L'importazione di merci in Europa Le regole IVA che devi conoscere.

Importazioni soggette a IVA

Ai fini dell'IVA e per le dogane dell'Unione europea, l'introduzione di merci nell'UE per la prima volta, da un altro paese extra-UE, è definita importazione. Generalmente, il paese di arrivo cercherà di applicare la sua aliquota IVA standard (ad esempio, la Germania applica il 19%) sull'operazione di importazione. L'ammontare deve essere versato prima dello sdoganamento della merce. Le merci sono quindi immesse in "libera pratica" e possono essere immagazzinate e vendute o inviate in un altro paese dell'UE.

Le cessioni intracomunitarie sono esenti da IVA

Se l'azienda vende o movimenta merci da un paese UE a un altro, non va addebitata l'IVA. Questa semplificazione del sistema IVA dell'Unione europea è stata introdotta con le riforme del mercato unico del 1993. È comunque necessario soddisfare una serie di criteri importanti:

Entrambe le parti della transazione devono avere un numero di partita IVA valido.

È necessario verificare la partita IVA del cliente estero con il sistema VIES predisposto dall'Unione europea.

Sulla fattura di vendita è necessario indicare il numero di partita IVA del cliente.

È obbligatorio possedere documentazione (es. documenti di trasporto) comprovante lo spostamento delle merci oltre il confine.

Le merci lasciano quindi il paese entro un periodo di tempo stabilito, solitamente tre mesi.

Se queste condizioni non vengono rispettate e successivamente si verificano delle irregolarità, le autorità fiscali potrebbero ritenere l'azienda responsabile per l'IVA mancante. Se il cliente dell'azienda non ha un numero di partita IVA valido, o se l'azienda vende a consumatori privati, è obbligatorio applicare l'aliquota IVA del paese di spedizione.

