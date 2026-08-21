Los formatos, las normas de validación, los flujos de trabajo para pagar impuestos, las conexiones con las administraciones públicas y las expectativas locales pueden variar según el país, lo que multiplica las exigencias de la puesta en marcha.
Las soluciones específicas para cada país multiplican el esfuerzo necesario
Tratar cada país como si fuera una implementación independiente supone más integraciones, flujos de trabajo, ciclos de pruebas, plazos y soporte.
Las responsabilidades dejan de estar alineadas
Los equipos de Impuestos, TI, Finanzas y los equipos regionales deben coordinar el alcance, los sistemas, los datos, los presupuestos, los plazos y las responsabilidades en cada implementación.
El riesgo aumenta con cada nueva implementación
Sin un modelo replicable, cada nueva implementación puede acabar siendo más lenta, más cara y más difícil de gestionar.