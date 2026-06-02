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2 de junio de 2026

Quién está obligado a cumplir con el SII y qué significa técnicamente

Ben Robinson

Muchas empresas que operan en España aún no tienen claro si entran dentro del ámbito de aplicación del Suministro Inmediato de Información (SII).

 

La confusión es comprensible. Las obligaciones del SII no se determinan únicamente por el tamaño de la empresa, ni se basan en una autoevaluación informal. El ámbito se define por criterios específicos de la Agencia Tributaria (AEAT) española vinculados al estado del IVA, la facturación y el registro en regímenes fiscales particulares.

 

Para los equipos de finanzas y TI, el desafío no es solo entender si el SII aplica. Se trata de entender lo que el cumplimiento realmente requiere a nivel operativo.

Conclusiones clave

  • El ámbito del SII lo determinan los criterios de la AEAT, no las preferencias empresariales. Grandes contribuyentes, miembros del REDEME, grupos de IVA y ciertas empresas extranjeras con registro de IVA español están obligados a cumplir.
  • El SII es una obligación de declaración en tiempo real, no un proceso de presentación periódica. Las empresas deben presentar los registros estructurados del libro de IVA a la AEAT en plazos estrictos de cuatro días naturales.
  • El cumplimiento depende de los sistemas y las integraciones. Las plataformas de ERP, facturación y emisión de facturas deben ser compatibles con la generación de XML, la conectividad con la API de la AEAT, los flujos de trabajo de validación y el registro listo para auditorías.
  • El SII y VeriFactu son diferentes, pero están cada vez más conectados. El SII rige la declaración del libro de IVA, mientras que VeriFactu rige la integridad y trazabilidad de las facturas, lo que significa que muchas empresas necesitarán estar operativamente preparadas para ambos.

¿Qué empresas deben cumplir con el SII?

El SII se aplica a las empresas que se encuentran dentro de categorías específicas de IVA definidas por la AEAT. Una vez que se cumplen esos criterios, no es opcional. Las categorías principales son:

 

  • Grandes contribuyentes con una facturación anual de IVA superior a 6 millones de euros
  • Grupos de IVA registrados en España (grupos de IVA)
  • Empresas registradas en REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)
  • Empresas extranjeras con número de IVA español que cumplan los mismos criterios

 

La AEAT evalúa anualmente la condición de gran contribuyente. Las empresas no se autocertifican. Si una empresa supera el umbral, la AEAT comunica la obligación directamente.

 

La pertenencia al REDEME también implica la participación obligatoria en el SII. Las empresas suelen unirse a REDEME para beneficiarse de las devoluciones mensuales del IVA, pero esto conlleva automáticamente obligaciones de declaración continua del IVA.

 

Los grupos de IVA también están incluidos, ya que la AEAT requiere visibilidad casi en tiempo real de la actividad de IVA a nivel de grupo.

 

Para las empresas que ya se están preparando para el cumplimiento del SII y VeriFactu en la facturación en tiempo real, es fundamental comprender dónde comienzan las obligaciones del SII, ya que los controles de declaración y facturación se superponen cada vez más a nivel operativo.

 

Algunas empresas también se acogen al SII de forma voluntaria. Esto suele deberse a consideraciones operativas o de flujo de caja vinculadas a la participación en REDEME, más que a la preferencia de declaración en sí.

 

El punto clave es que el alcance del SII viene determinado por el estado del IVA y la clasificación de la AEAT, no por si la empresa considera necesario el envío de información en tiempo real.

 

¿Qué ocurre con las empresas extranjeras con IVA español?

 

Las empresas extranjeras no están excluidas del SII simplemente por tener su sede fuera de España.

 

Si una empresa no residente está registrada a efectos del IVA español y se encuentra dentro de una de las categorías contempladas —como superar el umbral de 6 millones de euros, unirse a REDEME u operar dentro de un grupo de IVA español—, las obligaciones del SII se aplican de la misma manera que para las entidades nacionales.

 

Aquí es donde muchas empresas extranjeras tienen problemas. Los equipos a menudo asumen que, dado que la facturación o las operaciones financieras se gestionan de forma centralizada fuera de España, las obligaciones de información local en tiempo real no se aplican. En la práctica, la AEAT se centra en el estado de registro y declaración del IVA asociado a la propia actividad española.

 

Para las empresas extranjeras, esto genera una complejidad operativa adicional. Los datos de las facturas pueden proceder de sistemas ERP globales, centros de servicios compartidos o plataformas de facturación regionales que no fueron diseñados originalmente para la declaración del IVA en tiempo real en España. Esto significa que la preparación para el SII a menudo depende de la arquitectura de integración y el flujo de datos, no solo de la interpretación fiscal.

 

La obligación se aplica independientemente de dónde tenga su sede la empresa. Una vez que la entidad de IVA española entra en el ámbito de aplicación, los requisitos de declaración del SII se vuelven obligatorios.

¿Cuándo comenzaron las obligaciones del SII?

El SII se hizo obligatorio el 1 de julio de 2017 para las empresas incluidas en su ámbito de aplicación. Desde esa fecha, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación están obligadas a presentar los registros contables del IVA de forma continua a través del sistema SII de la AEAT.

 

No existe actualmente un período de gracia general para las empresas que entran dentro del ámbito de aplicación. Una vez que la AEAT clasifica una entidad como sujeta al SII, la obligación se aplica inmediatamente dentro del marco de declaración y los plazos definidos por el régimen.

 

Para los equipos de finanzas y TI, esto significa que el SII no debe tratarse como un requisito futuro. Para las entidades incluidas en el ámbito de aplicación, ya es una obligación de información operativa que debe ser respaldada continuamente a través de sistemas, integraciones y flujos de trabajo de informes.

¿Qué requisitos técnicos exige el cumplimiento del SII?

El SII no es solo una obligación de declaración. Es un requisito de integración técnica.

 

Las empresas deben poder extraer los datos de las facturas de sus sistemas, transformarlos a la estructura XML requerida por la AEAT y enviarlos a través de los servicios web de la AEAT dentro de los estrictos plazos de presentación.

 

En el centro del SII se encuentra la comunicación basada en API con la AEAT. Los sistemas deben conectarse directamente, o a través de un middleware, a la infraestructura de servicios web de la AEAT para enviar los registros del libro de IVA electrónicamente. Estas presentaciones no son facturas ni documentos PDF. Son registros XML estructurados que contienen datos de IVA a nivel de transacción. El SII opera con cuatro libros de IVA principales:

 

  • Facturas emitidas (libro de facturas expedidas)
  • Facturas recibidas (libro de facturas recibidas)
  • Bienes de inversión (bienes de inversión)
  • Operaciones intracomunitarias

 

Cada libro de registro cumple los requisitos del esquema de la AEAT. Esto significa que los datos de la factura deben cumplir con:

 

  • Estructuras de campo XML requeridas
  • Normas de clasificación del IVA
  • Requisitos de formato de la contraparte
  • Lógica de fechas y secuenciación

 

El plazo de presentación de informes es exigente desde el punto de vista operativo. La mayoría de los registros deben presentarse en un plazo de cuatro días naturales a partir de la emisión o recepción de la factura. Esto deja poco tiempo para la corrección una vez que los errores entran en el flujo de trabajo.

 

Por lo tanto, la gestión de errores se vuelve fundamental. La AEAT devuelve los siguientes códigos de respuesta para los registros enviados:

 

  • Aceptado
  • Aceptado con errores
  • Rechazado

 

Los registros rechazados o marcados deben corregirse y volver a enviarse rápidamente para evitar una creciente exposición al incumplimiento. Para los equipos de finanzas y TI, esto crea un entorno de informes continuo en lugar de un proceso de fin de mes.

 

Empresas que gestionan tanto la declaración del SII como SII vs. Los requisitos operativos de VeriFactu necesitan cada vez más flujos de trabajo de cumplimiento integrados, ya que la integridad de la facturación y la declaración del IVA están cada vez más interconectadas técnicamente.

 

La auditabilidad también es esencial. Todas las entregas, acuses de recibo, correcciones y registros de respuesta deben conservarse de forma que permitan la inspección y la conciliación. Sin un registro estructurado y una trazabilidad, los equipos financieros tienen dificultades para demostrar qué se envió, cuándo y cómo se resolvieron los errores.

¿Qué sistemas deben implementarse?

La conformidad con el SII depende tanto de la arquitectura de los sistemas como de los conocimientos fiscales. Como mínimo, las empresas necesitan un sistema ERP, de facturación o de contabilidad capaz de extraer datos de facturas a nivel de transacción casi en tiempo real. Esos datos deben transformarse en registros XML compatibles con la AEAT y enviarse a través de los servicios web de la AEAT. En la práctica, la mayoría de las organizaciones requieren:

 

  • Sistemas ERP o de facturación que exponen los datos de las facturas de forma consistente
  • Middleware de API o una plataforma de cumplimiento para gestionar la conectividad con la AEAT
  • Controles de validación antes del envío
  • Flujos de trabajo de supervisión y corrección de errores
  • Capacidad de registro e informes para soporte de auditoría

 

Aquí es donde muchas empresas encuentran limitaciones. El software de contabilidad estándar puede admitir la declaración del IVA internamente, pero no el envío directo a la API de la AEAT. En muchos casos, los sistemas requieren una integración adicional o una capa de cumplimiento para soportar correctamente la presentación continua del SII.

 

Los datos de las facturas suelen proceder de varios sistemas:

 

  • Plataformas ERP
  • Entornos de comercio electrónico
  • Centros de servicios compartidos
  • Sistemas TPV
  • Herramientas de facturación externas

 

Sin controles de integración y validación, las discrepancias aparecen rápidamente entre los registros contables y las presentaciones al SII.

 

Esto no es solo un proyecto fiscal. Los equipos de TI, los propietarios de ERP, las operaciones financieras y los equipos fiscales deben coordinarse estrechamente, ya que el cumplimiento del SII depende del comportamiento del sistema, la fiabilidad de la integración y la calidad de los datos en todo el proceso de facturación.

SII vs. VeriFactu: ¿Son la misma obligación?

No. El SII y Verifactu están relacionados, pero no son la misma obligación.

 

El SII es un marco de declaración del IVA. Exige a las empresas que envíen los datos del libro de IVA a la AEAT casi en tiempo real a través de registros XML estructurados.

 

VeriFactu es diferente. Se centra en la integridad de las facturas y en los controles antifraude dentro del propio sistema de facturación. El requisito no es solo informar los datos de la factura, sino garantizar que las facturas se generen, almacenen, corrijan y vinculen de forma trazable y a prueba de manipulaciones.

 

En la práctica:

 

  • El SII rige la declaración
  • VeriFactu rige la generación y la integridad de las facturas

 

Muchas empresas deberán cumplir ambas normativas al mismo tiempo. Por eso, los equipos de finanzas y TI necesitan cada vez más una arquitectura de cumplimiento compartida en lugar de procesos de informes y facturación separados.

Cómo puede ayudar Avalara

El cumplimiento del SII requiere algo más que cumplir con una obligación de declaración. Las empresas necesitan sistemas que puedan extraer, validar, transmitir, conciliar y supervisar los datos de IVA de forma continua en toda la organización.

 

Para muchas organizaciones, los datos de las facturas se encuentran en plataformas ERP, sistemas de facturación, entornos de comercio electrónico y flujos de trabajo de servicios compartidos que no fueron diseñados para la presentación de informes casi en tiempo real a la AEAT.

 

Avalara ayuda a las empresas que operan en España a crear un modelo escalable de cumplimiento del SII sin interrumpir las operaciones financieras principales.

 

Como parte de nuestra plataforma de IA agéntica para impuestos y cumplimiento global, Avalara combina un motor de cumplimiento certificado con automatización impulsada por IA para ayudar a las empresas a mejorar la precisión de los informes de IVA, reducir el esfuerzo manual y mantener una visibilidad lista para auditorías en todos los flujos de trabajo de informes. Al integrarse con los sistemas ERP y de facturación, Avalara permite:

 

  • Extracción y validación de datos de facturas casi en tiempo real
  • Generación automática de XML y envío a la API de la AEAT
  • Monitorización continua de registros aceptados y rechazados
  • Reconciliación entre los datos de informes del ERP y del Suministro Inmediato de Información (SII)
  • Registro y trazabilidad listos para auditorías en envíos y correcciones

 

Avalara también ayuda a las organizaciones a prepararse para los requisitos superpuestos de SII y VeriFactu al alinear los flujos de trabajo de informes y los controles de integridad de las facturas dentro de un marco de cumplimiento centralizado.

 

El resultado es una reducción del esfuerzo manual, menos errores en los informes, una mejor preparación para las auditorías y un mayor control operativo para los equipos financieros y de TI. Póngase en contacto con Avalara para obtener más información.

Preguntas frecuentes

Solo si se encuentra dentro de una de las categorías incluidas, como superar el umbral de 6 millones de euros de IVA, unirse a REDEME u operar dentro de un grupo de IVA español.

Sí. La pertenencia a REDEME conlleva automáticamente obligaciones de declaración del SII.

Solo si el software es compatible con la integración de la API de la AEAT y los requisitos de envío de XML del SII. Muchas plataformas de contabilidad requieren middleware o una capa de cumplimiento dedicada para admitir flujos de trabajo completos de informes del SII.

No. El SII complementa las declaraciones de IVA al exigir la presentación de datos del libro de registro de facturas a la AEAT casi en tiempo real. Las empresas deben seguir cumpliendo con sus obligaciones normales de declaración del IVA.

Las tasas, normas y reglamentaciones del impuesto sobre las ventas cambian a menudo. Aunque esperamos que esta información le resulte útil, este blog únicamente tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento legal ni fiscal.
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