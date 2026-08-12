Aliquote IVA dell'Unione europea per i venditori Amazon

|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
13%
|
Ridotta
|
Voli nazionali, ingresso a eventi sportivi, ingressi a eventi culturali e parchi divertimento, legna da ardere, determinate forniture agricole, produzione di vino (da azienda agricola), fiori recisi e piante per uso decorativo
|
10%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari, cibo da asporto, forniture idriche, prodotti farmaceutici, trasporto nazionale (esclusi i voli), trasporto stradale e ferroviario internazionale e intracomunitario, giornali e periodici, libri stampati, e-book, pay TV e TV via cavo, canone TV, servizi sociali, raccolta rifiuti domestici, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, ristoranti (escluse tutte le bevande), fiori recisi e piante per la produzione alimentare, alcune forniture agricole, scrittori e compositori
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale (escluso trasporto su strada e su rotaia), servizi alberghieri
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
21%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
12%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcune forniture agricole, alcuni forme di edilizia sociale, determinati lavori edili su edifici nuovi, determinati prodotti energetici, ad esempio carbone, lignite, coke, alcuni pesticidi e fertilizzanti, alcuni pneumatici e camere d'aria per uso agricolo
|
6%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari (inclusi alimenti da asporto), bevande analcoliche, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici per disabili, trasporto passeggeri nazionale, alcuni libri (inclusi gli e-book), giornali e periodici (con alcune eccezioni), ingresso a eventi culturali e parchi di divertimento, alcune forme di edilizia sociale, alcuni interventi e ristrutturazioni su abitazioni private, alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ingresso a eventi sportivi, uso di impianti sportivi, trasporto stradale, ferroviario e per vie navigabili interne intracomunitario e internazionale, alcuni autoveicoli (auto per disabili), alcuni servizi sociali, alcuni servizi di pompe funebri e cremazione, piccole riparazioni (incluse biciclette, scarpe e articoli in pelle, abbigliamento e biancheria per la casa), legna da ardere, fiori recisi e piante per uso decorativo e produzione alimentare, scrittori e compositori, ristoranti e catering (tutte le bevande escluse)
|
0%
|
Zero
|
Alcuni quotidiani e settimanali, alcuni materiali e sottoprodotti riciclati, trasporti intracomunitari e internazionali (esclusi quelli su strada, ferrovia e vie navigabili interne)
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
Tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi
|
9%
|
Ridotta
|
Servizi alberghieri
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
25%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
13%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche (esclusa l'acqua in bottiglia), giornali (diversi dai quotidiani con meno del 50% di contenuto pubblicitario), periodici (riviste diverse dai periodici scientifici con meno del 50% di contenuto pubblicitario), biglietti per concerti, servizi alberghieri, di caffetteria e ristorazione (esclusi gli alcolici), alcuni fattori produttivi agricoli, specifiche prestazioni funebri e di cremazione, seggiolini auto per bambini, fornitura di elettricità, alcuni servizi di autori e compositori, alcuni servizi di raccolta dei rifiuti domestici
|
5%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari (inclusi pane, latte e latte in polvere per neonati), prodotti farmaceutici (solo medicinali approvati su prescrizione), alcuni dispositivi medici, libri (inclusi gli e-book), quotidiani (con meno del 50% di contenuto pubblicitario), periodici scientifici, ingresso al cinema
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale (escluso il trasporto su strada e su rotaia)
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
19%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili, operazioni fondiarie per uso commerciale
|
9%
|
Ridotta
|
Trasporto nazionale di passeggeri su strada e via mare, servizi alberghieri, di ristorazione e di catering, caffè
|
5%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, bevande analcoliche, forniture idriche, prodotti farmaceutici, dispositivi medici per persone con disabilità, seggiolini auto per bambini, alcuni servizi di trasporto passeggeri, libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici, ingressi a eventi culturali e parchi divertimento, scrittori e compositori, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcune forniture agricole, ingressi a eventi sportivi, utilizzo di impianti sportivi, raccolta dei rifiuti domestici, servizi di parrucchiere, alcuni servizi funebri e di cremazione, GPL (in bombole), cibo da asporto (bevande analcoliche e alcoliche escluse), edilizia sociale, fiori recisi destinati alla produzione alimentare, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato, alcuni servizi relativi ai voli intracomunitari
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale, merci acquistate su voli internazionali
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
21%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
12%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari (esclusi i prodotti per l’alimentazione essenziali dell’infanzia e gli alimenti senza glutine), bevande analcoliche, cibo da asporto, forniture idriche, dispositivi medici per persone con disabilità, seggiolini auto per bambini, alcuni servizi di trasporto passeggeri, ingressi a eventi culturali, spettacoli e parchi divertimento, scrittori e compositori, edilizia sociale, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, pulizia delle abitazioni private, alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ingressi a eventi sportivi, utilizzo di impianti sportivi, servizi sociali, forniture per servizi funebri e di cremazione, cure mediche e odontoiatriche, servizi di assistenza domiciliare, legna da ardere, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni servizi di raccolta dei rifiuti domestici e pulizia stradale, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, alimenti serviti in ristoranti e caffè, fiori recisi e piante a uso ornamentale, scrittori, compositori e produzione alimentare
|
12%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari (alimenti per l'infanzia specifici e alimenti senza glutine), giornali e periodici, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni libri (inclusi gli e-book)
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
25%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
0%
|
Zero
|
Giornali e riviste (pubblicati più di una volta al mese), trasporti intracomunitari e internazionali
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
9%
|
Ridotta
|
Determinati prodotti farmaceutici, dispositivi medici per persone disabili, libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici, servizi alberghieri
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
24%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
14%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari (esclusi gli animali vivi), alcune forniture agricole, servizi di ristorazione (escluse le bevande alcoliche), bevande analcoliche, cibo da asporto, fiori recisi e piante per la produzione alimentare
|
10%
|
Ridotta
|
Prodotti farmaceutici, trasporto nazionale di passeggeri, libri (inclusi gli e-book), giornali e periodici (venduti in abbonamento), ingresso a eventi culturali e parchi di divertimento, canone TV, scrittori e compositori, servizi alberghieri, ingresso a eventi sportivi, uso di strutture sportive, trasporto nazionale
|
0%
|
Zero
|
Servizi di stampa per pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro, trasporti intracomunitari e internazionali, alcune forme di tassazione su lingotti, barre e monete d'oro, alcune opere d'arte, oggetti da collezione e d'antiquariato
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
Tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi
|
10%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcune bevande analcoliche, alcuni prodotti farmaceutici, trasporto nazionale di passeggeri, trasporto intracomunitario e internazionale su strada (con alcune eccezioni) e per vie navigabili interne, accesso ad alcuni servizi culturali, accesso a parchi divertimento con valenza culturale, pay TV e TV via cavo, alcuni interventi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcune attività di pulizia in abitazioni domestiche, alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ristoranti (bevande alcoliche escluse), alcuni servizi di raccolta dei rifiuti domestici, alcuni servizi di assistenza domiciliare, legna da ardere, cibo da asporto, bar, caffè e locali notturni (esclusa la somministrazione di bevande alcoliche), fiori recisi e piante per uso ornamentale, scrittori e compositori ecc., alcune forme di edilizia sociale, alcune opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato
|
5,5%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcune bevande analcoliche, mense scolastiche, forniture idriche, dispositivi medici per persone con disabilità, libri (esclusi quelli con contenuti pornografici o violenti), alcuni e-book, accesso a determinati eventi culturali, alcune forme di edilizia sociale, alcuni interventi di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, ingressi a eventi sportivi, alcuni servizi di assistenza domiciliare, fiori recisi e piante destinate alla produzione alimentare, protezioni igieniche femminili
|
2,1%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti farmaceutici, alcuni giornali e periodici, canone di abbonamento alla televisione pubblica, accesso a determinati eventi culturali, alcuni capi di bestiame destinati al consumo alimentare
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale (esclusi i trasporti su strada e per vie navigabili interne)
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
19%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
7%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche (esclusa l'acqua in bottiglia), dispositivi medici per persone disabili, alcuni trasporti passeggeri nazionali, trasporti passeggeri intracomunitari e internazionali su strada, ferroviari e per vie navigabili interne, libri (esclusi i libri con contenuto dannoso per i minori), e-book, audiolibri, giornali e periodici (eccetto quelli contenenti contenuti dannosi per i minori e/o più del 50% di pubblicità), ingresso a eventi culturali, scrittori e compositori, alcuni fattori di produzione agricola, servizi alberghieri a breve termine, alcuni ingressi a eventi sportivi, servizi sociali, cure mediche e dentistiche, legna da ardere, alcuni legnami per uso industriale, cibo da asporto, fiori recisi e piante per uso decorativo e produzione alimentare, tassazione di alcune monete d'oro e gioielli.
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale (esclusi i trasporti stradali, ferroviari e alcuni trasporti per vie navigabili interne)
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
24%
|
Standard
|
Tutte le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi
|
13%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni cibi da asporto, alcuni fiori recisi e piante destinate alla produzione alimentare, alcune bevande analcoliche, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici per persone con disabilità, alcune forniture agricole, servizi di assistenza domiciliare, servizi alberghieri (bed and breakfast), alcuni servizi sociali, servizi di ristorazione e catering (esclusi i centri di intrattenimento), servizi per collegi e convitti, strutture per persone con disabilità, strutture di accoglienza per persone con disabilità mentale, disturbi psichici e dipendenze
|
6%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti farmaceutici, alcuni libri (esclusi gli e-book), alcuni giornali e periodici, alcuni ingressi a teatro e concerti, fornitura di elettricità, gas e teleriscaldamento
|
2,1%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti farmaceutici, alcuni giornali e periodici, canone di abbonamento alla televisione pubblica, accesso a determinati eventi culturali, alcuni animali da allevamento destinati al consumo alimentare
|
0%
|
Zero
|
Trasporto aereo e marittimo intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
27%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
18%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni alimenti da asporto, ingresso a determinati concerti all'aperto
|
5%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, prodotti farmaceutici (destinati all’uso umano), alcuni dispositivi medici per persone con disabilità (escluse le riparazioni), libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici, alcune forme di edilizia sociale, teleriscaldamento, alcune cessioni di immobili di nuova costruzione, servizi di ristorazione e catering (cibo preparato in loco e bevande analcoliche), servizi di accesso a Internet, alcuni servizi prestati da scrittori e compositori, servizi di pernottamento in hotel, B&B e case in affitto
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
23%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
13,5%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni prodotti farmaceutici, seggiolini auto per bambini, edilizia sociale, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, pulizia delle abitazioni private, alcune forniture agricole, cure mediche e odontoiatriche, raccolta dei rifiuti domestici, trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, piccole riparazioni di biciclette, calzature e articoli in pelle e biancheria per la casa, fornitura di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento, gasolio per riscaldamento, legna da ardere, lavori di costruzione di nuovi edifici, cessione di beni immobili, alcune forme di edilizia sociale, pulizia ordinaria degli immobili, servizi di centri fitness, servizi turistici, servizi fotografici, servizi forniti da fantini, opere d’arte e antiquariato, noleggio a breve termine di alcuni veicoli per trasporto passeggeri, scuole guida, servizi veterinari, fiori recisi e piante a uso ornamentale, calcestruzzo e blocchi di calcestruzzo, alcuni libri, ingresso a parchi divertimento, servizi alberghieri, di ristorazione e catering (bevande escluse), servizi di parrucchiere, cibo da asporto, bar e caffè
|
9%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, giornali e periodici, ingresso a eventi culturali, utilizzo di impianti sportivi, servizi di parrucchiere, e-book e pubblicazioni digitali
|
4,8%
|
Ridotta
|
Bestiame destinato alla preparazione di prodotti alimentari, alcune forniture agricole
|
0%
|
Zero
|
Alcuni prodotti alimentari, candele di cera (non decorate), alcuni mangimi per animali, alcuni fertilizzanti, alcune forniture alimentari per la produzione di alimenti, alcuni medicinali per uso umano, alcuni medicinali per uso veterinario (esclusi gli animali domestici), alcuni prodotti per l’igiene femminile, alcuni dispositivi medici, abbigliamento e calzature per bambini, trasporto intracomunitario e internazionale, fiori recisi e piante per la produzione alimentare, forniture di sementi e piante destinate alla produzione alimentare, alcuni libri, pannolini per bambini
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
22%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
10%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, trasporto nazionale di passeggeri, ingresso a eventi culturali, alcune forme di edilizia sociale, lavori di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private, alcuni interventi edili su immobili di nuova costruzione, alcune cessioni di immobili di nuova costruzione (non di lusso), alcune forniture agricole, servizi alberghieri, ristoranti, accesso a determinati eventi sportivi, prodotti energetici (escluso il teleriscaldamento), legna da ardere, raccolta dei rifiuti domestici, alcuni trattamenti delle acque reflue, bevande alcoliche in bar e caffè, cibo da asporto, fiori recisi e piante per uso ornamentale e alimentare
|
5%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni servizi sociali, alcuni trasporti passeggeri
|
4%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni dispositivi medici per persone con disabilità, alcuni libri, giornali e alcune riviste, e-book con International Standard Book Number (ISBN), riviste e quotidiani online, canone televisivo, alcune forme di edilizia sociale, alcune forniture agricole, alcuni servizi sociali, veicoli a motore per persone con disabilità, lavori di costruzione di immobili nuovi (prima abitazione), cessione di immobili di nuova costruzione (prima abitazione)
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
21%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
12%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari per neonati, prodotti farmaceutici, prodotti medicali per
|
5%
|
Ridotta
|
Alcuni tipi di verdura e frutta di produzione locale
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
21%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
9%
|
Ridotta
|
Alcuni trasporti passeggeri nazionali, servizi alberghieri, teleriscaldamento, libri (esclusi gli e-book), legna da ardere
|
5%
|
Ridotta
|
Prodotti farmaceutici, dispositivi medici per disabili, giornali e periodici (con alcune eccezioni)
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
17%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
14%
|
Ridotta
|
Determinati vini, combustibili minerali solidi, oli minerali e legno destinati a
|
8%
|
Ridotta
|
Pulizia in abitazioni private, piccole riparazioni di biciclette, scarpe e
|
3%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari, bevande analcoliche, abbigliamento e calzature per bambini, forniture
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
18%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
7%
|
Ridotta
|
Servizi alberghieri, uso di strutture sportive
|
5%
|
Ridotta
|
Dispositivi medici per disabili, libri (inclusi e-book),
|
0%
|
Zero
|
Alcune forniture di alimenti per il consumo umano (esclusi alcuni alimenti trasformati
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
21%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
9%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari (esclusi i prodotti alimentari per il consumo animale), alcune bevande analcoliche
|
0%
|
Zero
|
Tassazione delle monete d'oro, trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale aereo e marittimo
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
23%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
8%
|
Ridotta
|
Senape, peperone dolce (spezia) e alcune spezie lavorate (ad es. pepe, timo), alcune spezie non lavorate (ad es. cumino, zafferano, curcuma), riviste specializzate
|
5%
|
Ridotta
|
Frutta tropicale e agrumi, alcuni tipi di noci commestibili, bucce di agrumi o melone (rientrano nell'aliquota del 5% come tutta la frutta), zuppe,
|
0%
|
Zero
|
Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale (escluso il trasporto per vie navigabili interne
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
23%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
13%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, ingresso a determinati eventi culturali, ristoranti e
|
6%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici,
|
0%
|
Zero
|
Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
19%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
9%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, dispositivi medici per disabili
|
5%
|
Ridotta
|
Edilizia sociale, libri (esclusi gli e-book), giornali e periodici,
|
0%
|
Zero
|
Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
10%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici
|
0%
|
Zero
|
Trasporto passeggeri intracomunitario e internazionale
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
22%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
9,5%
|
Ridotta
|
Prodotti alimentari, forniture idriche, prodotti farmaceutici, dispositivi medici
|
5%
|
Ridotta
|
E-book, libri stampati
|
0%
|
Zero
|
Trasporto intracomunitario e internazionale (escluso il trasporto su strada)
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
21%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
10%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, forniture idriche, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni
|
4%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, alcuni prodotti farmaceutici, alcuni dispositivi medici
|
0%
|
Zero
|
Tassazione di alcune monete, lingotti e barre d'oro, trasporto intracomunitario e internazionale aereo e marittimo
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
25%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
12%
|
Ridotta
|
Alcuni prodotti alimentari, bevande analcoliche, alimenti da asporto, piccole riparazioni
|
6%
|
Ridotta
|
Trasporto passeggeri nazionale, libri (inclusi gli e-book), giornali e
|
0%
|
Zero
|
Medicinali forniti su prescrizione o venduti agli ospedali, stampa e
|
Aliquota
|
Tipo
|
Beni o servizi interessati
|
20%
|
Standard
|
Tutti gli altri beni e servizi imponibili
|
5%
|
Ridotta
|
Seggiolini auto per bambini, alcune forme di edilizia sociale, alcuni servizi sociali,
|
0%
|
Zero
|
Alcune forme di edilizia sociale, libri stampati (inclusi gli e-book), giornali e