de euros, unirse a REDEME u operar dentro de un grupo de IVA español—, las obligaciones del SII se aplican de la misma manera que para las entidades nacionales.

Aquí es donde muchas empresas extranjeras tienen problemas. Los equipos a menudo asumen que, dado que la facturación o las operaciones financieras se gestionan de forma centralizada fuera de España, las obligaciones de información local en tiempo real no se aplican. En la práctica, la AEAT se centra en el estado de registro y declaración del IVA asociado a la propia actividad española.

Para las empresas extranjeras, esto genera una complejidad operativa adicional. Los datos de las facturas pueden proceder de sistemas ERP globales, centros de servicios compartidos o plataformas de facturación regionales que no fueron diseñados originalmente para la declaración del IVA en tiempo real en España. Esto significa que la preparación para el SII a menudo depende de la arquitectura de integración y el flujo de datos, no solo de la interpretación fiscal.

La obligación se aplica independientemente de dónde tenga su sede la empresa. Una vez que la entidad de IVA española entra en el ámbito de aplicación, los requisitos de declaración del SII se vuelven obligatorios.