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Aliquote IVA dell'Unione europea per i venditori Amazon

Puoi consultare le aliquote IVA e GST a livello globale qui.

L'UE stabilisce le regole generali sull'IVA tramite le direttive IVA europee e ha fissato l'aliquota IVA standard minima al 15%. I 27 Stati membri (più il Regno Unito) sono comunque liberi di stabilire le proprie aliquote IVA standard. L'UE consente inoltre un massimo di due aliquote ridotte, la più bassa delle quali deve essere pari o superiore al 5%. Leggi i nostri approfondimenti sulla Registrazione ai fini IVA e sulleDichiarazioni IVA nell'UE.

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Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

13%

Ridotta

Voli nazionali, ingresso a eventi sportivi, ingressi a eventi culturali e parchi divertimento, legna da ardere, determinate forniture agricole, produzione di vino (da azienda agricola), fiori recisi e piante per uso decorativo

10%

Ridotta

Prodotti alimentari, cibo da asporto, forniture idriche, prodotti farmaceutici, trasporto nazionale (esclusi i voli), trasporto stradale e ferroviario internazionale e intracomunitario, giornali e periodici, libri stampati, e-book, pay TV e TV via cavo, canone TV, servizi sociali, raccolta rifiuti domestici, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, ristoranti (escluse tutte le bevande), fiori recisi e piante per la produzione alimentare, alcune forniture agricole, scrittori e compositori

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale (escluso trasporto su strada e su rotaia), servizi alberghieri

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

21%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

12%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcune forniture agricole, alcuni forme di edilizia sociale, determinati lavori edili su edifici nuovi, determinati prodotti energetici, ad esempio carbone, lignite, coke, alcuni pesticidi e fertilizzanti, alcuni pneumatici e camere d'aria per uso agricolo

6%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari (inclusi alimenti da asporto), bevande analcoliche, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici per disabili, trasporto passeggeri nazionale, alcuni libri (inclusi gli e-book), giornali e periodici (con alcune eccezioni), ingresso a eventi culturali e parchi di divertimento, alcune forme di edilizia sociale, alcuni interventi e ristrutturazioni su abitazioni private, alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ingresso a eventi sportivi, uso di impianti sportivi, trasporto stradale, ferroviario e per vie navigabili interne intracomunitario e internazionale, alcuni autoveicoli (auto per disabili), alcuni servizi sociali, alcuni servizi di pompe funebri e cremazione, piccole riparazioni (incluse biciclette, scarpe e articoli in pelle, abbigliamento e biancheria per la casa), legna da ardere, fiori recisi e piante per uso decorativo e produzione alimentare, scrittori e compositori, ristoranti e catering (tutte le bevande escluse)

0%

Zero

Alcuni quotidiani e settimanali, alcuni materiali e sottoprodotti riciclati, trasporti intracomunitari e internazionali (esclusi quelli su strada, ferrovia e vie navigabili interne)

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

Standard

Tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi

9%

Ridotta

Servizi alberghieri

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

25%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

13%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche (esclusa l'acqua in bottiglia), giornali (diversi dai quotidiani con meno del 50% di contenuto pubblicitario), periodici (riviste diverse dai periodici scientifici con meno del 50% di contenuto pubblicitario), biglietti per concerti, servizi alberghieri, di caffetteria e ristorazione (esclusi gli alcolici), alcuni fattori produttivi agricoli, specifiche prestazioni funebri e di cremazione, seggiolini auto per bambini, fornitura di elettricità, alcuni servizi di autori e compositori, alcuni servizi di raccolta dei rifiuti domestici

5%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari (inclusi pane, latte e latte in polvere per neonati), prodotti farmaceutici (solo medicinali approvati su prescrizione), alcuni dispositivi medici, libri (inclusi gli e-book), quotidiani (con meno del 50% di contenuto pubblicitario), periodici scientifici, ingresso al cinema

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale (escluso il trasporto su strada e su rotaia)

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

19%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili, operazioni fondiarie per uso commerciale

9%

Ridotta

Trasporto nazionale di passeggeri su strada e via mare, servizi alberghieri, di ristorazione e di catering, caffè

5%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, bevande analcoliche, forniture idriche, prodotti farmaceutici, dispositivi medici per persone con disabilità, seggiolini auto per bambini, alcuni servizi di trasporto passeggeri, libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici, ingressi a eventi culturali e parchi divertimento, scrittori e compositori, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcune forniture agricole, ingressi a eventi sportivi, utilizzo di impianti sportivi, raccolta dei rifiuti domestici, servizi di parrucchiere, alcuni servizi funebri e di cremazione, GPL (in bombole), cibo da asporto (bevande analcoliche e alcoliche escluse), edilizia sociale, fiori recisi destinati alla produzione alimentare, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato, alcuni servizi relativi ai voli intracomunitari

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale, merci acquistate su voli internazionali

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

21%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

12%

Ridotta

Prodotti alimentari (esclusi i prodotti per l’alimentazione essenziali dell’infanzia e gli alimenti senza glutine), bevande analcoliche, cibo da asporto, forniture idriche, dispositivi medici per persone con disabilità, seggiolini auto per bambini, alcuni servizi di trasporto passeggeri, ingressi a eventi culturali, spettacoli e parchi divertimento, scrittori e compositori, edilizia sociale, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, pulizia delle abitazioni private, alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ingressi a eventi sportivi, utilizzo di impianti sportivi, servizi sociali, forniture per servizi funebri e di cremazione, cure mediche e odontoiatriche, servizi di assistenza domiciliare, legna da ardere, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni servizi di raccolta dei rifiuti domestici e pulizia stradale, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, alimenti serviti in ristoranti e caffè, fiori recisi e piante a uso ornamentale, scrittori, compositori e produzione alimentare

12%

Ridotta

Prodotti alimentari (alimenti per l'infanzia specifici e alimenti senza glutine), giornali e periodici, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni libri (inclusi gli e-book)

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

25%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

0%

Zero

Giornali e riviste (pubblicati più di una volta al mese), trasporti intracomunitari e internazionali

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

9%

Ridotta

Determinati prodotti farmaceutici, dispositivi medici per persone disabili, libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici, servizi alberghieri

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

24%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

14%

Ridotta

Prodotti alimentari (esclusi gli animali vivi), alcune forniture agricole, servizi di ristorazione (escluse le bevande alcoliche), bevande analcoliche, cibo da asporto, fiori recisi e piante per la produzione alimentare

10%

Ridotta

Prodotti farmaceutici, trasporto nazionale di passeggeri, libri (inclusi gli e-book), giornali e periodici (venduti in abbonamento), ingresso a eventi culturali e parchi di divertimento, canone TV, scrittori e compositori, servizi alberghieri, ingresso a eventi sportivi, uso di strutture sportive, trasporto nazionale

0%

Zero

Servizi di stampa per pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro, trasporti intracomunitari e internazionali, alcune forme di tassazione su lingotti, barre e monete d'oro, alcune opere d'arte, oggetti da collezione e d'antiquariato

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

Standard

Tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi

10%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcune bevande analcoliche, alcuni prodotti farmaceutici, trasporto nazionale di passeggeri, trasporto intracomunitario e internazionale su strada (con alcune eccezioni) e per vie navigabili interne, accesso ad alcuni servizi culturali, accesso a parchi divertimento con valenza culturale, pay TV e TV via cavo, alcuni interventi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcune attività di pulizia in abitazioni domestiche, alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ristoranti (bevande alcoliche escluse), alcuni servizi di raccolta dei rifiuti domestici, alcuni servizi di assistenza domiciliare, legna da ardere, cibo da asporto, bar, caffè e locali notturni (esclusa la somministrazione di bevande alcoliche), fiori recisi e piante per uso ornamentale, scrittori e compositori ecc., alcune forme di edilizia sociale, alcune opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato

5,5%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcune bevande analcoliche, mense scolastiche, forniture idriche, dispositivi medici per persone con disabilità, libri (esclusi quelli con contenuti pornografici o violenti), alcuni e-book, accesso a determinati eventi culturali, alcune forme di edilizia sociale, alcuni interventi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, ingressi a eventi sportivi, alcuni servizi di assistenza domiciliare, fiori recisi e piante destinate alla produzione alimentare, protezioni igieniche femminili

2,1%

Ridotta

Alcuni prodotti farmaceutici, alcuni giornali e periodici, canone di abbonamento alla televisione pubblica, accesso a determinati eventi culturali, alcuni capi di bestiame destinati al consumo alimentare

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale (esclusi i trasporti su strada e per vie navigabili interne)

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

19%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

7%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche (esclusa l'acqua in bottiglia), dispositivi medici per persone disabili, alcuni trasporti passeggeri nazionali, trasporti passeggeri intracomunitari e internazionali su strada, ferroviari e per vie navigabili interne, libri (esclusi i libri con contenuto dannoso per i minori), e-book, audiolibri, giornali e periodici (eccetto quelli contenenti contenuti dannosi per i minori e/o più del 50% di pubblicità), ingresso a eventi culturali, scrittori e compositori, alcuni fattori di produzione agricola, servizi alberghieri a breve termine, alcuni ingressi a eventi sportivi, servizi sociali, cure mediche e dentistiche, legna da ardere, alcuni legnami per uso industriale, cibo da asporto, fiori recisi e piante per uso decorativo e produzione alimentare, tassazione di alcune monete d'oro e gioielli.

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale (esclusi i trasporti stradali, ferroviari e alcuni trasporti per vie navigabili interne)

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

24%

Standard

Tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi

13%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni cibi da asporto, alcuni fiori recisi e piante destinate alla produzione alimentare, alcune bevande analcoliche, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici per persone con disabilità, alcune forniture agricole, servizi di assistenza domiciliare, servizi alberghieri (bed and breakfast), alcuni servizi sociali, servizi di ristorazione e catering (esclusi i centri di intrattenimento), servizi per collegi e convitti, strutture per persone con disabilità, strutture di accoglienza per persone con disabilità mentale, disturbi psichici e dipendenze

6%

Ridotta

Alcuni prodotti farmaceutici, alcuni libri (esclusi gli e-book), alcuni giornali e periodici, alcuni ingressi a teatro e concerti, fornitura di elettricità, gas e teleriscaldamento

2,1%

Ridotta

Alcuni prodotti farmaceutici, alcuni giornali e periodici, canone di abbonamento alla televisione pubblica, accesso a determinati eventi culturali, alcuni animali da allevamento destinati al consumo alimentare

0%

Zero

Trasporto aereo e marittimo intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

27%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

18%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni alimenti da asporto, ingresso a determinati concerti all'aperto

5%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, prodotti farmaceutici (destinati all’uso umano), alcuni dispositivi medici per persone con disabilità (escluse le riparazioni), libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici, alcune forme di edilizia sociale, teleriscaldamento, alcune cessioni di immobili di nuova costruzione, servizi di ristorazione e catering (cibo preparato in loco e bevande analcoliche), servizi di accesso a Internet, alcuni servizi prestati da scrittori e compositori, servizi di pernottamento in hotel, B&B e case in affitto

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

23%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

13,5%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni prodotti farmaceutici, seggiolini auto per bambini, edilizia sociale, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, pulizia delle abitazioni private, alcune forniture agricole, cure mediche e odontoiatriche, raccolta dei rifiuti domestici, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, piccole riparazioni di biciclette, calzature e articoli in pelle e biancheria per la casa, fornitura di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento, gasolio per riscaldamento, legna da ardere, lavori di costruzione di nuovi edifici, cessione di beni immobili, alcune forme di edilizia sociale, pulizia ordinaria degli immobili, servizi di centri fitness, servizi turistici, servizi fotografici, servizi forniti da fantini, opere d’arte e antiquariato, noleggio a breve termine di alcuni veicoli per trasporto passeggeri, scuole guida, servizi veterinari, fiori recisi e piante a uso ornamentale, calcestruzzo e blocchi di calcestruzzo, alcuni libri, ingresso a parchi divertimento, servizi alberghieri, di ristorazione e catering (bevande escluse), servizi di parrucchiere, cibo da asporto, bar e caffè

9%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, giornali e periodici, ingresso a eventi culturali, utilizzo di impianti sportivi, servizi di parrucchiere, e-book e pubblicazioni digitali

4,8%

Ridotta

Bestiame destinato alla preparazione di prodotti alimentari, alcune forniture agricole

0%

Zero

Alcuni prodotti alimentari, candele di cera (non decorate), alcuni mangimi per animali, alcuni fertilizzanti, alcune forniture alimentari per la produzione di alimenti, alcuni medicinali per uso umano, alcuni medicinali per uso veterinario (esclusi gli animali domestici), alcuni prodotti per l’igiene femminile, alcuni dispositivi medici, abbigliamento e calzature per bambini, trasporto intracomunitario e internazionale, fiori recisi e piante per la produzione alimentare, forniture di sementi e piante destinate alla produzione alimentare, alcuni libri, pannolini per bambini

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

22%

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

10%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, trasporto nazionale di passeggeri, ingresso a eventi culturali, alcune forme di edilizia sociale, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcuni interventi edili su immobili di nuova costruzione, alcune cessioni di immobili di nuova costruzione (non di lusso), alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ristoranti, accesso a determinati eventi sportivi, prodotti energetici (escluso il teleriscaldamento), legna da ardere, raccolta dei rifiuti domestici, alcuni trattamenti delle acque reflue, bevande alcoliche in bar e caffè, cibo da asporto, fiori recisi e piante per uso ornamentale e alimentare

5%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni servizi sociali, alcuni trasporti passeggeri

4%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni dispositivi medici per persone con disabilità, alcuni libri, giornali e alcune riviste, e-book con International Standard Book Number (ISBN), riviste e quotidiani online, canone televisivo, alcune forme di edilizia sociale, alcune forniture agricole, alcuni servizi sociali, veicoli a motore per persone con disabilità, lavori di costruzione di immobili nuovi (prima abitazione), cessione di immobili di nuova costruzione (prima abitazione)

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

L

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

21%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

12%

Ridotta

Prodotti alimentari per neonati, prodotti farmaceutici, prodotti medicali per
disabili, trasporto passeggeri nazionale, libri (esclusi gli
e-book), giornali e periodici, servizi alberghieri, teleriscaldamento

5%

 

Ridotta

Alcuni tipi di verdura e frutta di produzione locale

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

21%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

9%

Ridotta

Alcuni trasporti passeggeri nazionali, servizi alberghieri, teleriscaldamento, libri (esclusi gli e-book), legna da ardere

5%

 

Ridotta

Prodotti farmaceutici, dispositivi medici per disabili, giornali e periodici (con alcune eccezioni)

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

17%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

14%

Ridotta

Determinati vini, combustibili minerali solidi, oli minerali e legno destinati a
essere usati come combustibile, ad eccezione della legna da ardere, prodotti per
il lavaggio e la pulizia, materiale pubblicitario stampato, energia termica, raffrescamento e vapore,
ad eccezione del teleriscaldamento, custodia e amministrazione di
titoli, amministrazione di crediti e garanzie di credito da parte di soggetti
e organizzazioni diversi da quelli che concedono il credito

8%

 

Ridotta

Pulizia in abitazioni private, piccole riparazioni di biciclette, scarpe e
articoli in pelle, abbigliamento e biancheria per la casa, servizi di parrucchiere, teleriscaldamento,
gas naturale, elettricità, legna da ardere, GPL, fiori e piante recisi
per uso decorativo, alcune opere d'arte e oggetti d'antiquariato

3%

 

Ridotta

Prodotti alimentari, bevande analcoliche, abbigliamento e calzature per bambini, forniture
idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici per
disabili, trasporto passeggeri nazionale, alcuni libri
(inclusi gli e-book), alcuni giornali e periodici, ingresso a
eventi culturali e parchi di divertimento, alcune pay TV/TV via cavo, forniture
agricole (esclusi i pesticidi), alloggi in hotel, ristoranti
(escluse le bevande alcoliche), cibo da asporto, bar, caffè e
locali notturni, fiori recisi e piante per la produzione alimentare, alcune cessioni di
edifici di nuova costruzione, alcuni lavori di costruzione su immobili di nuova costruzione, ingresso a
eventi sportivi, uso di strutture sportive, servizi di pompe funebri e cremazione
servizi, raccolta di rifiuti domestici, alcuni servizi telefonici, alcuni
servizi svolti da scrittori e compositori (royalty), lana grezza, trattamento di rifiuti
e acque reflue, alcuni beni e servizi per il consumo a bordo
dei mezzi di trasporto passeggeri, alcune opere d'arte, oggetti da collezione e antiquariato

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale
M

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

18%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

7%

Ridotta

Servizi alberghieri, uso di strutture sportive

5%

 

Ridotta

Dispositivi medici per disabili, libri (inclusi e-book),
giornali e periodici, ingresso ad alcuni eventi culturali, piccole
riparazioni di scarpe e articoli in pelle, biciclette, abbigliamento e biancheria
per la casa, servizi di assistenza domiciliare, fornitura di energia elettrica

0%

Zero

Alcune forniture di alimenti per il consumo umano (esclusi alcuni alimenti trasformati
e precotti), medicinali soggetti a prescrizione, lingotti e barre d'oro,
animali vivi per il consumo umano, trasporti intracomunitari e internazionali,
trasporto passeggeri nazionale (escluso quello su strada), fiori recisi
e piante per la produzione alimentare
N

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

21%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

9%

Ridotta

Prodotti alimentari (esclusi i prodotti alimentari per il consumo animale), alcune bevande analcoliche
, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici
per persone disabili, trasporto passeggeri nazionale (escluso
il trasporto aereo), trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale su strada, ferrovia e vie navigabili
interne, libri (inclusi gli e-book), giornali e
periodici, ingresso a eventi culturali e parchi di divertimento, servizi svolti da scrittori
e compositori, alcuni lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private,
alcune pulizie in abitazioni private, servizi alberghieri, ristoranti
(escluse le bevande alcoliche), cibo da asporto, bar, caffè e locali notturni
, ingresso a eventi sportivi, utilizzo di strutture sportive, piccole
riparazioni di biciclette, scarpe e articoli in pelle, abbigliamento e biancheria
per la casa, parrucchieri, fiori recisi e piante per uso decorativo (con alcune
esclusioni) e produzione alimentare, alcune opere d'arte, oggetti da collezione e
antiquariato

0%

Zero

Tassazione delle monete d'oro, trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale aereo e marittimo
P

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

23%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

8%

Ridotta

Senape, peperone dolce (spezia) e alcune spezie lavorate (ad es. pepe, timo), alcune spezie non lavorate (ad es. cumino, zafferano, curcuma), riviste specializzate

5%

Ridotta

Frutta tropicale e agrumi, alcuni tipi di noci commestibili, bucce di agrumi o melone (rientrano nell'aliquota del 5% come tutta la frutta), zuppe,
brodi, alimenti omogeneizzati e dietetici, alimenti per neonati e bambini
piccoli, tettarelle, pannolini e seggiolini auto, articoli igienici
(assorbenti igienici, tamponi igienici, pannolini), libri, opuscoli,
volantini e materiali simili, materiali stampati, anche in fogli singoli, solo riviste
regionali o locali, per il resto del gruppo ex 4902 si applica l'8%,
libri per bambini, illustrati, da disegno o da colorare, carte e mappe
idrografiche o mappe simili di ogni tipo, inclusi atlanti, carte geografiche da parete,
planimetrie topografiche e globi stampati, altri prodotti stampati, incluse
immagini e fotografie stampate, solo riviste regionali o locali
(incluse le versioni elettroniche dei beni sopra menzionati)

0%

Zero

Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale (escluso il trasporto per vie navigabili interne
e su strada), servizi forniti durante il trasporto internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

23%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

13%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, ingresso a determinati eventi culturali, ristoranti e
caffè, alcune forniture agricole, vino, acqua minerale, gasolio per
uso agricolo, alcuni beni e servizi per il consumo a bordo dei
mezzi di trasporto

6%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici,
dispositivi medici per disabili, seggiolini auto per bambini, pannolini
per bambini, trasporto nazionale di passeggeri, alcuni libri (inclusi e-book),
alcuni giornali e periodici, canone TV, alloggi sociali,
ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcune forniture
agricole, servizi alberghieri, alcuni servizi sociali, alcune cure mediche e
dentistiche, raccolta di rifiuti domestici, piccole riparazioni di biciclette,
servizi di assistenza domiciliare, succhi di frutta, legna da ardere, fiori e piante recisi
per uso decorativo e produzione alimentare, lavori di costruzione su immobili di nuova costruzione
, alcuni servizi legali, alcune merci per il consumo a bordo
dei mezzi di trasporto, trattamento delle acque reflue, alcune opere d'arte, oggetti
da collezione e antiquariato

0%

Zero

Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale
R

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

19%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

9%

Ridotta

Prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, dispositivi medici per disabili
, servizi alberghieri, forniture idriche, alcune birre, bevande analcoliche,
fiori recisi e piante per la produzione alimentare, alcune forniture agricole,
alcuni beni e servizi per il consumo a bordo dei mezzi di trasporto. 

5%

 

Ridotta

Edilizia sociale, libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici,
ingresso a eventi culturali, ingresso a eventi sportivi, ingresso a
parchi di divertimento, servizi alberghieri, di ristorazione e catering
(escluse alcune bevande alcoliche), cibo da asporto, bar, caffè e
locali notturni (escluse alcune bevande alcoliche), proprietà immobiliari residenziali

0%

Zero

Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale
S

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

10%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici
per persone disabili, libri (esclusi gli e-book), servizi di ospitalità e
pernottamento

0%

Zero

Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

22%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

9,5%

Ridotta

Prodotti alimentari, forniture idriche, prodotti farmaceutici, dispositivi medici
per disabili, trasporto passeggeri nazionale, giornali e
periodici, eventi culturali e parchi a tema, servizi commissionati a scrittori e compositori,
edilizia sociale, ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, pulizia di
abitazioni private, forniture agricole, ristoranti (solo preparazione di
pasti), servizi alberghieri, ingresso a eventi sportivi, uso di
impianti sportivi, servizi di pompe funebri e cremazione, raccolta di
rifiuti domestici, trattamento di rifiuti e acque reflue, piccole riparazioni di
biciclette, vestiti e biancheria per la casa, scarpe e articoli in pelle, servizi di
assistenza domiciliare, servizi di parrucchieri, bevande analcoliche, trasporto passeggeri su strada
intracomunitario e internazionale, alcuni alimenti da asporto, fiori recisi
e piante per uso decorativo e produzione alimentare, determinate cessioni di
immobili di nuova costruzione, determinati interventi su immobili di nuova costruzione

5%

Ridotta

E-book, libri stampati

0%

Zero

Trasporto intracomunitario e internazionale (escluso il trasporto su strada)

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

21%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

10%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni
dispositivi medici per disabili, trasporto passeggeri nazionale,
trasporto intracomunitario e internazionale su strada, ferrovia e vie
navigabili interne, alcune forme di edilizia sociali, alcuni lavori di ristrutturazione e riparazione di
abitazioni private, forniture agricole, servizi alberghieri, di ristorazione e
catering, alcuni servizi sociali, raccolta di rifiuti domestici, alcune
bevande analcoliche, bar, caffè, locali notturni e bevande alcoliche ivi vendute
, cibo da asporto, fiori recisi e piante per la produzione alimentare,
alcune cessioni di immobili di nuova costruzione, alcuni interventi su immobili di nuova costruzione,
ingresso a eventi sportivi (solo eventi sportivi amatoriali), trattamento
di rifiuti e acque reflue, ingresso a determinati servizi culturali

4%

 

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici
per disabili, alcuni libri (esclusi gli e-book), alcuni giornali e
periodici, alcune forme di edilizia sociale, alcuni servizi sociali, alcuni
interventi su edifici di nuova costruzione, alcuni servizi di assistenza domiciliare

0%

Zero

Tassazione di alcune monete, lingotti e barre d'oro, trasporto intracomunitario e internazionale aereo e marittimo

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

25%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

12%

Ridotta

Alcuni prodotti alimentari, bevande analcoliche, alimenti da asporto, piccole riparazioni
di biciclette, scarpe e articoli in pelle, abbigliamento e biancheria per la casa,
servizi alberghieri e di ristorazione, alcune opere
d'arte, oggetti da collezione e antiquariato

6%

 

Ridotta

Trasporto passeggeri nazionale, libri (inclusi gli e-book), giornali e
alcuni periodici, ingresso a eventi culturali (escluso il cinema),
servizi commissionati a scrittori e compositori, ingresso a eventi sportivi, utilizzo di
impianti sportivi

0%

Zero

Medicinali forniti su prescrizione o venduti agli ospedali, stampa e
altri servizi relativi alla produzione di riviste per organizzazioni senza scopo di lucro,
trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale

U

Aliquota

Tipo

Beni o servizi interessati

20%

 

Standard

Tutti gli altri beni e servizi imponibili

5%

Ridotta

Seggiolini auto per bambini, alcune forme di edilizia sociale, alcuni servizi sociali,
forniture di elettricità, gas naturale e teleriscaldamento (solo per uso domestico
), alcune installazioni e beni domestici per il risparmio energetico, GPL e
gasolio da riscaldamento (solo per uso domestico), alcuni interventi di ristrutturazione e riparazione di
abitazioni private, alcuni dispositivi medici per persone disabili

0%

Zero

Alcune forme di edilizia sociale, libri stampati (inclusi gli e-book), giornali e
periodici, ristrutturazioni di abitazioni private (solo Isola di Man),
raccolta di rifiuti domestici, forniture idriche domestiche (eccetto
acqua distillata e minerale), forniture di alimenti e bevande (con
alcune eccezioni), cibo da asporto (se acquistato in locali di ristorazione),
fiori recisi e piante per la produzione alimentare, prodotti farmaceutici
con prescrizione, alcune forniture mediche per persone disabili, trasporto
passeggeri domestico, abbigliamento e calzature per bambini, pannolini
per bambini, animali vivi destinati al consumo umano, forniture di sementi,
fornitura di mangimi per animali, forniture di roulotte residenziali e case galleggianti,
alcuni lavori di costruzione di immobili nuovi, alcune forniture di edifici di nuova costruzione,
servizi fognari, caschi per moto e biciclette, provviste per navi e
aeromobili ad uso commerciale, trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale,
alcuni lingotti, barre e monete d'oro, prodotti sanitari femminili
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