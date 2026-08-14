Inizia

L'importazione di merci in Europa Le regole IVA che devi conoscere.

Se la tua azienda importa merci nell'Unione europea, dovrà affrontare una serie di regole complesse e variabili in materia di conformità e applicazione dell'IVA. Dipenderà dal tipo di merce scambiata, dai paesi coinvolti e dalle loro normative locali e dal fatto che tutti i soggetti della catena siano registrati ai fini IVA o meno.

 

Di seguito sono riportati alcuni degli aspetti che le aziende devono considerare. Innanzitutto, si tratta di un'importazione o di una cessione intracomunitaria di beni?

Importazione o cessione intracomunitaria?

Importazioni soggette a IVA

 

Ai fini dell'IVA e per le dogane dell'Unione europea, l'introduzione di merci nell'UE per la prima volta, da un altro paese extra-UE, è definita importazione. Generalmente, il paese di arrivo cercherà di applicare la sua aliquota IVA standard (ad esempio, la Germania applica il 19%) sull'operazione di importazione. L'ammontare deve essere versato prima dello sdoganamento della merce. Le merci sono quindi immesse in "libera pratica" e possono essere immagazzinate e vendute o inviate in un altro paese dell'UE.

 

Le cessioni intracomunitarie sono esenti da IVA

 

Se l'azienda vende o movimenta merci da un paese UE a un altro, non va addebitata l'IVA. Questa semplificazione del sistema IVA dell'Unione europea è stata introdotta con le riforme del mercato unico del 1993. È comunque necessario soddisfare una serie di criteri importanti:

 

  • Entrambe le parti della transazione devono avere un numero di partita IVA valido.
  • È necessario verificare la partita IVA del cliente estero con il sistema VIES predisposto dall'Unione europea.
  • Sulla fattura di vendita è necessario indicare il numero di partita IVA del cliente.
  • È obbligatorio possedere documentazione (es. documenti di trasporto) comprovante lo spostamento delle merci oltre il confine.
  • Le merci lasciano quindi il paese entro un periodo di tempo stabilito, solitamente tre mesi.

 

Se queste condizioni non vengono rispettate e successivamente si verificano delle irregolarità, le autorità fiscali potrebbero ritenere l'azienda responsabile per l'IVA mancante. Se il cliente dell'azienda non ha un numero di partita IVA valido, o se l'azienda vende a consumatori privati, è obbligatorio applicare l'aliquota IVA del paese di spedizione.

Per importare merci devi dotarti di un numero di partita IVA UE o effettuare una registrazione?

Probabilmente sì. Le autorità fiscali registrano ogni movimento di beni e l'esistenza dell'eventuale obbligo fiscale, associandoli a un numero di partita IVA univoco intestato all'azienda. Ciò si applica sia alle importazioni sia alle cessioni intracomunitarie.

 

Quindi, se la tua azienda importa merci nell'UE, la dogana richiederà a voi o al vostro cliente di fornire un numero di partita IVA UE valido. In genere, dato che per motivi commerciali non si desidera comunicare al proprio cliente il valore doganale della merce, è preferibile che siate voi a fornire il numero di partita IVA. Inoltre, molti clienti oggi richiedono che le merci siano completamente sdoganate ai fini IVA.

 

Questo obbliga le aziende a fornire un numero di partita IVA valido o a registrarsi per ottenerne uno, se non ne possiedono già uno. Le aziende devono evitare di incorrere nell'IVA all’importazione senza disporre di una partita IVA valida in UE. In diversi paesi (ad esempio in Italia e in Polonia) il processo per il recupero dell'IVA pagata alla dogana può essere molto complicato e lento.

Cosa succede se non si dispone di un numero di partita IVA nel paese di importazione?

Se la tua azienda ha sede nell'Unione europea ma in uno stato diverso da quello di importazione o di arrivo intracomunitario, puoi utilizzare il tuo numero di partita IVA nazionale.

 

Tuttavia, potrebbero esserci circostanze in cui questo non si applica. Ad esempio, se un'azienda francese importa beni in Germania, ma poi vende a livello locale, potrebbe aver bisogno di registrarsi ai fini IVA in Germania. Se avesse spostato la merce in Spagna, potrebbe non aver avuto bisogno di un numero di partita IVA spagnola.

 

Se la tua azienda è stabilita territorialmente fuori dall'UE, molto probabilmente dovrai registrarla come operatore IVA non residente in almeno un paese UE. Alcuni Paesi prevedono regimi speciali per evitare questo obbligo sulle importazioni (ad es. i Paesi Bassi) e/o programmi di differimento del flusso di cassa dell’IVA (ad es. la Repubblica Ceca)

 

È possibile consultare la procedura di registrazione ai fini IVA nella nostra guida rapida sulla registrazione ai fini IVA UE.

Differimento IVA UE

Molti paesi offrono regimi di differimento dell'IVA molto validi.  Il regime olandese dell'IVA all'importazione è molto utilizzato. Il regime IVA all'importazione del Belgio è stato migliorato di recente.
Clicca per accedere a informazioni gratuite su importazione di merci e IVA nell’UE
Ricevi assistenza per risolvere le tue sfide legate all’IVA
Contattaci
phone_number
Menu

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo