Lorsqu’un bien meuble corporel est acheté en Californie, la taxe de vente est généralement collectée par le détaillant au point de vente. Si cette taxe n’est pas collectée, ou si des biens sont achetés dans un autre État sans qu’aucune taxe soit perçue, une taxe d’utilisation est probablement due et il appartient à l’acheteur de la déclarer. La taxe d’utilisation est l’une des taxes les plus souvent négligées et mal comprises. Ce guide vous aidera à mieux comprendre et gérer vos obligations en matière de taxe d’utilisation en Californie.



La taxe d’utilisation peut s’appliquer aux entreprises, aux particuliers et aux organismes à but non lucratif qui ne bénéficient pas d’une exonération accordée par le California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA). Elle vise à garantir des conditions de concurrence équitables pour les achats qui échappent à la taxe de vente.



Il existe deux types de taxe d’utilisation.La taxe d’utilisation vendeur s’applique aux détaillants, tandis que la taxe d’utilisation consommateur s’applique aux consommateurs. Les consommateurs peuvent être des particuliers ou des entreprises.



Le taux actuel de la taxe d’utilisation en Californie est identique au taux de la taxe de vente de l’État, soit 6,0 %.